SMHI varnar för snöfall – kallare än normalt i hela landet

Under tisdagen och onsdagen drar ett lågtryck in från Östersjön över framför allt mellersta Sverige. Med lågtrycket kommer under tisdagseftermiddagen och kvällen regn som under natten kan övergå till snö. SMHI har utfärdat en klass 1-varning för snöfall i Uppsala, Västmanlands och Gävleborgs län.

– Det är ett område med regn och skurar som kommer under dagen men under natten så övergår det allt mer i snöfall, och på sina håll kan det komma omkring fem centimeter, säger Henrik Reimer.

Snön väntas inte ligga kvar på marken, utan kan redan på onsdagsmorgonen smälta bort när plusgrader gör att snöfallet övergår i regn.

– Det främsta problemet om det kommer snö är att det kan bli halkigt under morgontimmarna.

De kommande dagarna kommer också bli kallare än vanligt i stort sett i hela landet.

– I södra Sverige kan vi komma upp till tiograderstrecket, men generellt är det några grader kallare än normalt över hela landet, säger Henrik Reimer.

När vänder det så att vi får lite vårvärme igen?

– Man skulle kunna ana en tendens till lite varmare väder mot nästa helg men det finns en del osäkerhet i det. Så än så länge får vi vänja oss med lite kyligare temperaturer.

Läs mer:

Varför slår prognoserna fel?

Så hittar du bästa semestervädret