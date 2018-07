Terapi mot klimatångest får skattemiljoner i stöd

21 Luleåbor har under nio månaders tid gått en kurs i “koldioxidbantning med klimatterapi", delvis finansierad med 817.000 kronor från Naturvårdsverket. Studiefrämjandet Norrbotten, som driver verksamheten tillsammans med en ekolog och en “mental coach”, beskriver metoden som ”världsunik” och resultatet som ett ”succéprojekt”.

Kursen, kallad Bechange tar mellan 40 och 50 studietimmar i anspråk, varav halva tiden ägnas åt praktisk omställning, som att testa elcyklar och lära sig laga vegansk mat. Andra halvan handlar om att hantera tankar och känslor som kommer upp i omställningsprocessen, genom målbildsövningar, meditation och ”ekoterapi”, berättar kursledaren Ann Murugan, som kallar sig mental hållbarhetscoach:

– Att känna naturens kraft gynnar känslan av hoppfullhet, som är helt avgörande för att lyckas i sin omställning. Till exempel att sitta runt en eld i en urskog på ett berg blir en otrolig boost. En del kallar det att skogsbada.

Metoden har Ann Murugan utvecklat baserat på egen erfarenhet.

– Jag var en miljödiktator och fattade inte varför ingen tog åt sig. Jag hade sån klimatångest att det var svårt att leva i det moderna samhället.

Vi jobbar inte med healing, utan med tankar och känslor

Studiefrämjandet skriver i presentationen av projektet att metoden ”knyter ihop spetskompetens från senaste forskningen”. Ann Murugan har en master i hållbar utveckling och har även gått sju år på skolan Shanti Mission i Australien, där hon bland annat utbildats i att utöva healing i kursen “Ignite Your Spirit Therapy”.

Ingår healing i klimatterapin?

– Nej, det gör det inte. Allt har sin tid och plats, och för att jobba optimalt inom Bechange jobbar vi inte med healing och chakran, utan med tankar och känslor och hur de påverkar oss. Det är så konkret det kan bli.

Deltagarnas utsläpp av koldioxid mättes med ett verktyg som tagits fram av Svenska miljöinstitutet, och minskade med 42 procent – utan att kursledarna ens pratade om miljöproblemen, berättar Ann Murugan:

– Skrämselinformation leder inte till beteendeförändringar. Vårt fokus är att hjälpa till med inre blockeringar, och att hitta glädjefyllda lösningar.

Så om jag tycker det är trist att sluta flyga är det bara att köra på?

– Vi har inga pekpinnar om rätt eller fel. Härifrån Luleå tar tåget 12 timmar till Stockholm, så beroende på situationen kan det ibland vara bäst att flyga.

Klimatångesten hos deltagarna i klimatterapin mättes med en självskattningsenkät, och minskade under kursen med 24 procent.

Bland psykologer råder dock ingen konsensus kring att klimatångest skulle vara av ondo. Känslor som oro, skuld, skam och ilska kopplat till människans klimatpåverkan är snarare sunt, säger psykolog Karin Kali Andersson, som skriver en bok om klimatångest:

– Det finns en lyckohets i samhället. Vi tror att vi måste göra oss av med negativa känslor. Men jag vill vara noga med att klimatångest är en väldigt frisk reaktion. Det är det bästa man kan känna just nu, för vi är verkligen hotade.

Känslorna är inte heller ett hinder på väg mot en mindre klimatbelastande livsstil, enligt Andersson.

– Forskning visar tvärtom en korrelation mellan oro för klimatet och att man engagerar sig.

Kan inte klimatångest även vara handlingsförlamande?

– Jo, om man inte har bra sammanhang att agera i, till exempel en miljöorganisation. Bechange har ju på sätt och vis skapat något liknande, de engagerar i grupp och arbetar med hoppfullhet.

Hopp kan fungera som en buffert mot ångest, enligt Andersson. Att fokusera på konsumentmakt som ineffektiv.

– Vi matas med budskapet att du ska förändra dig. Det är jättebekvämt för politikerna om vi tror att det är det viktigaste. Men även om alla bantade så mycket koldioxid som kursdeltagarna – vilket är jätteosannolikt – så räcker det inte enligt klimatforskarna, säger hon.

Naturvårdsverket uppskattar sin kostnad för att minska utsläppen av växthusgaser med klimatterapi till 1.000 kronor per ton koldioxid. Det är ungefär tre gånger så mycket som certifierade företag tar betalt för att klimatkompensera flygresors utsläpp.

Klimatklivets stöd ska ges till de åtgärder som ger mest minskning av växthusgaser per krona. Genomsnittet för de åtgärder som Naturvårdsverket har finansierat är 2,1 kilo koldioxid per krona, men variationerna är stora. En tankstation för biodiesel ger en minskning på 40 kilo per krona och för tillvaratagande av gas är siffran 7 kilo per krona. Med Bechange minskar utsläppen med omkring 1 kilo per investerad krona, enligt Naturvårdsverket.

Varför ger ni stöd åt åtgärder som är så pass ineffektiva i jämförelse?

– Åtgärder med riktigt höga värden är ganska få. Vi beviljar ner till en gräns utifrån hur mycket pengar vi har att fördela. Hur långt pengarna räcker beror även på hur många bra åtgärder vi får in, säger Nanna Wikholm, projektledare Klimatklivet.

Är det brist på bra ansökningar?

– Nej, men ju fler och bättre, desto större effekt får vi till av hela Klimatklivet. Det har ökat stadigt hela tiden.

Tror du att det påverkar förtroendet för Naturvårdsverket att ni ger miljonbelopp till en healingcoach?

– Vi har gett pengar till Studiefrämjandet Norrbotten för ett projekt som fått människor att ändra sitt beteende, så att de minskar utsläppen av växthusgaser. Det är inte personens övriga verksamhet vi stöttar.

14 miljarder till lokala klimatåtgärder Klimatklivet är Naturvårdsverkets investeringsstöd till “klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå”. De största stödbeloppen har hittills gått till åtgärder där fossila bränslen byts ut mot förnybart bränsle. De flesta åtgärderna har varit laddstationer för elfordon. Anslaget är 14 miljarder mellan år 2015 och 2023. 2018 får Klimatklivet 1,5 miljarder, 2019: 2 miljarder och 2020: 3 miljarder. Koldioxidbantning med klimatterapi/Bechange har i samarbete med Studiefrämjandet beviljats totalt 1.916.000 kr, varav 817.000 respektive 644.000 kr för två kurser i Luleå, och 455.000 kr för en kurs i Eskilstuna som startar i september 2018. Bechange har därtill finansierats med 50.000 kronor från Luleå kommun (ej inräknade i Klimatklivets beräkningar av åtgärdens kostnadseffektivitet).