– För de som är ute kommer det säkert att bli besvärligt på olika håll och det brukar bli fler krockar när det är sådant här väder, men de brukar samtidigt bli lindrigare för att man håller lägre hastigheter. Under lördagar brukar det vanligtvis också vara mindre trafik, säger Trafikverkets presskommunikatör Lennart Helsing.

Rapporter om snörelaterade trafikolyckor på olika håll i landet tickade stadigt in under fredagen och tilltog under kvällen. Utanför Borås kolliderade exempelvis fyra fordon med nio personer, varav två fördes till sjukhus, och norr om Motala omkom en kvinna i en krock med ett lastbilssläp som sladdade över i fel körfält.

SMHI:s varningar för kraftigt snöfall utökades successivt under fredagen och kommer att kvarstå även i dag till söndag förmiddag. Ett nytt snöfallsområde drar nämligen in från sydost och kommer att värst drabba ostkusten från Österlen till Gävleborg med mellan 5 och 15 centimeter snö.

Exakt hur många avgångar som försenades eller ställdes in på landets flygplatser under fredagen har Swedavia inga uppgifter på, men ”det var en kväll som drogs med förseningar så klart”, säger presstalespersonen Lovisa Ernestam som uppskattar att ungefär varannan avgång påverkades. Lördagens snöfall når Arlanda under eftermiddagen och förberedelser pågår för att undvika liknande trafikstörningar.