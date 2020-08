SMHI: Här ser du meteorregnet i Sverige bäst

En gång varje år passerar vår planet genom stoft från en gammal komet, Swift-Tuttle. När stoftet krockar med atmosfären hettas det upp och förångas, vilket syns som ljusa streck över himlen – det vi kallar ”stjärnfall”.

Meteorregnet heter perseiderna och syns från i kväll och en vecka framåt om himlen är klar.

– Det blir klart under kvällen på många håll i Sverige och mest klart som längst på Öland och Gotland. Vi har moln som rör sig in över Norrland men det kan även bildas moln under natten över Götaland och Svealand, säger Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI.

Chanserna att se meteorregnet blir större om du letar sig bort från stadsljus och är ute på landet.

Ju mörkare himlen är desto fler meteorer kan du se. Redan före klockan 23 kan himlaskådare i södra Sverige se det naturliga fyrverkeriet och i resten av landet är det som mest synligt efter klockan 01.

– Det kommer inte vara helt igenmulet väder någonstans i Sverige i natt. Sämst blir det uppe i Norrland med tätare moln, säger Charlotta Eriksson.

Ju större meteorstenarna är desto tydligare blir strecken på himlen. Det räcker med partiklar stora som sandkorn för att vi ska se dem från jorden.

Antalet meteorer varierar från dag till dag. Du har störst chans att se stjärnregnet natten mot onsdag och natten mot torsdag.

Perseiderna har fått sitt namn av att meteorerna ser ut att komma från stjärnbilden Perseus, men i själva verket går de att se på stora delar av himlavalvet.