Snöoväder och kraftig vind – SMHI utfärdar flera varningar

Den högtrycksrygg som under tisdagen befunnit sig över landet pressas österut på eftermiddagen och kvällen för att ge plats för lågtrycket som är på ingång.

– Det är i samband med att lågtrycket kommer in som det blir blåsigt och en del snö, säger Emelie Karlsson, meteorolog på SMHI.

Blåsten som kommer från väst väntas kulminera under tisdagsnatten eller tidigt på onsdagsmorgonen.

– Dels blir det väldigt blåsigt i fjällen och för hela fjällkedjan finns det varningar utfärdade för mycket hård vind och nederbörd. I fjällkedjan kommer nederbörden som snö, så där väntas snödrev och dålig sikt, säger Emelie Karlsson.

SMHI har också utfärdat klass 1-varningar för mycket hårda vindbyar i Västra Götaland, Bohuslän och Halland.

– Under natten eller morgontimmarna kommer det vara vindbyar på mellan 21 och 24 meter per sekund.

De starka vindbyarna på västkusten väntas sedan avta under onsdagsförmiddagen.

Tillsammans med vinden kommer också en stor mängd nederbörd i form av både regn och snö när lågtrycket rör sig österut under natten.

– För Norrlands del blir det väl på de allra flesta hållen som snö. Tittar vi på Svealand så kan det vara en del snöinslag i början, i framför allt Värmland och Dalarna. Annars i söder är det mer som regn nederbörden kommer, säger Emelie Karlsson.

I Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Dalarna har SMHI utfärdad klass 1-varningar för bland annat snöfall eller mycket hårda vindar.

– Det blir ju ändå lite blåsigt under dagen i samband med nederbörden, så på sina håll kan det driva lite snö även i Norrland.

Under tisdagen har det varit minusgrader i stort sett hela landet men med det kommande lågtrycket stiger temperaturen på flera håll.

– Just nu är det främst längs Götalands kuster som vi har plusgrader annars är det allmänt minusgrader. När vi får in lågtrycket västerifrån kommer temperaturen att stiga. Så det blir allmänt plusgrader i Götaland och även upp över Svealand under morgondagen.

Under de kommande dagarna ser temperaturen ut att hålla sig.

– För Götaland och Svealands del så kommer temperaturen att ligga och slå lite runt nollstrecket men kanske oftare vara på plussidan än minussidan. I Norrland blir det fortsatt mest minusgrader men upp över Gävleborg och även upp längs kusten kan det bli plusgrader under veckan.

