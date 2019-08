SMHI: Varning för regnmassor på flera håll

– Vi gör inga prognoser för tromber, men vi har väldigt ostadigt oväder på flera håll i landet med regn och åska, och väderfenomenet tromber bildas i åskmoln, så det skulle kunna hända, säger SMHI:s meteorolog Alexandra Ohlsson.

En klass 1-varning har utfärdats för södra Norrland under onsdagens eftermiddag och kväll – det kan bli så mycket som 50 millimeter regn, men det är osäkert exakt var. Risk för stora regnmängder har också aviserats för hela Västkusten inklusive Skåne och in över Sjuhäradsbygden.

– Vi ser att det är en hel del regn med inslag av kraftig åska över Danmark och det har börjat röra sig in över Sverige. Det innebär att vi har risk för större regnmängder där på ganska kort tid och kraftiga vindbyar, säger Alexandra Ohlsson.

Den här tiden på året är då SMHI får in flest observationer av tromber och det är i just Götaland samt delar av Svealand som de är vanligast. Det ostadiga väderläget med regn eller skurar spås dominera vädret resten av veckan.

– In mot lördagen har vi ett mer sammanhängande regnområde som drar in över Götaland och vidare upp över landet under helgen. Det kommer att bidra till att vi kanske kan plocka bort en del av de brandrisker vi har utfärdade, men för de som har sen semester och hoppas på sol ser det inte så lysande ut, säger Alexandra Ohlsson.

Läs mer: Tromb utanför Alingsås efter kraftigt åskväder