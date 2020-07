Sjuksköterska gav covidsjuk granne dropp genom fönstret i smyg

DN möter Håkan, 57, och hans granne Anna på Håkans stora altan en varm kväll i maj. De skrattar. Håkan tycker inte om uppmärksamhet, men går med på att berätta för Annas skull – hon vill sprida historien för att rädda andra. Det går inte att ana att hon bara veckor tidigare oroade sig för att han skulle dö, och på eget bevåg gav honom behandling för att rädda honom.

Det var i slutet av mars som Håkan blev sjuk. Han hade nyss kommit hem från en resa till Kap Verde och fick plötsligt feber och diarré.

Anna är anestesisjuksköterska och jobbar på en intensivvårdsavdelning med covidpatienter på ett av Stockholms större sjukhus. Eftersom Håkan levde ensam blev hon orolig och tittade till honom dagligen.

– Jag följde sjukdomsförloppet från dag ett. Jag försökte få honom att dricka, men illamående och extrem huvudvärk gjorde att det inte blev annat än små klunkar.

Under sex dagar låg febern runt 40 grader och diarréerna var vattentunna. Anna försökte få hjälp via 1177.

– De avvisade och bad honom dricka mer.

Håkan, 57, blev väldigt sjuk i covid-19 men fick uppmaningen om att stanna hemma. Foto: Eva Tedesjö

Dagen efter fick han svår yrsel och en gemensam vän som är läkare bad 1177 att skicka in Håkan med ambulans till akuten vid Danderyds sjukhus. Där undersöktes han av läkare, konstaterades ha covid-19, och skickades hem.

– Trots lågt blodtryck och och takykardi (hög puls, reds anm). Han fick inget dropp utan en uppmaning om att fortsätta dricka och återkomma om andningen blev sämre, berättar Anna och fortsätter:

– Dagen därpå låg han apatisk på soffan när jag tittade in genom fönstret. Fortfarande med hög feber och han kunde inte behålla vätska. Han orkade inte sitta upp, prata eller dricka och hostade alltmer.

Läkaren i bekantskapskretsen kontaktade 1177 som återigen uppmanade till att Håkan borde stanna hemma, eftersom andningen var bra.

Anna beskriver hur hon kände sig maktlös och förklarade problemet för en bekant som är läkare vid en närliggande vårdinrättning, och bad om att få låna en liter näringslösning med glukos och en nål för att kunna sätta droppet i en ven. För att minska smittorisken bad hon Håkan sticka ut handen genom fönstret när hon satte nålen. En provisorisk bärbar droppställning snickrades ihop.

– Jag kände mig lite nervös. Man är alltid rädd att göra något utanför sin arbetsplats på grund av att man är rädd om sin legitimation. Men jag övervakade allt noggrant.

Håkan fick dropp genom fönstret. Foto: Privat

Anna ringde läkarstationen igen och berättade om förbättringen. De ordinerade och lånade ut ytterligare dropp som hon gav Håkan genom fönstret under två dar. Två dagar senare kände sig Håkan helt återställd och kunde äta och dricka som vanligt.

– Kanske var det en slump att han blev bättre, jag vet ju inte hur han hade klarat sig utan. Men tack vare det jag såg hos Håkan så känner jag igen symptomen på alla patienter jag tagit hand om på covid-iva – och många har svår huvudvärk, yrsel, torra ögon, torr mun och andra tecken på dehydrering.

Flera läkare har öppet varit kritiska till att patienter som kommer in till sjukhus med covid-19 kommer in för sent. Nästan var femte patient som läggs i respirator sövs och intuberas i stort sett direkt efter att de har kommit till intensiven, rapporterar SVT.

– Det talar för att man är väldigt svårt sjuk när man väl kommer in. När sjukdomen har gått långt blir det mycket mer riskfyllt att intubera. Alla marginaler är i princip uttömda, säger Håkan Kalzén verksamhetschef för anestesikliniken på Södertälje sjukhus till SVT.

Håkan två dygn efter behandlingen. Foto: Privat

Anna har i mejl som DN tagit del av kontaktat såväl Folkhälsomyndigheten, som regionen, 1177 och Socialstyrelsen med sin berättelse, men inte fått svar. Hon är kritisk till det hon menar är en motvilja att ge lättare behandling på patienter med covid-19 som ännu inte blivit riktigt svårt sjuka. Många behöver bara lite syrgas eller dropp för att förloppet ska vända, anser hon.

– Jag tänker även att våra akutmottagningar ska fundera kring hur pass dehydrerad patienten är innan de skickas hem. Det är så mycket fokus på andningen. Man har varit restriktiv med att ge intravenös vätska med rädsla för att lungorna ska övervätskas, säger Anna och fortsätter:

– Men svårt intorkade patienter måste få sin vätskebalans återställd för att ha chans att tillfriskna. Som det är nu vill man att patienterna på infektionsavdelningarna ska dricka själva. Personalen har inte tid att kontrollera vätskebalanser. En del av dessa försämras och hamnar på iva, säger hon.

Foto: Eva Tedesjö

Håkan är osentimental och skojar om att Anna alltid är så jobbig, på frågan om hur han känner inför det hon riskerat för hans skull. Han är vältränad och genomförde Ironman för fyra år sedan.

– Det var jobbigt, men det här var jobbigare innan det vände, säger han.

Fotnot: Anna heter egentligen något annat.

