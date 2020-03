Sjuksköterskorna på 1177 möts av kärlek och oro

Den 11 mars slog WHO fast att coronautbrottet var en pandemi, en världsomspännande farsot. Det dygnet ringde nästan 20 000 människor i Stockholm för att få hjälp från sjuksköterskorna på 1177. Det är fem gånger fler än normalt.

– 11 mars var den värsta dagen hittills under de 20 år vi funnits, säger Thomas Nyman, storkundsansvarig på företaget Medhelp, som sköter 1177 Vårdguiden i Stockholmregionen.

Vi har just hälsat utan att ta i hand med en tidstypisk tafatt bugning. Medhelps lokaler ligger i en kontorsbyggnad i Liljeholmen i Stockholm, vid en stor atriumgård med glänsande inomhusfasader. Platsen ligger öde, som en shoppinggalleria på midsommarafton. Det är fullständigt tyst, sånär som på en ensam väsande fläkt.

Det sitter människor i varje vrå, med headset-telefoner och dubbla dataskärmar. Här Carin Bernell, en av alla de vårdarbetare som kämpar för att klara coronautbrottet. Foto: Paul Hansen

I Medhelps lokaler är dock ovanligt många på plats. Det sitter människor i varje vrå, med headset-telefoner och dubbla dataskärmar. De senaste veckorna har ett stort antal sjuksköterskor värvats via bemanningsföretag, totalt nästan 50 heltidstjänster. Anställda har jobbat övertid. Kollegor som slutat eller gått i pension har övertalats att återvända. I ett rum pågår utbildning av sjuksköterskor som ska jobba med ”knappval 9”, den så kallade Coronalinjen, som enbart besvarar frågor om viruset.

– Det är lite lugnare nu. Det är bara dubbelt så många samtal som vanligt och vi är också fler nu. Men det kan mycket väl ta fart igen, vi försöker vara förberedda, säger Thomas Nyman.

Thomas Nyman, storkundsansvarig på företaget Medhelp, som sköter 1177 Vårdguiden i Stockholmregionen.

1177 är tänkt att fungera som vårdens portvakt. Ett samtal med en av sjuksköterskorna här ska vara första steget, innan krassliga människor beger sig till en vårdmottagning.

– Vi utvecklar ett sjätte sinne för hur folk mår, säger Carin Bernell.

Hon har arbetat som sjuksköterska i 35 år, de senaste 15 åren på 1177. Under de veckor som Coronautbrottet har pågått har samtalen ändrat karaktär, berättar hon. I början fanns mer missnöje och frustration. Nu visar människor som ringer mer uppskattning. Men de är också oroligare.

– Vi får enormt mycket tack just nu. ”Tack för att ni finns, ni är grymma, håll ut, tack för att ni orkar”. Många fina uppmuntrande avslut på samtalen, säger hon.

"Vi utvecklar ett sjätte sinne för hur folk mår", säger Carin Bernell.

– Men det är mer oro nu, en djupare oro. Det är tungt med orossamtalen, de samtalen kan bli långa. Vi försöker att aldrig stressa när vi pratar med folk.

Många på 1177 arbetar hemifrån. Medhelps tillförordnade driftschef Sofia Berggren jobbar i sitt hem i Kalix hundra meter från Kalixälven. Vi möter henne i ett videosamtal. När hon vrider på sin dator skymtar ett snötäckt landskap utanför fönstret.

– I början av coronautbrottet hade vi enormt mycket problem med ilska från människor. Sjuksköterskor blev utskällda i telefon och tog emot jättetuffa samtal, samtidigt som belastningen också var enorm. Det var väldigt utsatt, säger hon.

Thomas Nyman håller ett videomöte med Medhelps tillförordnade driftschef Sofia Berggren som jobbar i sitt hem i Kalix. Foto: Paul Hansen

Det handlade då främst om människor som hade varit på semester utomlands, berättar Sofia Berggren

– ”Jag har varit i Italien och jag har inga symtom. Nu KRÄVER jag provtagning”. Det var en del sådana samtal, säger hon.

Carin Bernell är luttrad, efter 15 år på 1177.

– Jag lägger inga värderingar i hur folk uppför sig eller hur tonen är. Det är som det är. Man får försöka förstå, det är ju en svår situation, säger hon.

Samtalen till 1177 ger en tydlig bild av vad människor tänker på just nu. En slags termometer i stockholmarnas själsliga hörselgångar (eller i vilken kroppsöppning man nu tar tempen).

– Det kommer många samtal om tester. ”Kan jag få bli testad, varför testar ni mig inte?” Sen är det många frågor om det där med att gå till jobbet. ”Jag är ju bara lite hostig, kan jag gå till kontoret?”. Då svarar vi att man ska stanna hemma. Vi försöker förmedla att det är allvar nu, säger Carin Bernell.

Sofia Berggren har noterat att yngre tycks vara mer oroliga än äldre just nu.

– Många unga är väldigt oroliga. Om man kanske inte mår så bra i sin själ från början, så blir ju coronautbrottet så klart jättejobbigt, säger hon.

– Och om man ska generalisera så tycks 90-talisterna ha sämre kunskaper om varför det ibland är bäst med egenvård hemma.

Uppmaningar om att vila i hemmet kan ibland väcka frustration, berättar Carin Bernell. De vardagliga råden är inte alltid i paritet med det upplevda allvaret.

– Om jag bedömer att egenvård i hemmet räcker och säger ”stanna hemma, ta febernedsättande och ta det lugnt” - då tycker en del att det känns för enkelt i en sådan här kris, säger hon.

Det finns en otålighet. Många människor tycks vara vana vid att allt ska gå att få omedelbart, menar Thomas Nyman.

– Man är van vid film on demand och mat on demand. Då vill man kanske också bli frisk on demand, säger han.

Det nationella informationsnumret 11313, dit människor ska vända sig med allmänna faktafrågor om coronaviruset, tycks inte har avlastat 1177 i någon större utsträckning.

– Nej, det har inte hjälpt, inte vad vi har sett. Människor har ringt till oss ändå, säger Thomas Nyman.

Sofia Berggren i Kalix tittar ut genom sitt fönster på snötäcket utanför. Sen citerar hon ett berömt persiskt ordspråk:

–This too shall pass. Också detta skall passera. Så brukar jag tänka. Det finns en tid efter corona också.