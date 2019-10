Skolans pengar gick till tv-predikant och ”The Moon Channel”

DN har i ett reportage granskat historien om Svenska interkulturella skolan i Stockholm. Skolan var öppen i över två decennier trots bevis på ekonomisk brottslighet och larm om elever som for illa.

Redan 2011 dömdes ägaren för att ha utnyttjat skolan i ekonomisk brottslighet. Men hovrätten upphävde hennes näringsförbud och hon kunde fortsätta att driva skolan tills det att den förlorade sina lokaler i Spånga vid årsskiftet 2017/2018.

Ägarbolaget Interkulturell utbildning i Stockholm AB gick i konkurs. Då upptäckte konkursförvaltaren att pengar på nytt försvunnit från skolan – denna gång utomlands.

I konkurshandlingar som lämnades in till Solna tingsrätt den 18 mars i år framgår att över en miljon kronor betalats ut från skolföretaget under skolans två sista år – 2016 och 2017.

Pengarna har gått till ett bolag i Italien och ett annat i Storbritannien. Enligt ett avtal som hittades av konkursförvaltaren ska skolans pengar ha varit avsedda för något som kallas ”The Moon Channel”.

”Avtalet var dock för vagt skrivet för att det med tydlighet skulle gå att förstå vilka tjänster som avtalet avsåg eller vilken anknytning dessa tjänster skulle kunna ha till den av bolaget bedrivna skolverksamheten”, står det i en rapport.

Konkursförvaltaren har inte lyckats utreda vad pengarna faktiskt gick till även om man hittade en adress till det brittiska bolaget.

”Brev skickat till denna adress har inte besvarats och det brittiska bolaget synes i övrigt sakna kontaktuppgifter, hemsida etc.”

I mars gjorde konkursförvaltaren en polisanmälan till Ekobrottsmyndigheten eftersom man ansåg att det fanns skäl att misstänka att skolans ägare ”gjort sig skyldig till i vart fall bokföringsbrott”.

DN har fortsatt att granska utlandsbetalningar och kan visa att pengar som skulle gå till elevernas utbildning i Sverige gick till ett bolag i Storbritannien vars huvudsakliga verksamhet är att sända program på arabiska via satellit och webb-tv.

The Moon Channel Limited är registrerat i ett litet företagskomplex i en stad strax utanför centrala London. Utanpå tvåvåningshuset av tegel står ”THE MOON CHANNEL” i stora röda bokstäver.

Enligt brittiska bolagsregistret är syftet med företaget att producera tv-program. Bolaget har också licens via det statliga Ofcom att sända sattelit-tv och har en arabiskspråkig sajt som heter just The Moon Channel och en annan som heter Al Qamar TV (”Månen”).

På Moon Channels sajt står det att kanalen specialiserar sig på dokumentära, politiska, historiska och vetenskapliga filmer. ”Det är den första i sitt slag i den arabisktalande världen och baseras på en grundläggande oro för människan, hans livsmiljö och samspelet mellan dem.”

Kanalerna frontas i huvudsak av en och samma man – den irakiska predikanten Abdul Halim Al-Ghazzi. På Facebooksidor kopplade till kanalerna framgår att predikanten varit i Sverige och Stockholm flera gånger de senaste åren för att delta i olika konferenser i samband med religiösa högtider, åtminstone så sent som i mars i år.

David Thurfjell, professor i religionshistoria vid Södertörns högskola, berättar att den irakiska predikanten har kopplingar till en förhållandevis liten shiamuslimsk grupp som kallas Shirazi. Gruppen anses kontroversiell för sin kritik mot både sunnimuslimer och det shiamuslimska systemet i Iran.

– Det är en ganska politisk grupp och några i den gruppen har fått rykte om sig att vara provokatörer. Den här mannen är en av dem. Han är otroligt omdebatterad av shiamuslimer i Sverige.

Via inläggen på Facebook framgår att Svenska interkulturella skolans ägare har varit med och organiserat i alla fall en del av konferenserna med predikanten. Hennes telefonnummer står som kontaktuppgifter för hans möten på olika hotell i Stockholmsområdet under 2018 och 2019.

DN har via mejl fått kontakt med The Moon Channels vd som bekräftar att man har haft ett samarbete med den svenska skolans ägare.

”Vi har tidigare anlitats av det här företaget för att tillhandahålla olika medietjänster för dem, eftersom vi är ett broadcastingbolag”, skriver vd:n Ali Rezaey på engelska.

”Deras organisation anordnade events och bad oss att bidra med nödvändig mediasupport som konsultation, grafik och scendesign, ljus och utrustning osv för eventen. Vad gäller Mr Abdul Halim Al-Ghazzi så ombads han att vara huvudtalare vid eventen eftersom de sammanföll med religiösa högtider.”

Skolhuvudmannen har inte velat förklara varför skolpengar gått till att anordna konferenser med predikanten. Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning men den omfattas av sekretess.

”Förundersökningsledaren kan tyvärr inte uttala sig. Utredningen befinner sig fortfarande i ett mycket tidigt skede”, skriver Ekobrottsmyndighetens presstalesperson Niklas Ahlgren.

Hur stor andel av pengarna som försvunnit utomlands som gått till predikantens tv-bolag och konferenser har DN inte kunnat slå fast. Förutom bolagen i Storbritannien och Italien har pengar även gått till en privatperson i utlandet.

Enligt konkursrapporterna har skolan bokfört utbetalningarna på ett konto som kallades ”Kvinnor för integration”. Vad det syftar på har skolchefen inte velat besvara. DN har frågat relevanta stadsdelsförvaltningar, socialförvaltningen och kulturförvaltningen i Stockholm, men ingen av dem har något spår av ett projekt eller organisation med det namnet.

DN har i en tidigare granskning rapporterat att Svenska interkulturella skolan de tre sista åren fått cirka 6,4 miljoner i särskilda statsbidrag för att utveckla undervisningen.

I konkursförvaltarens rapport framgår också att skolans ägare tog ut en vinst ur bolaget på cirka 4,2 miljoner kronor under åren 2014-2016. Konkursförvaltaren bedömde att de utdelningarna rymdes med god marginal i bolagets ekonomi.