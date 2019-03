Mellersta landet bjuds på varierat väder under lördagsdygnet. En hel del solchanser är att räkna med på sina håll, men den som gillar snö lär inte misströsta – i alla fall inte om man bor i delar av Jämtland eller Dalarna. Där kan det komma några centimeter nysnö. Snöfallet fortsätter under söndagsdygnet och för Vasaloppsåkarna kan det ställa till problem.

– Det kan bli besvärligt för Vasaloppsåkarna, med både snö och motvind som följd. Dagstemperaturen för lördagen och söndagen kommer i de här delarna av landet hamna runt noll grader, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.

I de norra delarna av landet rör sig ett snöfallsområde in under natten mot lördagen, men under förmiddagen klarnar det upp och det finns chans att solen tittar fram. Men det klara vädret blir inte särskilt långvarigt. Redan på söndagen drar ett snöfallsområde in söderifrån. Helgens dagstemperatur kommer här att ligga på mellan sex och tolv minusgrader.

Från Stockholmsområdet och söderut kommer lördagen inledningsvis bjuda på mestadels soligt väder i de östra delarna. I de västra delarna och i Skåne blir det mestadels molnigt. Framåt eftermiddagen ökar molnigheten även i öster och nederbörden är ett faktum.

– Under natten mot söndagen rör sig ett nederbördsområde in. Inledningsvis handlar det om snö, men som övergår i regn. I de norra delarna av södra Sverige blir det några enstaka plusgrader, men i de allra sydligaste delarna kan det bli upp emot tio grader varmt, säger hon.

Våren har redan kommit till Blekinge, Skåne och delar av västkusten. Men enligt Moa Hallberg är det oklart om den anländer till några fler delar av landet i helgen.

– Det är på håret i sådana fall, säger hon.