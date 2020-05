SMHI: Inte det vi förknippar med majväder

Med ett lågtryck som drog in över Sverige från Östersjön blev natten mot onsdagen kall i stora delar av landet. Under natten och in på förmiddagen föll snö framför allt i Uppsala, Västmanlands och Gävleborgs län där SMHI utfärdat en klass 1-varning för snöfall.

Även över östra Svealand upp mot Dalarna kom nederbörd i form av snö eller snöblandat regn.

– Sen har även Östergötland och Södermanland fått en del snöflingor, men det är inget som har lagt sig eftersom det är förhållandevis varmt. Om snön har lagt sig är det framför allt mer på gräsmattor och i skog, säger Linus Karlsson, meteorolog på SMHI.

SMHI har fått in rapporter om snö så pass långt söder ut som i Jönköpings län.

– Under natten ska någon enstaka snöby dragit förbi där nere, säger Linus Karlsson.

Hur vanligt är det med snö i de här områdena så här års?

– Det är ju inte direkt det här vi förknippar med majväder, men det hör inte heller till ovanligheterna att det kan komma en köldknäpp. Om snön däremot ligger kvar på marken är det desto ovanligare.

Under onsdagen övergick snöfallet över östra Sverige till regn samtidigt som temperaturen steg. Generellt över landet ligger temperaturen några grader under det normala för perioden och någon vårvärme är ännu inte i sikte.

– Här den närmsta tiden får vi vänta oss den här blygsamma dagstemperaturen. I nästa vecka kan det bli ett skifte till lite varmare, men det är för tidigt att säga, säger Linus Karlsson.

Det kallare vädret kan påverka blommande växter, som körsbär, äpplen och blåbär, om kylan håller i sig.

– Snön är inte det värsta, utan det är om det blir riktigt kalla nätter. Men nu tror jag inte att det är något problem eftersom det varit ganska varmt, inte under nollan i alla fall, säger Ola Langvall, samordnare för svenska fenologinätverket på Sveriges lantbruksuniversitet.

Ola Langvall säger också att de flesta växter blommar under en period av åtminstone en eller ett par veckor, vilket betyder att deras utveckling påverkas först efter en mer ihållande kall period.

– En annan aspekt på det här är ju att insekterna måste vara i gång för att kunna pollinera blommorna och de kan påverkas om det blir så här kallt.

– När det blir kallt tar de en paus, men de kommer inte heller dö utan de kommer igång igen.

Han framhåller också att det inte är något ovanligt med några temperaturmässiga bakslag, likt detta lågtryck, under våren.

– Det är inget konstigt med snö i maj, men nu sker det i kombination av att det var en tidig vår med lövsprickning som gör att det ser lite ovant ut.

