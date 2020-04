Skolverket: ”Finns behov av att kanalisera sin besvikelse”

När utbildningsminister Anna Ekström på tisdagen tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson gick ut med nya riktlinjer kring årets studentfiranden vände hon sig direkt till tredjeårseleverna:

– Ni får förbereda er på ett annorlunda firande, stora uppoffringar, sade utbildningsminister Anna Ekström till landets avgångselever.

Sedan tidigare har det varit klart att flera kommuner och skolor ställt in de vanliga studentfirandena, men på tisdagen blev riktlinjerna klarare:

Inga studentflak ska förekomma. Elever ska samlas klass- eller gruppvis, och skolan ska avstå från större samlingar, skolor ska undvika större samlingar av elever i lokalerna. Familjer och närstående ska informeras om att de endast får vara utomhus med tillräckligt avstånd.

Skolverkets presschef Mattias Ragert säger att myndigheten har haft en dialog med Folkhälsomyndigheten, men inte varit inblandade i beslutet om de nya rekommendationerna. Däremot arbetar Skolverket med att vidareförmedla informationen till rektorer och lärare.

Utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson på tisdagens pressträff. Foto: Fredrik Sandberg/TT

– Men beslutet om hur man ska göra ligger på rektor och skolhuvudman. Det ser olika ut på olika skolor, så det är många faktorer som spelar in i hur det ska genomföras. Det jobbet måste göras lokalt på skolan.

Men Skolverket har under en tid fått in många samtal och frågor kring just studentfiranden, även om det inte är de som gjort riktlinjerna.

– Det är framför allt så att folk hört av sig och luftat sin frustration och besvikelse. Och vi får svara att det är det här alla skolor har att förhålla sig till. De flesta samtal handlar inte om vad man får och inte får göra, utan snarare om ett behov av att kanalisera sin besvikelse över situationen, säger han.

Och Skolverket kan inte gå längre i att konkretisera de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten går ut med:

– Om vi gör det så går vi in på deras ansvarsområde som handlar om hantering av smittspridning, säger Mattias Rangert.

Att det finns besvikelse bland gymnasiernas avgångselever är uppenbart. DN har tidigare skrivit om elever som oroar sig för sitt studentfirande på Blackebergs gymnasium, och om elever i Göteborg som strider för sitt studentfirande. Runtom i landet sprids alternativa studentfiranden och protester på sociala medier.

Nathalie Sandberg går tredje året på naturvetenskapliga linjen på Kungsholmens gymnasium i Stockholm. Hon var tidigare ansvarig för elevkårens studentutskott och har därför sedan i mars förra året planerat fester, utspring, studentflak och mösspåtagningsfester. Och mycket är ännu oklart kring firandena.

– Något har blivit framflyttat till september, balen har vi valt att inte ställa in än men skjuta upp på obestämd tid så vi ger det en chans.

Nathalie Sandberg är en av de elever som ska ta studenten i vår.

Hon säger att det är jättetråkigt att situationen är som den är.

– Vi har ett helt utskott och en styrelse om sett fram emot det här och som gjort vårt bästa för att det skulle bli så kul som möjligt. Jag vet att ganska många i min närhet har börjat acceptera läget - det är det enda man kan göra.

Nathalie Sandberg säger att hennes skolledning har tagit elevernas åsikter på allvar och försökt tänka till kring hur man kan göra ett alternativt utspring - eller ett framflyttat firande.

– Med alla restriktioner så är det svårt att bestämma någonting. Men de tar verkligen åt sig vad vi tycker och jag känner att skolledningen gör vad de kan, säger Nathalie Sandberg.