SMHI:s prognos står sig – i dag blir årets varmaste temperatur

Just nu: spara 50% Läs Sveriges största morgontidning.

– Vi har fortfarande den här väldigt varma luften över Götaland vars östra delar kommer att ha över 30 grader på många håll. Min gissning är att rekordet slås någonstans i Kalmar län, säger SMHI:s meteorolog Max Lindberg Stoltz.

Vid lunchtid var just småländska mätstationen Gladhammar den varmaste platsen och enligt prognosen ser det ut som att exempelvis Oskarshamn ska ha 35 grader vid 16-tiden. I onsdags noterade Lund årets hittills högsta med 32,3.

Samtidigt har ett regn dragit in över mellersta Sverige, främst Jämtland där åska väntas under eftermiddagen, och nederbördsområdet kommer fortsätta norrut mot Västerbotten. Södra landet kommer också att få mer norrländska temperaturer redan under natten mot måndagen.

– Det är en kallfront som kommer in i kväll vilket gör att vi kommer att få en ganska drastisk temperatursänkning, med maxvärden på ungefär 10 grader på flera platser mitt på dagen, säger Max Lindberg Stoltz.

Bakom den pågående värmen är det den betydligt svalare luft västerifrån som gör att temperaturerna kommer att ligga på högst omkring 20. I Norrland, som inte har nåtts av veckans värme, fortsätter det ostadiga vädret följt av uppehåll och framåt nästa helg drar ännu ett lågtryck med regn in över stora delar av landet.

Läs mer:

Rekordtemperatur på 45,9 grader i södra Frankrike

Europas värmebölja håller i sig