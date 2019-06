Skolklassen fick över 2.000 mobilnotiser under en lektion

Just nu: spara 50%

En vanlig skoldag lägger eleverna i klass 8B på den kommunala grundskolan Ribbaskolan i Gränna sina mobiler i en låda när de går in i klassrummet.

Men en dag i april fick de 21 eleverna ta med sig sina telefoner, med ljudet på, in på lektionen. De är mellan 14 och 15 år gamla och har egna så kallade smarta mobiler.

Efter en halvtimme gick de fram till tavlan och redovisade resultatet – över 2.000 notiser. Deras lärare publicerade siffran på sociala medier.

”I skolan är koncentration viktigt för inlärningen – och så kommer det in över tvåtusen notiser på trettio minuter”, säger läraren Ricard Hulteke. Foto: Tomas Ohlsson

DN åkte till Gränna för att göra om försöket en månad senare. Före lektionen försäkrade vi oss om att alla elever verkligen hade nollställt sina notisaviseringar.

Så snart mobilerna sattes på började det pipa och fnissas, samtidigt som läraren Ricard Hulteke försökte hålla sin lektion i svenska.

Efter en halvtimme summerades experimentet. Det visade sig att eleverna hade fått 2.126 notiser från framför allt chattprogram som Snapchat, Discord, Instagram och olika spel.

Det motsvarar hundra notiser per person, med allt från viktiga schemaändringar, påminnelser, meddelanden från klasskompisar och föräldrar, till rena förolämpningar eller skämt med bilder och roliga klipp. I genomsnitt fick varje elev i klassen en ny notis var 18:e sekund.

Eleverna blev själva förvånade över mängden.

– Man tänker inte så mycket när man får dem. Men när man räknar ihop och ser hur extremt mycket man får bara under en lektion så blir man ganska chockad, säger Ida Sjöberg som är 14 år.

Ingen av de fem elever DN pratar med efter lektionen tycker att de kan ha nytta av att ha mobilerna påslagna. De är bra och kan användas till mycket, men bör vara avstängda på lektionstid, menar de.

– På lektionen är de bara ett störande moment, säger Gustav Wetterheim, 15 år, och får medhåll av de andra.

– På den här halvtimmen som experimentet pågick tänkte jag inte på vad läraren sa om någonting. Jag koncentrerade mig bara på min mobil.

– Om man måste höra av sig till någon har man tid på rasterna. På lektionen tycker jag att man bara ska fokusera på att lära sig, säger Ida Sjöberg.

Borde det vara ett generellt förbud mot att ta med dem in på lektionerna?

– Ja, de stör alldeles för mycket, det är bra att de ligger på ljudlöst i en sådan där låda som vi har i varje klassrum, säger Gabriel Kaindl, 14 år, och pekar mot ingången.

Eleverna i klassen har inga egna skoldatorer utan lånar från en vagn om det behövs på en lektion. De tycker att datorerna är överlägsna som arbetsredskap.

– Då får man inte lika mycket notiser, och man har mer hjälp av en dator eftersom man kan kolla upp mer saker och gå igenom anteckningar och så, säger Ida Sjöberg.

Kan man lära sig att använda mobilerna på ett mer konstruktivt sätt?

– Ja det skulle man egentligen kunna göra. Men koncentrationen dras från lärandet till mobilen utan att man tänker på det eftersom man omedvetet tänker på alla notiser som man får, säger Vilma Enskär, 15 år.

Läraren Ricard Hulteke tycker att resultatet från experimentet är omskakande.

– I skolan håller vi på med undervisning där fokus och koncentration är viktigt för inlärningen – och så kommer det in över tvåtusen notiser på trettio minuter.

– Skalar man upp det på en vecka, på det här högstadiet, så blir det drygt två miljoner notiser som tävlar med utrymmet i huvudet på eleverna. Hjälp, vilken utmaning!

Han efterlyser ett förbud som går längre än att bara förbjuda mobiler på lektionerna. Det bör gälla i skolan generellt, menar han.

Ribbaskolan startade tidigare projekt som man kallade för ”mobilvett” och som gick ut på att lära eleverna använda mobilerna på ett konstruktivt sätt som gagnar kunskap och inte stör.

– Det gick ”sådär”. En del elever kan klara det lysande. Men eftersom alla inte gör det så blir det övermäktigt för en lärare. Tiden räcker inte till, säger Ricard Hulteke.

Han menar att föräldrar och vårdnadshavare har en stor uppgift i detta och hoppas att de vill kliva fram och hjälpa barnen att hantera dessa fantastiska verktyg på ett klokt sätt.

Hur är det då med forskningen om mobiler i skolan, finns det tillräckligt mycket för att kunna dra några slutsatser?

– Man vet ganska mycket. Men resultaten pekar åt lika olika håll beroende på vad man väljer att titta på, säger Torbjörn Ott.

Han är forskare vid Institutionen för tillämpad it vid Göteborgs universitet och har för Skolverkets räkning sammanställt den forskning som finns på myndighetens hemsida.

Om en studie riktar in sig på en enda fråga, till exempel koncentration, och låter mobilen ligga bredvid datorn när eleven ska lösa en uppgift, så kanske resultatet visar att mobilen är störande.

– Men skolan är mer komplex än så, säger Torbjörn Ott, och lyfter fram att forskning visar att mobiler på lektioner påverkar olika elever på olika sätt.

Bild 1 av 2 Gabriel Kaindl och Gustav Wetterheim på Ribbaskolan i Gränna, som gjorde experimentet. Foto: Tomas Ohlsson Bild 2 av 2 Vilma Enskär, Ida Sjöberg och Wilma Kero. Foto: Tomas Ohlsson Bildspel

Det finns en studie från 2015, ”Ill communication: technology, distraction & student performance”, som ofta refereras i debatten och som är gjord på London school of economics.

I den jämför forskare resultaten från skolor, motsvarande svenska högstadieskolor, i fyra brittiska städer. Studien visar att ett strikt totalförbud mot mobiler kan vara ett kostnadseffektivt sätt att höja elevernas prestationer.

Det rör sig dock om små skillnader och alla resultat är inte statistiskt säkerställda, påpekar Torbjörn Ott.

Resultatet tyder på att låg- och även mellanpresterande elever gör lite bättre ifrån sig i skolor som har totalförbud mot mobiltelefoner. Medan de högpresterande eleverna presterade lika bra.

En förklaring kan vara att elever som har svårt att komma in i skolarbetet, av ointresse eller andra anledningar, är mer mottagliga för störningar som tar uppmärksamhet från undervisningen.

– De kan vara känsligare för störningar. Men mobilen är bara en i raden av distraktioner som finns i skolan, säger Torbjörn Ott.

”Man tänker inte att det är så mycket när man får notiserna, men när man räknar ihop det blir man ganska chockad”, säger Ida Sjöberg, 14. Foto: Tomas Ohlsson

Ett annat problem är att mobiler är dyra. I skolans styrdokument talas det om likvärdighet och att skolan ska vara till för alla. Att alla inte har tillgång till teknologi är ett argument emot användningen av mobiler i undervisningen.

Torbjörn Ott, som också är praktiserande gymnasielärare i historia och svenska, tycker att man lika gärna kan vända på resonemanget och säga att mobilanvändningen blir extra viktigt för de elever som verkligen behöver träna sig på att använda den.

– Särskilt lågpresterande elever behöver öva upp sin digitala kompetens. Annars är de ännu sämre rustade när de sedan går ut skolan.

Skolan behöver vara på de arenor som är angelägna för eleverna. Därför måste den hitta vägar att att inkludera tekniken i undervisningen, menar han.

När Torbjörn Ott skrev sin avhandling, ”Mobile phones in school, from disturbing objects to infrastructure for learning”, intervjuade han elever som var väl medvetna om problemen och höll med om att mobilen kan störa.

”Mobilen är bara en i raden av distraktioner som finns i skolan”, säger Torbjörn Ott, it-forskare vid Göteborgs universitet. Foto: Privat

– Men många sade också att mobilerna påverkat deras skolgång positivt. Om de har diskuterat något i grupp och kört fast så har de kunnat googla fram uppgifter och komma vidare i samtalet.

Det måste skolan arbeta mycket mer målmedvetet med, menar Torbjörn Ott. Han tror att de som hoppas att det ska bli lugnare i skolan med ett förbud kan bli besvikna.

Fotnot: Bilderna av notiser i den här artikeln ligger inlagda så att den genomsnittliga läsaren hinner läsa 18 sekunder innan en ny notis kallar på uppmärksamheten – alltså lika ofta som eleverna i snitt fick sina notiser i experimentet.

Fakta. Försöket 21 elever i klass 8A i kommunala Ribbaskolan, Gränna, fick slå på sina mobiler under en vanlig lektion i svenska. Eleverna är mellan 14 och 15 år gamla. Först nollställde de sina notiser för att se hur många som skulle komma in. Efter en halvtimme räknade de hur många notiser de hade fått i sociala medier och skrev upp resultatet på tavlan: ■ Snapchat: 953 ■ Discord 420 ■ Sms 148 ■ Instagram 68 ■ Youtube: 33 ■ Facebook: 24 ■ Övrigt: 480 Totalt: 2.126 notiser. Det motsvarar: ■ 101,2 notiser per elev ■ 70,9 notiser per minut ■ 3,4 notiser per person och minut, eller en ny notis per elev var 18:e sekund Visa mer