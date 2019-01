Lars-Göran Nilsryd som är vakthavande befäl hos polisen i region Öst berättar om flera olyckor under söndagskvällen.

På E20 i höjd med Kjula utanför Eskilstuna har det inträffat en singelolycka.

– En personbil har kört av vägen och slagit runt, säger Lars-Göran Nilsryd och tillägger att framkomligheten på vägen är kraftigt begränsad.

Även E4 i höjd med Tystberga utanför Gävle ha drabbats av halkan. Vid halv nio-tiden körde en lastbil av.

– Den står i diket och brinner, släckningsarbetet pågår, säger Lars-Göran Nilsryd.

E4 är helt avstängd i södergående riktning förbi den brinnande lastbilen.

”VÄLDIGT halt på vägarna i hela länet!!”, hette det på stockholmspolisens hemsida strax före klockan 17 på söndagseftermiddagen.

De föregående timmarna hade kantats av avåkningar och dikeskörningar. En mindre skåpbil voltade exempelvis av vägen utanför Motala. Det skedde ungefär samtidigt som en singelolycka inträffade på E4 utanför Norrköping.

Under kvällstimmarna har den förrädiska ishalkan rört sig söderut och vid 21-tiden på söndagskvällen lyste det gult av klass 1-varningar över hela södra Sverige på SMHI:s hemsida.

I Norrbottens län blir det mindre is och mera snö. Främst söder om Luleå kan det komma mycket snö under natten mot måndag. Mellan 30-50 centimeter väntas och det ska fortsätta snöa under måndagen men allt mer avtagande under dagen.