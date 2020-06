Skandiamannen: Jag skulle personligen ha använt ett smidigare vapen

De åkte till Stockholms centrum, till Sveavägen, till entrén till Skandias huvudkontor och till mordplatsen ett kort stycke bort.

Ännu en gång sprang Stig Engström den smala Tunnelgatan fram till Luntmakargatan och tillbaka, den löpning han hade svårt att komma över att spaningsledningen aldrig bjöd in honom till att demonstrera under de stora rekonstruktionerna, tillsammans med övriga vittnen.

Bild 1 av 2 ”Skandiamannen” Stig Engström som han såg ut 1992. Foto: Jan Arvidson Bild 2 av 2 En bild från 7 april 1986: ”Skandiamannen” Stig Engström visade redan då för fotografen hur han hade sprungit efter poliserna som jagade mördaren. Foto: Göran Ärnbäck/EXP/TT Bildspel

– Så då gjorde vi där en egen liten rekonstruktion. Jag tog bilder och han berättade medan vi gick runt, säger Jan Arvidson, som då arbetade som frilansjournalist.

Mannen som hade kommit med sin klädpåse för att för ännu en person beskriva vad han såg och hörde den kyliga fredagskvällen den 28 februari 1986 pekas nu, 34 år senare, ut av chefsåklagare Krister Petersson som statsministermördaren.

● ● ●

Stig Engström var en 52-åring vars yrkeskarriär den vintern 1986 hade gått i stå. En på den tiden gift men barnlös man som visserligen var aktiv i lokalpolitiken i Täby på högerkanten, men som av utredningen att döma agerade helt på egen hand när han sköt Olof Palme och skadade hans hustru Lisbet.

Ingen konspiration i sikte, även om chefsåklagare Krister Petersson reserverar sig med att det ”inte kan uteslutas”.

Ingen planering.

En tillfällighet, en stundens ingivelse.

Det är alltså åklagarens bild av det skeende som upptagit så många människors grubblerier under så många år.

Och så hade han funnits där hela tiden. Stig Engström pekas ut som Palmemördaren som missades trots att han själv knackade på polisens dörr, om och om igen.

Ja, kanske just därför?

Spaningsledningen som den såg ut när den sammanträdde i ”Palmerummet” i polishuset i Stockholm. Närmast kameran till vänster länspolismästaren Hans Holmér. Foto: Owe Sjöblom/TT

Visst fanns poliser som kände lukten av att något inte stämde, som våldsrotelns spaningschef Arne Irvell, men lagom till att vittnet Engström skulle börja granskas på allvar gick han i pension, och i Hans Holmérs spaningsledning tycktes finnas mer spännande spår att ägna sig åt. Dessutom irriterades polisen över att Engström ”sprang till media”, Holmér omtalade honom som en sorts ”elefant i rummet”.

Kommissarie Lars Jonsson var en av de poliser som förhörde Stig Engström den 25 april. Foto: Anders Wiklund/TT

Men två månader efter mordet, 25 april, kallades ändå det störande vittnet till ett 80 minuter långt förhör med de erfarna utredarna Allan Bäckström och Lars Jonsson.

Stig Engström berättade nu hur Lisbet Palme hade varit positiv till att Olof Palme lades i framstupa sidoläge och på fråga svarade han att han aldrig under kvällen hade lämnat sitt arbetsrum på Skandia. Han hade jobbat över för att bli klar inför skidresan till Idre med hustrun nästa morgon. Att han faktiskt hade lämnat byggnaden för en stund vid 21-tiden vittnade senare Skandias väktare om.

Återigen beskrev Engström hur han hade förväxlats med mördaren, eftersom han, efter att ha rusat efter poliserna som jagade mördaren för att berätta för dem vad Lisbet sagt om att denne bar blå täckjacka, sa att han hört ett annat vittne lämna ett signalement till polisen på mördaren som stämde väl med hans eget utseende och klädsel.

Våren 1992: Här visar Stig Engström hur han rörde sig intill mordplatsen. Foto: Jan Arvidson

Till förhörsledarna sa då Engström: ”Jag tänker att jaha det kan ju inte vara jag eftersom jag står en meter framför honom och han borde se hur jag ser ut, så jag tänker väl att det kan vara två personer med likvärdig utstyrsel”.

● ● ●

Stig Engström föddes 1934 i Bombay i Indien och fick ett par år senare en lillebror.

Pappa var ingenjör på Tändsticksbolaget och Engström berättade själv i en intervju i Svenska Dagbladet 1981 om sin, med typiska svenska mått mätt, annorlunda uppfostran. De första skolåren hade han fått tillbringa på en kristen svensk internatskola i Indien. Skoluniform obligatorisk.

Elva år gammal skickades han hem till Sverige, till en moster i Nybro i Småland. Skolmästare på 100 meter och konstnärligt kreativ men han hade det tuffare med de teoretiska studierna och fick gå om en klass.

17 år gammal var det dags för nästa internat: Sigtuna Humanistiska Läroverk, även Olof Palmes skola.

– Han kunde alla sociala koder, hur man skulle föra sig och sådant, berättade hans första hustru för journalisten Thomas Pettersson som 2018 utkom med boken ”Den osannolika mördaren”.

Men, konstaterade Pettersson, någon examen blev det inte. Engström bommade i slutproven.

Betygen från värnplikten på I 11 I Växjö var bättre och därpå väntade första jobbet, på det som nu heter Försvarets materielverk. Den unges talang för ritande togs tillvara och han illustrerade handböcker av alla de slag och han fick tjänstledigt för att gå kurser på Grafiska institutet och Konstfack.

Här visar Stig Engström hur han kommer ut ur Skandiahuset. Foto: Jan Arvidson

1960 anställde Sveriges Radio honom för att producera informationsmaterial och åtta år senare klev Stig Engström in på reklamavdelningen på försäkringsbolaget Skandias huvudkontor på Sveavägen. Där blev han kvar tills några år in på 90-talet då alkoholproblem drev fram en förtidspensionering. Trots uttalade ambitioner att räta upp tillvaron lades han ett par gånger in för avgiftning och 63 år gammal dömdes han för grovt rattfylleri. Fängelse slapp han, men bar fotboja.

Engströms andra äktenskap ändade 1999 i skilsmässa och 26 juni året därpå hittades han död i sin säng i lägenheten i Täby. Han blev 66 år.

Poliserna som larmades dit fann honom liggande med hörlurar för öronen. Intill stod en urdrucken whiskeyflaska och en tom karta värktabletter. Men inget efterlämnat brev eller meddelande.

● ● ●

Men hans hälsomässiga bekymmer började visa sig långt tidigare. Efter att i unga år ha varit en idrottstyp ska han, enligt bokförfattaren Thomas Petterssons samtal med tidigare anhöriga och vänner, under 70-talet ha fått reumatisk värk som började i hans för en illustratör så viktiga händer men som spred sig till knäna. Han provade olika typer av medicinering, däribland injektioner med en guldlösning.

Reumatismen trodde han hade drabbat honom för att en tandläkare lämnat en borr i hans tand. ”Den där tandläkaren förstörde mitt liv”, uppges han ha sagt.

Här visar Engström vilken väg han pekade ut för polisen att mördaren hade sprungit. Bilden är tagen 7 april 1986. Foto: Göran Ärnbäck/EXP/TT

Ytterligare en motgång kom på jobbet. I boken berättas att Engström hade blivit besviken när han inte fick den tjänst som chef för Skandias reklamavdelning som han räknat med. I sammanhanget citeras Engströms yngre bror:

– Han hade en tendens att inte se om han själv gjorde något fel. Det var andra som gjorde fel, inte han.

Men inom lokalpolitiken i Täby fick storebror ändå på 80-talet ta viss plats.

Bosatt i högborgerliga Täby och med bekanta inte minst bland företagare och officerare ska en granne ha övertygat honom att engagera sig i Moderaterna. Efter några år med mindre förtroendeuppdrag anförtroddes han en plats i den lokala styrelsen och i valet 1983 blev han ordinarie ledamot i fullmäktige.

– Han var en hängiven moderat och han tog politiken allvarligt. Man skojade inte om saker som kungahuset eller Moderaternas politik, citeras en kvinna.

Miljön var inte direkt pro Palme, för att uttrycka saken milt. Pettersson citerar i sin bok dåvarande DN-reportern Lilian Öhrström som på 80-talet åkte till moderata ungdomsförbundets lokal i just Täby för att beskriva varför de blivit så framgångsrika.

Men det blev aldrig någon text efter att hon sett att man i lokalen hade en piltavla föreställande – Olof Palme.

– Man hade försökt pricka ögonen, där var det särskilt många hål. Jag blev så obehagligt berörd att jag avbröt besöket, sa Öhrström.

● ● ●

Medialt blev Skandiavittnet ett ansikte månaderna efter Palmemordet med ett antal framträdanden i tv och tidningar. Innan det blev i det närmaste tyst.

Men så tändes det nationella strålkastarljuset åter i samband med att Christer Pettersson stod inför rätta sommaren och hösten 1989. Petterssons advokat Arne Liljeros ville att Stig Engström skulle bidra till tvivel på Lisbet Palmes vittnesmål och Engström upprepade i vittnesbåset att han hört henne säga ”de har skjutit mig också” – alltså fler än en gärningsman.

Samtidigt kunde åklagaren Anders Helin ta fasta på att Engström samtidigt beskrev Lisbet Palme som ”behärskat chockad”. Men i det stora hela passerade ändå vittnet även denna gång förbi utan större uppmärksamhet.

Frilansjournalisten Jan Arvidson minns väl sina möten med Stig Engström. Bilderna från besöket vid mordplatsen våren 1992 har han kvar. Foto: Magnus Hallgren

Så tre år efter framträdandena i Rådhuset som vittne ringde Stig Engström på Jan Arvidsons dörr i Stocksund, med klädpåsen i hand. Året var 1992 och den i dag 77-årige Jan Arvidson var på den tiden informationschef på Fastighetsägarförbundet. I dag är han redaktör för en sajt i trädgårdsbranschen.

De båda hade lärt känna varandra långt tidigare under en reklamkurs på Handelshögskolan och senare hade Jan möjlighet att vid sidan om jobbet frilansa genom att skriva en del texter åt Engström på Skandia. Samtidigt kände Skandiamannen till att Jan ibland medverkade i tidskriften Skydd & Säkerhet.

Och där, i den tidningen, var nu Stig Engström angelägen om att ännu en gång få ”rekonstruera” vad han hade varit med om sex år tidigare.

– Efter att vi gått runt och tagit bilder sågs vi i Skandias kafé dagen därpå för att fortsätta prata. Han kände väl att han visste att han kunde få berätta för mig.

Noterbart är att i den sexsidiga intervjun som blev resultatet av deras möte var Skandiamannen inte namngiven och på bilderna var ansiktet utsuddat. Skydd & Säkerhets rubrik var ”Han mördade Olof Palme – Vittnet som beskylldes för Palmemordet berättar”.

Det som gjorde denna artikel så speciell var att Stig Engström på ett helt annat sätt än tidigare tillät sig att tänka högt och gjorde ett försök att kliva in i gärningsmannens huvud.

”Jag skulle personligen ha använt ett smidigare, ett mindre vapen – om jag varit mördaren”, sa han. ”Inte ett så kraftigt vapen, möjligen också dyrbart, kanske utfört med elfenbenskolv i utsirat mönster som det som försvann från restaurang Oxen samma kväll”.

I texten fortsatte Engström att tänka högt: Att mordet kanske inte alls var överlagt och planerat, att det inte var ett mord utan dråp, eller som ett vådaskott under en älgjakt. Att paret tilltalats av en man som ville säga något till en ”livs levande världskändis som plötsligt kommer knallande”.

För Jan Arvidson tänkte Stig Engström högt om mordet. Foto: Magnus Hallgren

För skribenten Jan Arvidson resonerade Stig Engström vidare: ”Tänk om den beundrade statsministern snäser av vederbörande på ett föraktfullt sätt? Avvisade och vända ryggen åt blir några av oss förbannade. Om då någon av oss också går omkring med ett vapen – så kanske vi tar till det vid ett sådant ögonblick. Sinnet rinner till – vi tar några steg efter mannen, lägger handen på hans axel för att stoppa honom – Din djävel! – Pang! Det är tyvärr mänskligt – eller omänskligt.”

På frågan om varför belöningen om 50 miljoner inte hade fått någon att ange mördaren, svarade Engström: ”Kanske mördaren är en solitär, en ensamvarg, just i det oplanerade ögonblicket”.

Han kom även in på det faktum att polisens utredare hade irriterat sig på honom och hans uppgifter. ”Hans Holmér var sur på mig, 'den där elefanten som bara klampar in'. Men jag svarade ju bara på de frågor jag fick (...). Men jag blev snart bortkopplad från vidare förhör eller från att ge information. Jag kallades inte ens till rekonstruktionen trots att jag bara var några meter från händelsen”.

Intervjun avslutades med att Engström ställde frågan ”är statsministerns död en slump? Kanske ett misstag, eller något åt det hållet?”

Han svarade själv:

”Jag tror det. Det är den enda förklaring jag har”.

● ● ●

Han hade ju i tidigare intervjuer varit rätt kritisk mot polisen. Var det hans fokus nu också?

– Nej, det fanns ingen direkt kritik eller besvikelse mot polisen eller så. Utan han ville berätta sin historia på något vis, säger Jan Arvidson när DN talar med honom ett par dagar före åklagarens besked.

Varför tror du han hade med kläderna från mordnatten?

– Han ville ju att det skulle bli så lika som möjligt, visa hur han var klädd. Han är inte urtypen av en gangster, som både hans exfru och Leif GW säger. Alla ville ju att det skulle vara någon märkvärdig konspiration. Vilket väl många känner en besvikelse inför att det inte verkar ha varit.

Den här bilden tog Jan Arvidson när han intervjuade Engström i Skandias café. Foto: Jan Arvidson

Intervjun som Jan Arvidson gjorde då, våren 1992, kom att visa sig bli Stig Engströms sista framträdande i media. Arvidson berättar för DN att Palmegruppen kontaktade honom i februari fjol.

– De ville främst veta om jag hade någon inspelning av hans röst. Det hade jag inte. Kanske ville de själva höra tonfallet när han berättade om sina hypoteser om mordet. De ville också veta om Engström hade bett om betalt för intervjun. Den det hade han absolut inte. Han ville väl bara fortsätta berätta om en stor händelse i sitt liv.

Vad var Stig Engström ute efter när han var angelägen om att ännu en gång intervjuas om mordkvällen? ”Någon slags biktning”, funderar Jan Arvidson. Foto: Magnus Hallgren

Vad tänkte du själv om att intervjua honom om detta?

– Då kände man sig kanske lite skamsen att skriva så mycket om honom, det var ju liksom en kompis från förr. Men han var så angelägen att få publicitet och jag tyckte förstås att det var roligt att få en bra berättelse.

Vad skulle du säga var hans ärende, vad ville han egentligen med att dra sin historia ännu en gång?

– Hans ärende..? Ja, han ville berätta sin story, eftersom han tyckte att den inte blivit lyssnad på ordentligt. Han blev ju så avspisad. Någon slags biktning eller vad jag ska säga, han ville bikta sig lite, det var känslan.

