Socialarbetaren Bettan – en enmansstyrka mot extremism

En smällkall marsmorgon ställer sig 63-åriga socialarbetaren Bettan Byvald framför en grupp mammor i Angered i Göteborg och pratar om terrorism och extremism.

– Jag hörde att er önskan i dag var ungefär: Hur kan vi hjälpa ungdomar som kanske är på väg in i onda grupperingar, eller vill åka till IS och slåss. Just nu är det ingen som åker längre, men varför ville de åka? Och vilken hjälp kan man få, när en ungdom lever ett kriminellt liv?

Bettan Byvald pausar. Två tolkar översätter, en till arabiska, en till somaliska. Flera av mammorna nickar: ja, det här är exakt det vi undrar.

– De allra flesta som bor i Angered är goda människor, säger Bettan Byvald, de som blir kriminella och terrorister är en liten minoritet.

– Men sanningen är också att från det här området, Lövgärdet, så var det flera ungdomar som reste ner, alldeles i början av Syrienkriget.

Lövgärdet har liksom stora delar av Angered problem med fattigdom, kriminalitet, analfabetism och religiös extremism. Och om man skulle vilja peka på ett svenskt ”IS-kvarter” – en plats i Sverige där rekryteringen till terrorgruppen Islamiska staten varit särskilt framgångsrik – då finns goda skäl att peka på just det kvarter där vi nu befinner oss.

Bettan Byvald föreläser för kvinnor och tremånadersbebisen Abdulkadir i en föreningslokal i Lövgärdet, alldeles intill en moské som tidigare fungerade som rekryteringsplats för IS. Ett tiotal moskébesökare från Lövgärdet reste till Irak och Syrien och anslöt sig till terrorgruppen. Foto: Anders Hansson

Nästan vägg i vägg med salen där Bettan Byvald pratar ligger en liten föreningslokal som började fungera som moské för några år sedan. Det var ingen vanlig moské, utan en samlingsplats för terrorsympatisörer.

Grundaren av Lövgärdets moskéförening var öppen IS-anhängare, avslöjade SVT:s "Uppdrag granskning" 2015 i programmet ”Jihad i Göteborg”. “Kolla hur fint folk har det i Irak efter Islamiska staten tagit över, må Allah ge dem seger”, skrev grundaren när han delade en propagandavideo från IS på Facebook.

I Lövgärdets moské föreläste IS-terroristen Michael Skråmo, som 2014 reste från Göteborg med sina fyra barn till då IS-styrda Raqqa i Syrien. De antas fortfarande vara kvar på IS-kontrollerat område. 300 jihadister har rest från Sverige – hälften är tillbaka Sedan 2012 har ungefär 300 personer rest från Sverige för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska grupperingar i Syrien och Irak, exempelvis IS och al-Qaida. Runt 80 procent av de svenska jihadisterna från Göteborg, Stockholm, Örebro och Skåne. Runt en tredjedel kommer från Västra Götaland (som inkluderar Göteborg), cirka en fjärdedel är från Stockholms län. Skåne och Örebro län står för en tiondel vardera. Av de cirka 300 personer som rest, har ungefär hälften återvänt till Sverige. Närmare 20 personer har varit minderåriga när de reste från Sverige. Denna siffra inkluderar enbart de personer som har rest på eget initiativ (barn som följt med sina föräldrar räknas alltså inte). Det finns uppgifter om att ett femtiotal av de personer som rest har dödats. I konfliktområdena där de här individerna vistas saknas det dock myndighetsrepresentation i traditionell mening, vilket gör det svårt och i vissa fall omöjligt att bekräfta dödsfall. Källa: Säkerhetspolisen och Försvarshögskolans studie "Swedish Foreign Fighters in Syria and Iraq", av Linus Gustafsson och Magnus Ranstorp

Enligt Säpo har ungefär 300 svenska män och kvinnor åkt till Syrien och Irak för att ansluta sig till terrorsekter som IS eller al-Qaida-knutna grupper. Ett tiotal av dessa brukade för några år sedan komma till den lilla föreningslokalen i Lövgärdet.

Nu är styrelsen utbytt, nya namn har tillkommit, personer som tar avstånd från IS. Lokalen är stängd när DN besöker Lövgärdet.

– Hjärntvättningsplats, säger en kvinna som går förbi, och pekar mot den låsta moskédörren.

Socialarbetarna Ikraam Xasan och Bettan Byvald i Lövgärdet, ett område i Angered med stora problem med fattigdom, kriminalitet och religiös extremism. Foto: Anders Hansson

När Bettan Byvald pratar om IS och extremism i lokalen intill är det knäpptyst i rummet. Kvinnorna som lyssnar är ett fyrtiotal. Tre fyra män sitter också här, samlade på raden längst fram.

– Killarna härifrån skickade hem bilder och filmer på Youtube, filmer som beskrev ett ganska tufft kill-liv i Syrien. ”Vi är coola killar”, ungefär, och så hade de bilder på kalasjnikov.

En av mammorna bryter in, på arabiska:

– Precis! Det är exakt så de lockar unga, genom de här filmerna!

Kvinnor runt henne nickar. De känner till de suggestiva filmklipp som började dyka upp för fem år sedan, med Angeredskillar som poserar med vapen i Syrien och på Göteborgsdialekt uppmanar andra att resa ner och strida för en muslimsk stat, ett kalifat.

– Vi varnar dem som stannar hemma, mässar en maskerad Göteborgskille i en av de första rekryteringsfilmerna som publicerades från Syrien, i november 2012.

Det var killar från Lövgärdet som gjorde just det klippet, med skjutövningar och dramatiska bönesånger om vikten av att viga sitt liv åt kamp och åt Gud. Männen med automatvapen poserar tillsammans, säger saker som ”jihad är obligatoriskt” och ”Allah och hans profet kallar på dig”.

– Den här gruppen från Lövgärdet – de är en av de tyngsta faktorerna till varför man ibland säger att det från Angered har rest väldigt många till IS och Nusrafronten, säger Bettan Byvald.

När Bettan pratat i över en timme blir det kaffepaus. Kvinnor flockas, vill prata mer, fråga mer. Några är rädda för socialtjänsten – de tror att kommunen ska tvångsomhänderta deras barn.

Trots att det är tydligt att många inte litar på socialtjänsten och på samhället, så verkar några lita på Bettan. Bettan Byvald Ålder: 63 år Yrke: Socialarbetare i Trygghetssamordningen i Angered Utbildning: Socionom- samt fritidsledareutbildning Yrkesbakgrund: Har jobbat i Angered i 30 år, först som fritidsledare, sedan som socialarbetare Växte upp: Kortedala, en stadsdel i Göteborg Bor: i centrala Göteborg Familj: Make och utflugna barn Drivkraft: Att minska ojämlikheter och klyftor i Göteborg. "Ibland tänker jag på likheterna mellan hur pappa och hans tio syskon hade det i den lilla ettan i Olskroken, och situationen för våra stora barnfamiljer i dag i Angered. Efter de goda år som jag och mina föräldrar fått uppleva, så ökar ojämlikheten i Göteborg igen. Det smärtar."

När kaffet är uppdrucket ser hon ut över kvinnorna från Lövgärdet, de som kommit hit från Beirut, Damaskus och Mogadishu, och tar åter till orda:

– Jag är en gammal tant. Jag har jobbat i Angered i trettio år. Jag kan Sverige, och vi på socialtjänsten kan sociologi, vi kan psykologi, vi kan lagar… men vi behöver också hjälp av er. Hur vi kan bli en bättre socialtjänst, som kan samarbeta mer.

***

Bettan Byvalds yrke som socialarbetare har förändrats i takt med att utanförskap, sekterism och religiös radikalisering har ökat i Angered, en stadsdel med 52 000 invånare.

Vissa mammor tror att Bettan Byvald och hennes kolleger finns till för att tvångsomhänderta deras barn. Ibland har de vilda tonårsbarn som utnyttjar okunskapen och hotar med att "ringa soc". "Låt dem ringa", säger Bettan till mammorna, "vi tar inga barn bara för att föräldrarna försökt sätta gränser." Foto: Anders Hansson

Kriminella gäng och klaner etablerar här parallella system utanför lagen. Den så kallade ”Angeredssläkten”, med runt 150 medlemmar, är en påtagligt negativ kraft. Släktens medlemmar har utretts för brott som mord, narkotikabrott, misshandel, kvinnofridskränkning, utpressning och vapenbrott – men de misstänkta går ofta fria. Få vågar vittna.

Släktens våldskapital är så stort att ett litet barn som bråkar kan sprida skräck bland besökare i en kommunal idrottshall. Alla vet att pojken tillhör Angeredssläkten, och att han kallar till sig äldre våldsamma släktingar om någon går emot honom.

Så finns den religiösa extremismen, som tar sig många uttryck. I valet 2014 fick Bettan Byvald och hennes kollegor rapporter om hotfulla män som skrämde bort folk från vallokaler. De sa att det var haram, förbjudet enligt islam, att rösta.

– Det gjorde mig vansinnig. Någon hade IS-flagga. Om ni röstar, sa de till folk, så får ni vid domedagen stå till svars för alla politiska beslut som fattas. Då vände ju för fan folk och gick hem.

I år är det val igen. Tror du att det återigen kommer att vara sådana här religiösa väktare ute och uppmana folk att inte rösta?

– Ja, det tror jag. För vi har ju sådana hatpredikanter här i stadsdelen. För dem är hela det demokratiska samhället haram.

För drygt tio år sedan kom terrorismen på allvar in i Bettan Byvalds yrkesliv. Då reste en del unga killar från Angered till Somalia för att ansluta sig till terrorgruppen al-Shabaab. Den somaliska islamistiska gruppen är en del av al-Qaida, det terrornätverk som exempelvis låg bakom 11 september-attackerna i New York och Washington.

Terrorgruppen al-Shabaab ligger bakom många terrordåd. I den här bilbomben sommaren 2017 dödades fem personer i Somalias huvudstad Mogadishu. Även i Göteborg har terrorgruppen anhängare. Foto: Farah Abdi Warsameh/AP

al-Shabaab har rejäl förankring i Göteborg och Angered. Bellevuemoskén, en av Göteborgs största moskéer dit många somalier från Angered går för att be, lät 2009 en av al-Shabaabs ledare tala. Några veckor senare avbröts ett tal i moskén som skulle ha hållits av en besökande somalisk minister av arga al-Shabaab-anhängare.

Bettan Byvald och hennes medarbetare träffade många oroliga mammor.

– Då var det också oroligt för somalier att prata om al-Shabaab, för det fanns al-Shabaabare i området. Många var väldigt rädda. Vi hade flera unga killar som stack. Några av dem dog.

En del av rädslan för just al-Shabaab har i dag släppt i Angered. Fast nu har även IS etablerat sig i Somalia, i Afghanistan och på andra platser i världen.

– Så nu tror vi att det kan bli en dragningskraft för en del unga killar här. Vi är rädda för det, och måste ha örat mot marken.

Så samma sorts killar som för tre–fyra år sedan åkte till Syrien och Irak – de kan åka till Somalia och IS där nu?

– Det skulle kunna bli så.

Bettan Byvalds arbete i Angered har gjort henne till något av en expert på våldsbejakande extremism. I ett och ett halvt år var hon tjänstledig för att jobba i regeringskansliet i Stockholm, hos den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, som ett tag leddes av Mona Sahlin.

Nu är myndigheten nedlagd. Det nationella arbetet mot våldsbejakande extremism har flyttat till Brå, Brottsförebyggande rådet, och Bettan Byvald är hemma i Göteborg igen.

Bettan Byvald utanför socialtjänstens kontor i Hjällbo. I ett och ett halvt år var hon tjänstledig från Göteborgs stad för att jobba mot våldsbejakande extremism i regeringskansliet. Foto: Anders Hansson

Arbetet mot våldsbejakande extremism har gjort henne säker på en sak: För att långsiktigt bekämpa terrorism, så är inte det mest effektiva att börja med människorna som redan är anhängare av IS eller andra våldsbejakande grupper.

Man måste börja i en annan ände.

– Vi har kommit fram till att vi behöver prata demokrati, vi behöver prata om att… nu lever vi här i Angered. Vad har vi för gemensam plattform?

En gemensam demokratisk grund?

– Ja. Och den finns inte riktigt. Vi måste bygga den.

Är det vad du håller på med här i Angered? Att försöka bygga en demokratisk plattform?

– Ja.

Bettan Byvald ler lite. På många sätt är hon en klassisk, folklig göteborgare som har svårt för svulstiga anspråk och uppblåsta ord. Ofta punkterar hon sina egna uttalanden direkt efter att hon gjort dem. ”Det där lät flummigt va?”, kan hon säga, eller ”Jag låter väl inte klok nu”.

Men när hon säger att hon vill bygga en demokratisk plattform i Angered kommer ingen sådan självförminskande punktering efteråt.

Under februari och mars åker jag flera gånger till Göteborg och Angered för att följa Bettan Byvald. Hennes arbetsdagar är långa och spretiga. De kan börja med ett hembesök hos en IS-avhoppare som för ett år sedan levde i Raqqa i Syrien, sedan lunch med en polis, så ett möte med en kommuntjänsteman om att engagera unga i ett demokratiprojekt.

Efter det till en liten lokal i Hammarkullen för att föreläsa om integration för en grupp somaliska kvinnor – kvinnor som bjuder på te och fikabröd och som är så hungriga på att få veta hur saker fungerar i Sverige, och som har så många frågor, att klockan hunnit passera nio på kvällen innan Bettan till slut kan gå ut till sin röda Volvo och köra hem för att sova.

Om man ska hitta en gemensam nämnare för allt som Bettan Byvald gör i jobbet, är det nog just det där högtidliga ordet: Demokrati.

När Bettan Byvald träffar en grupp svenskstuderande mammor i Lövgärdet möts hon av skepsis mot socialtjänsten – och ett starkt sug att förstå mer om hur det svenska samhället egentligen fungerar. Foto: Anders Hansson

För Bettan Byvald är engagemanget för demokrati personligt. Hon växte upp i en släkt som pratade mycket politik. Det var många olika åsikter och heta diskussioner, men den demokratiska grunden var alla överens om.

– Mormor och morfar, den generationen – de kämpade för demokratin. Och när det kommer krafter som är antidemokratiska, då blir jag förbannad. Då vill jag bekämpa det.

Från uppväxten har hon fått med sig berättelser om demokratikampen i Sverige – hon har det "i blodomloppet", säger hon.

– Om farmor och farfar kunde se att vi slarvar med det som de kämpade för, till exempel rösträtt... Att det finns krafter som säger ”gå inte och rösta”. De skulle vända sig i sin grav om de kunde se det.

I en stadsdel där misstron mot myndigheter är stor, försöker Bettan och hennes kollegor sy ihop de stora revorna i Angeredsbornas tillit som slitits upp av fattigdom och dåliga erfarenheter.

För henne hänger allt ihop. Att stanna kvar och prata lite extra med en grupp somaliska kvinnor som fått höra att socialtjänsten finns till för att ta deras barn ifrån dem – det är i förlängningen också att bekämpa terrorgrupper som IS och al-Shabaab. Och att utbilda trettio unga Angeredsbor till demokratiambassadörer med uppdrag att höja valdeltagandet från usla 59 procent, som det var 2014 – det är också ett sätt att bekämpa extremism.

– Det är precis det här som vi brottas med: Att människor inte känner sig delaktiga och inte tar vara på sin rättighet. Det är ingen idé att rösta, tänker de, det är ingen som bryr sig om oss.

Samtidigt finns det starka krafter i Angered som verkar åt andra hållet. Som göder föreställningar om att demokratin och det svenska samhället är något man ska vända ryggen åt.

"Ser du dig som svensk?" brukar Bettan Byvald fråga när hon träffar Angeredsbor. Intressanta diskussioner om identitet följer ofta. Foto: Anders Hansson

Sedan många år verkar här predikanter med sekteristiska budskap. Som Anas Khalifa, som sagt att det är förbjudet för muslimer att vara vän med kristna, judar och ateister. I Bellevuemoskén föreläser Abu Muadh, en förkunnare som kallat homosexualitet för ”ett virus” och som sagt att just detta virus är bland det värsta som kan drabba ens barn. Moskén gästas även av Muadh Zamzam, som förmanar att tolvåriga flickor hamnar i helvetet om de inte bär slöja.

En kväll i februari kommer den karismatiske somalisk-kanadensiske predikanten Said Rageah till Göteborg och Bellevuemoskén. Han har gjort sig känd för kontroversiella budskap om kvinnor, homosexuella och icke-kristna.

– Islam säger till kvinnor: Stanna hemma så mycket ni kan, gå inte ut i onödan, har Said Rageah predikat.

Han uppmanar muslimska män att kontrollera kvinnor i deras närhet så att de inte har kontakt med andra män, exempelvis på Facebook. Gud har, enligt Said Rageah, skapat kvinnor så vackra att det orsakar splittring och oreda när de rör sig ute i samhället. Särskilt ogillar Said Rageah när kvinnor kombinerar hijab (huvudduk) och tajta jeans – det är ”ondska”, har han sagt.

Said Rageah har varit i Sverige förut. I maj 2016 stoppade rektor Carina Rennermalm på Rinkebyskolan i Stockholm honom från ett inbokat framträdande. Rektorn ansåg att Rageahs budskap inte var förenligt med skolans värdegrund.

Men i Bellevuemoskén i februari 2018 kan Said Rageah tala fritt. Och han kommer till Göteborg med budskapet att Koranen har lösningen på alla mänskliga problem. Exempelvis lösningen på ”problemet” att flickor i Göteborg skaffar pojkvän, eller att de inte bär sjal, eller att unga människor går på fotboll i stället för att vara i moskén och lovorda Gud.

Den somalisk–kanadensiske predikanten Said Rageah föreläste i Göteborg ett par kvällar i februari, inför hundratals åhörare i Bellevuemoskén. Ett av hans budskap: att föräldrar som har problem med sina barn inte främst ska vända sig till kurator eller psykolog, utan till Koranen.

Hundratals göteborgska kvinnor, män, ungdomar och barn bänkar sig för att lyssna på Said Rageah. Strikt könsseparering råder: männen sitter längst fram, kvinnorna har en egen zon längre bak.

Said Rageah vänder sig till föräldrarna i publiken, han vill prata om uppfostran, det vill säga att hålla ungdomar borta från synd.

– Flickan som har pojkvän – när Allah gav henne till dig så var hon ren! Men vad hände?

Att människor föds ”rena” är ett centralt tema i Said Rageahs föreläsning i Bellevuemoskén. Och att vara ren, det är att vara muslim, enligt vad Rageah predikar för åhörarna.

Ett återkommande tema för Said Rageah och föreläsare av hans sort handlar om misstänksamhet mot västerländska samhällen. I Bellevuemoskén uppmanar Said Rageah Göteborgsföräldrar som har problem med sina barn och unga att inte gå till en psykolog eller kurator, utan att i stället läsa Koranen:

– Det viktiga är att gå tillbaka till Allahs bok.

DN ringer Bellevuemoskén för att fråga om budskapet att vända sig till Koranen i stället för till samhällets institutioner, och om moskéns band till extremism. En representant för Islamiska sunni centret, som Bellevuemoskén också kallas, ber oss mejla frågorna i stället. Det gör vi. Men efter tre veckor och en påminnelse är frågorna om föreläsare som Abu Muadh, Xasan Xuseen och Said Rageah fortfarande obesvarade.

Ingen öppnar när DN knackar på i Bellevuemoskén i Göteborg. Församlingen ber att få frågor på mejl – men några svar kommer aldrig. Foto: Anders Hansson

***

När Bettan Byvald får höra om det antitillits-budskap som – än en gång – predikats för hundratals människor i hennes hemstad blir hon ledsen och arg.

Vi sitter på hennes tjänsterum i socialtjänstens hus i Hjällbo, där hon har kastat av sig kappan för att hämta andan mellan två möten. Anslagstavlan är full av lappar med telefonnummer till kriminalvårdare, psykologer och handläggare på försäkringskassan. Här finns även en rosa knapp med texten "F**K BARNÄKTENSKAP", samt en gulnad tidningsrubrik: "BETTAN I NYTT BLÅSVÄDER".

Vissa gubbar – ja faktiskt är det nästan bara gubbar – har sån jävla makt. Makt över redan förtryckta människor.

På fönsterbrädet ligger rapporter om socialt arbete och om extremism, samt lite nödproviant: en plastlåda med müsli, en burk Ramlösa och några halstabletter.

– Jag har inget emot religion. Jag är inte religiös själv, men jag har inget emot att människor finner tröst och svar i religionen. Men när en sådan predikant säger att man ska välja bort annan hjälp och stöd som man faktiskt har rätt till – då blir jag förbannad.

Hur ser tillitsproblemen ut i Angered?

– Man går inte till de institutioner som finns. Om du har problem med din tonåring ringer du inte vår familjecentral. Du kanske går till grannen i stället. Det blir lite så att en blind leder en blind.

Bettan Byvald ser parallella maktsystem växa fram.

– Man har egen domstol, egen polis, egen familjerådgivare, egna klädkoder och till och med egen bank – du vet att du kan låna av grönsakshandlaren. I vissa grupper blir det som ett totalitärt system.

Där somliga får mycket makt?

– Vissa gubbar – ja faktiskt är det nästan bara gubbar – har sån jävla makt. Makt över redan förtryckta människor, som inte känner sig välkomna i Sverige och som redan har svårt att bli en del av samhället.

De här gubbarna måste ju fatta lite vad du håller på med?

– De gillar inte mig. Nej, nej, nej. Herregud. Och de sprider så mycket lögner om mig. Men vi träffar så många som förtrycks. Vi vill stärka dem, få dem att stå upp för sig. Försöka få dem att lita på oss och på samhället.

Foto: Anders Hansson

Bettan Byvald söker inte konfrontation med gubbarna som förtrycker.

– Motkraften är inte att jag tar en debatt med en intolerant imam. Motkraften är att vi öppnar oss och erbjuder ett sammanhang för vanliga Angeredsbor. Om folk inte känner att de har det där sammanhanget – då ger vi makten åt självutnämnda predikanter och andra auktoritära typer.

Du pratar om två destruktiva maktfaktorer i Angered: kriminella och antidemokratiska religiösa krafter. Finns det ett överlapp mellan dem?

– Ja. När vi har kartlagt personer som rest till IS, eller sådana som vi lyckats stoppa, så har flera varit ungdomskriminella. De har varit spänningssökare, men sedan har de kanske mognat och ångrat sig. Men då har de haft svårt att hitta förlåtelse och tröst. Religion präglar livet i Angered Många Angeredsbor är religiösa. Det finns runt 35 församlingar i Angered, både muslimska och kristna. Religionen kan vara en tillgång, enligt Bettan Byvald, men det finns problem med sekterism. – Man grupperar sig ofta efter religion, och i olika inriktningar inom religionen. Jag är skeptisk till friskolor, att vi delar upp oss efter religion. Om vi ska mötas och lära känna varandra så är det bra om vi går i skolan ihop. Svallvågor efter krig och våldsamma händelser i Mellanöstern märks i Angered. – Jag besökte några muslimer i början av Syrienkriget. Då berättade några barn att deras grannar, som var muslimer med en annan inriktning, hade slutat att hälsa på dem. Fast de tidigare hade umgåtts mellan familjerna. Barn delade upp sig i skolan också, i shia och sunni och kristna. Att många inte kommer in i samhället och inte får ett jobb förstärker sekterismen, säger Bettan Byvald. Vissa Angeredsbor ägnar ännu mer tid åt religionen och blir inåtvända. – De nöjer sig kanske med att be fem gånger om dagen. De slutar vara nyfikna på andra och på samhället. De ger upp.

Förlåtelse och tröst är, konstaterar Bettan Byvald, inga begrepp som socialtjänsten vanligtvis talar så mycket om.

– Då vände de sig till de religiösa. Och vissa religiösa i deras närhet, kanske i en källarmoské, gav dem rådet: Du kan göra jihad. Då får du förlåtelse.

Bettan Byvalds telefon plingar till. Det gör den ofta. Ibland kommer sms:en från forna IS-terrorister som är tillbaka i Göteborg. Hon har ett särskilt uppdrag att arbeta med avhoppare från kriminalitet och gäng. Det innebär att hon träffar Angeredsbor som återvänt från Syrien och terrorsekten IS.

När en kvinna eller man som anslutit sig till IS kommer hem till Sverige är det Säpos jobb att ta kontakt med denne, och göra bedömningar. Utgör personen ett hot? Och vilken information kan Säpo få om andra terrorister och deras planer, i Sverige och utomlands?

I Bettan Byvalds arbetsuppgifter ingår att tala med personer som varit med i terrorsekten IS. Hon kan känna sig smutsig efter att tvingas lyssna på vidriga berättelser från krigets Syrien. "Jag är inte naiv. Det handlar om de värsta våldsbrott man kan tänka sig. Om folkmord." Foto: Anders Hansson

En del IS-återvändare vill inte alls tala med Säpo. Andra har verkligen hoppat av, och kan vara guldgruvor av information. Men många som återvänder är i uselt skick mentalt, och har dessutom en hotbild mot sig. De hotas dels av folk som hatar IS, dels av IS-anhängare som tycker att avhoppare förtjänar att dö.

Det har hänt att Bettan Byvald och socialtjänsten fått en orosanmälning från Säpo om någon IS-avhoppare som återvänt och som nu lever i misär i Göteborg, med ett budskap om att det vore bra om Bettan stagade upp avhopparens liv lite grand.

– Det kan Säpo göra både för att de medmänskligt bryr sig om personen – och för att Säpo vinner på det själva. Det är lättare att förhöra och få information om personen inte lever helt i kaos.

Ibland känns det som att man… man blir smutsig. Det är så fula och vidriga saker som man hör om.

Det handlar om IS-återvändare som inte misstänks för något brott, vilket inte nödvändigtvis betyder att de inte begått vidrigheter under sin tid i terrorsekten – bara att det inte finns några bevis som skulle hålla i domstol.

När Bettan Byvald träffar IS-avhoppare får hon ibland höra mardrömslika berättelser från Syrien. Hon sitter i soffor i påvra lägenheter i Göteborg och hör om självmordsbombare, om barn som sprängts i luften, om sexslavar, om halshuggningar och om homosexuella som kastats från torn.

– Ibland känns det som att man… man blir smutsig. Det är så fula och vidriga saker som man hör om. Jag är inte naiv. Det handlar om de värsta våldsbrott man kan tänka sig. Om folkmord.

Bettan Byvald tystnar, väger orden.

– Samtidigt behöver samhället freda sig, och inte göra människor ännu mer onda. Och inkludering är ett sätt att freda sig mot nya brott.

Att inkludera IS-återvändare i samhället är att arbeta mot terrorism?

– Ja.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp från Försvarshögskolan är en av många som lovordar Bettan Byvalds kombination av empati och tydlighet. Han träffade Bettan Byvald första gången när han besökte Göteborg hösten 2013.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp kallar Bettan Byvald "en passionerad enmansstyrka mot extremism". Han önskar att det gick att klona henne. Foto: Victor Lundberg / TT

– Vi var där för att fråga Angereds stadsdelsnämnd vad man gjorde åt alla IS-rekryter som reste till Syrien. Bettan utgjorde en formidabel, passionerad enmansstyrka mot extremism. Totalt orädd, drivande och engagerad att göra skillnad.

Det finns bara en som Bettan Byvald i Sverige, menar Magnus Ranstorp, och det är svårt att överskatta det arbete hon gör mot extremism.

– Jag önskar vi kunde klona henne. För vår säkerhet hade varit avsevärt mycket bättre då.

Hamid Zafar, rektor i Biskopsgården i Göteborg, kolumnist i Göteborgs-Posten och flitig debattör, är inne på samma spår.

– Bettan har ett öra mot marken som få andra har. När jag jobbade i Angered med henne var det oro mellan den somaliska gruppen och den libanesiska falangen – då förstod Bettan vad det handlade om. Och det kunde hon göra för att hon har just det där örat mot marken.

Hamid Zafar har själv flyktingbakgrund. Som barn på 1980-talet kom han till Sverige från Afghanistan med sin familj. Han ser ofta en osäkerhet och ängslighet från det svenska samhället i mötet med andra kulturer än majoritetskulturen.

Den där ängsligheten saknas hos Bettan. Hon pratar med, inte om.

– För några veckor sedan var jag på en konferens om könsstympning. Det var 200 personer som satt där. Majoriteten var kvinnor. I princip alla var blonda. Det slog mig: här sitter massor av individer och pratar om könsstympning – men varför har man inte bjudit in exempelvis somaliska föreningar?

Hamid Zafars gissning: ängslighet. Man pratar hellre om fenomen och om människor som ägnar sig åt det, än med grupper där könsstympning faktiskt förekommer.

– Den där ängsligheten saknas hos Bettan. Hon pratar med, inte om.

***

Göteborgare har de senaste åren tvingats vänja sig vid att våldsbejakande extremism blivit en del av livet i deras stad. Våldet och hoten kommer från nazister, vänsterextremister och radikala islamister.

Medlemmar i nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) har spridit skräck med bombdåd och hotfulla marscher. I höstas gick NMR-demonstranter till våldsam attack mot både polis och journalister när polisen stoppade deras marsch utanför bokmässan.

Vid nazistiska NMR:s manifestation nära Bokmässan i höstas drabbades polisen både av våld från nazister och från vänsterextrema motdemonstranter. Elva unga motdemonstranter dömdes i december för att ha kastat stenar, flaskor, rökfacklor och ägg mot polisen. Foto: Anders Hansson

Samtidigt, ett par hundra meter bort, blev poliser angripna av våldsamma vänsterextremister, som tänkt protestera mot nazisterna som var instängda bakom poliskedjor. I december dömdes elva unga motdemonstranter för att ha kastat stenar, flaskor, rökfacklor och ägg mot polisen.

I Angered är det oftast den islamistiska extremismen som visar sig. 2014 dömdes en 29-årig Angeredsbo för ett dödshot mot Gun Holmertz, en vänsterpartistisk kommunpolitiker som i tidningen GP slagit larm om att islamistisk extremism höll på att breda ut sig i Angered.

"Jag är en jihadkrigare. Allah har sagt till mig att döda dig. Du kommer inte att veta när eller hur det kommer att ske", sa mannen till Gun Holmertz.

Samme ”jihadkrigare” hade ett par år tidigare gripits på Göteborgs centralstation tillsammans med två andra knivbeväpnade terrorsympatisörer. Trion misstänktes för att ha planerat att mörda den av al-Qaida dödshotade konstnären Lars Vilks vid konsthallen Röda Sten.

Att trion gillade islamistiska terrorgrupper var klarlagt, och det fanns flera indikationer på att de planerat mörda Lars Vilks. Det var därför de greps av Säpo innan de hann komma nära Vilks. Hovrätten slog fast att knivtrion helt säkert hade velat få till stånd ett möte med den skånske konstnären och att de då sannolikt ”inte hade varit främmande för att bruka knivarna” – men bevisningen räckte inte för en fällande dom.

Senare reste en av dem med fru och barn till Syrien och anslöt sig till IS.

Göteborgs stad har från många håll anklagats för passivitet gentemot extremism. Bettan Byvald har ibland själv undrat vad staden centralt egentligen gjort åt saken när göteborgare efter göteborgare rest till Syrien för att ansluta sig till IS.

Ofta har det känts som hon har fått köra sitt eget ensamma race ute i Angered.

Jag kallar det brott mot värdegrunden, Göteborgs stads värdegrund. Det ska inte behöva gå så långt som till olagligheter.

Otåligt har hon uppvaktat chefer och efterlyst svar om hur antidemokratiska krafter ska bekämpas i vardagen. Vad ska man egentligen göra när man upptäcker att en ungdomsledare som lajkar terrorgruppen IS på Facebook jobbar på en skola i Angered, eller när en förening med antidemokratiska inslag vill hyra en kommunal hall? Fyra av Sveriges 23 utsatta områden finns i Angered Angered är en stadsdel i Göteborg med 52.000 invånare. De flesta bor i hyreshus från 60- och 70-talens miljonprogram. Här finns även villaområden och traditionell landsbygd. Majoriteten av Angeredsborna lever i områden som av polisen klassas som ”särskilt utsatta”. Det kan betyda att polisen har svårt att fullfölja sitt uppdrag där, att det finns parallella samhällsstrukturer, att invånare är obenägna att delta i rättsprocessen och att det finns våldsbejakande religiös extremism här. Av Sveriges totalt 23 särskilt utsatta områden så ligger fyra i Angered: Lövgärdet, Gårdsten, Hammarkullen och Hjällbo. Fattigdom, narkotikahandel och otrygghet präglar livet för alltför många här. Över hälften av Angeredsborna är födda utomlands. 74 procent har två föräldrar födda utomlands (motsvarande andel för hela Göteborg är 34 procent). Irak, Somalia och Syrien är de vanligaste utländska ursprungsländerna. Arbetslösheten är 12 procent, jämfört med 6 procent i hela Göteborg. Statistiken för Angered är dyster när det gäller inkomst, ohälsotal, utbildningsnivå och andel som deltar i val. I utsatta området Gårdsten röstade i kommunvalet 2014 endast 44 procent av de röstberättigade. Det var lägst i hela Sverige (rikssnittet låg på 83 procent). Källa: Polisen samt Göteborgs stadsledningskontor

En eftermiddag beger hon sig till ett kommunkontor i centrala Göteborg, nära Ullevi. Här sitter Zan Jankovski, som de senaste åren varit utvecklingsledare mot våldsbejakande extremism.

Det visar sig att Zan Jankovski delar mycket av Bettan Byvalds frustration.

– Jag tycker att vi måste bli tydligare även i de fall som inte handlar om solklara olagligheter. Jag kallar det brott mot värdegrunden, Göteborgs stads värdegrund. Det ska inte behöva gå så långt som till olagligheter. För att stoppa en grupp borde det kunna räcka med att de bjuder in föreläsare som är antidemokrater och antisemiter, eller som hetsar mot homosexualitet, säger han.

När Bettan Byvald träffar Zan Jankovski, utvecklingsledare mot våldsbejakande extremism i Göteborg, så diskuterar de: Var sätter man egentligen gränsen för extremism? Foto: Anders Hansson

Zan Jankovski berättar om konferensen ”Jag är muslim”, som under flera år anordnats av Sveriges förenade muslimer (SFM), en omstridd organisation i Göteborg som genom åren bjudit in flera extremistiska talare. Förra året bedömde myndigheten MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) att SFM:s verksamhet "strider mot demokratins idéer".

2015 anordnades ”Jag är muslim”-konferensen i kommunala Angered arena. SVT:s "Uppdrag granskning" var på plats, och intervjuade de radikala SFM-predikanterna Abu Muadh och Muadh Zamzam om föreningens kopplingar till terrorism.

Kommunens lokaluthyrare var nervösa – men bedömde att man inte kunde stoppa uthyrningen till SFM. Zan Jankovski, som var nytillträdd på sin tjänst mot våldsbejakande extremism, åkte med några kollegor till Angered arena för att bilda sig en uppfattning.

– Det var provocerande att se hur jävligt det var, på ren svenska. Den första grejen som jag reagerade på var den totala könsuppdelningen. De hade till och med monterat upp ett eget draperi i idrottshallen.

Bettan Byvald flikar in:

– Ja, så är det ju på varenda fredagsbön. Egen ingång för män, annan för kvinnor.

Kvinnornas ingång till Bellevuemoskén. Foto: Anders Hansson

Zan Jankovski nickar.

– Jo. Men jag tänker… här är det ändå en kommunal idrottshall. Det blir en annan grej. Barn ska springa omkring där och hoppa och spela tillsammans.

Zan Jankovski såg flera antidemokratiska predikanter och personer med terrorkopplingar. Som Mehdi Ghezali, örebroaren som greps bland al-Qaida-sympatisörer i gränstrakterna mellan Pakistan och Afghanistan i slutet av 2001. Han överlämnades till USA och hölls fången på Guantánamo i över två år.

Sommaren 2009 greps Mehdi Ghezali i Pakistan tillsammans med den 28-åriga terroristen Munir Awad och andra, misstänkta för att förbereda terrorverksamhet. Munir Awad avtjänar just nu ett tolvårigt fängelsestraff för att ha förberett ett terrordåd mot danska tidningen Jyllands-Postens redaktion i Köpenhamn.

– Mehdi Ghezali kommer in i Angereds arena, och folk lägger sig ner och kysser hans fötter ungefär. Han är som en rockstjärna. Och Anas Khalifa och alla andra är där. Det är klart att man blir provocerad av att se de här personerna. De är där, de gör inga olagligheter, men…

Zan Jankovski tystnar.

Det var en miljö som blinkade rött för dig?

– Mörkrött, skulle jag vilja säga. Lagmässigt gjorde kommunen inget fel som hyrde ut till de här. Sen är ju nästa fråga: Moraliskt då? Att upplåta en plats åt antidemokratiska krafter?

Bettan Byvald och Zan Jankovski. Foto: Anders Hansson

Det är exakt hit som Bettan Byvald vill komma. Hon vill ha en diskussion om gränsdragning. Hon tycker att kommunledningen är för passiv när det gäller extremism.

– De säger så här: Vi har ingen anledning att kolla upp värdegrunden hos den som hyr våra lokaler. Och då undrar jag: Ska nazistiska NMR också få hyra hos oss?

2016 ville Sveriges förenade muslimer åter hyra en kommunal hall för sin konferens. Kommunen sa först ja – men i sista stund stoppades uthyrningen efter att Säpo uppvaktat kommunledningen. Personer knutna till SFM kunde misstänkas för ”brott knutna till området våldsbejakande extremism”, enligt polisen.

Då bytte SFM lokal för sin konferens till Bellevuemoskén. Och det blev väldigt dålig stämning, enligt Bettan Byvald.

– Kommunen fattade beslut tre dagar innan, när vi hade haft ett år på oss. Och misstron mot kommunen ökade.

När DN ställer frågor till SFM så svarar föreningen efter nio dagar i form av ett pressmeddelande, där ordförande Wasim Goma invänder kraftigt mot Zan Jankovskis beskrivning av SFM och "Jag är muslim"-konferensen 2015.

Mehdi Ghezali "har aldrig bjudits in till våra konferenser och har aldrig föreläst i vår regi", skriver Wasim Goma (Zan Jankovski från Göteborgs stad upprepar på en kontrollfråga från DN att Ghezali närvarade på konferensen).

SFM:s ordförande svarar inte på DN:s fråga om att statliga myndigheten MUCF anser att föreningens verksamhet strider mot demokratins idéer. Frågan om huruvida SFM håller med sin föreläsare Anas Khalifa om att det är förbjudet att ha judar och kristna som vänner får inte heller något svar.

I stället vänder sig SFM:s ordförande Wasim Goma mot att föreningen granskas:

"Den enorma medieövervakning som sker av muslimer, muslimska organisationer och föreläsare är en farlig utveckling där åsikter straffas med både politiska och mediala åtgärder, som t ex att inte få hyra lokal, demonisering, marginalisering och exkludering".

Vad gör vi om SFM vill hyra lokal i år igen? vill Bettan Byvald veta.

– Nu har de inte begärt att få hyra i år. Jag har kollat upp detta, och de har ju inte gjort det just i år, säger Zan Jankovski.

Bettan envisas.

– Men om de vill? Vad gör vi?

Frågan blir hängande i luften. Sedan säger Zan Jankovski att nya riktlinjer är på gång, ett nytt policydokument håller på att utarbetas.

– Men jag vet ärligt talat inte hur detaljerat det kommer att vara.

***

Ute på fältet bildar Bettan Byvald ibland radarpar med sin socialarbetarkollega Ikraam Xasan, vars somaliska bakgrund och erfarenhet av att invandra till Sverige är ovärderlig i många sammanhang.

Socialarbetarna Ikraam Xasan och Bettan Byvald bildar ofta radarpar ute på fältet. Här i Lövgärdet efter att ha träffat en grupp mammor. Foto: Anders Hansson

En kväll besöker Bettan och Ikraam en förening med somaliska kvinnor i Hammarkullen. Mötet bjuder på mycket skratt – men också sorg och smärta.

– Mina barn är inte somalier. Men de är inte svenskar heller. Vad är de? undrar en mamma i mörkblå sjal.

Alla kvinnor i rummet utom Bettan bär sjal eller afrikansk turban. Många har utsatts för rasism och hat i Sverige.

– Det kan komma så plötsligt. Någon i affären som plötsligt tar tag i dig och säger: ”Vad gör du här i Sverige egentligen?” säger Asha Omar.

Asha Omar har levt i Sverige i många år och talar bra svenska. Men de flesta kvinnorna i rummet förstår inte språket så bra, därför tolkar Ikraam Xasan när Bettan Byvald inleder en diskussion om vad ett sekulärt samhälle innebär.

– Jag är inte emot religion, och jag är inte emot politik. Men jag har vuxit upp i ett land som är sekulariserat, där religionen inte har någon plats i det offentliga livet. Religionen är privat.

I många muslimska länder är religionen i stället en del av lagstiftningen och hur landet styrs, fortsätter Bettan.

– Och ni är från Somalia, där man hjälper varandra i kollektiv och har större familjer. Det är mer kollektivistiskt, medan Sverige är mer individualistiskt.

Bettan tittar på sin kollega.

– En gång frågade Ikraam mig om jag ville vara med på en hagbad.

Alla i rummet tittar på varandra och skrattar, stort och länge. Hagbad är ett traditionellt somaliskt finansieringssystem, en sorts mikrobank utan ränta där människor går samman och bidrar med en viss summa varje månad. En pålitlig person ansvarar för pengapotten. Från den gemensamma potten kan man snabbt få låna en summa, om man behöver göra något större möbelköp eller så.

– Och jag sa till Ikraam: hagbad, är du klok eller? Vi svenskar går till banken om vi behöver låna pengar!

Ett nytt, varmt skratt fyller rummet.

Det är klarspråket. Att hon är så tydlig och öppen. Det ger förtroende.

Efter mötet vill flera diskutera enskilt med Bettan Byvald, bakom stängda dörrar. När socialarbetaren till slut kommer ut ser hon betryckt ut.

– Det var en mamma som berättade om svåra problem med ett av barnen i kontakt med socialtjänsten.

Nästa dag ber jag Ikraam Xasan förklara vad som gör Bettan Byvald speciell. Hon lyser upp.

– Bettan har en sådan trygghet i sin svenskhet, och i sin profession. Hon är öppen och fullständigt orädd. Andra visar rädsla, och det kan vara farligt. Bettan kan säga till en religiös ledare: Vi har nästan ingen religion här i Sverige, och du är religiös. Hur kan vi kommunicera?

Dessutom, säger Ikraam Xasan, bryr sig Bettan Byvald i grunden om Angeredsborna.

– Hon glömmer inte enskilda mammor och barn som vi träffade 2007. Jag minns kanske inte, men hon gör. Och hon kan prata med alla. Chefer, imamer, mammor, barn.

Ikraam Xasans rötter i Somalia och erfarenhet av att invandra till Sverige är ofta en tillgång för henne som socialarbetare i Angered. Ibland har hon varit med om att svenska myndighetspersoner pratar med invandrare som att de vore korkade. "Men Bettan är inte så. Hon möter folk som en jämlike", säger Ikraam. Foto: Anders Hansson

Ikraam Xasan fortsätter att lista sin kollegas förtjänster, slutar inte prata, blir passionerad. Så reser hon sig upp, och ställer sig på ett ben.

– En trygg person, som Bettan, står stadigt så här, på ett ben. Och så…

Ikraam flyttar sin andra vinterkängklädda fot, känner sig för med den runt om på golvet, medan det första benet stadigt står kvar.

– …kan det andra benet flytta sig runt och undersöka. Men det går inte om man inte står stadigt med det första benet. Och Bettan är den personen! Den nyfikna, som samtidigt vet vem hon är.

Varför är det bra att säga så där: ”Du är religiös men i Sverige tror vi knappt på Gud?”

– Det är klarspråket. Att hon är så tydlig och öppen. Det ger förtroende.

Ikraam Xasan har sett myndighetspersoner som pratar med invandrare som om invandraren vore korkad.

– Bettan är inte så. Hon möter folk som en jämlike.

Ikraam Xasan är 48 år. Liksom flera av hennes kollegor är hon fundersam kring vad som ska hända i Angered när Bettan en dag går i pension.

– Jag tror att det blir ett annat Angered då. Hon kopplar ihop så många, och gör så att de förstår varandra.

TV: Bettan är trygg – därför är hon orädd

***

Tillbaka i Lövgärdet, området med IS-moskén och kvinnogruppen som inleder detta reportage.

En bit in i föredraget blir Bettan Byvald avbruten av en mamma i mörkgrön sjal som talar närkingska. Vi kan kalla henne Lana. Hon är i 40-årsåldern, är uppvuxen i Örebro, har rötter i Libanon och har följt med sin gamla mamma till mötet.

– Det stora problemet är att socialtjänst och föräldrar inte litar på varandra. Min son till exempel – jag vill inte att han går och träffar tjejer. Han ska inte ha en flickvän. Det är jättemycket hiv som går nu. Enligt svenska lagar är det fritt fram när man är byxmyndig – men inte för min del, säger Lana.

När Bettan Byvald träffar någon Angeredsbo som har en djup misstro mot svenska myndigheter, och som sprider berättelser om hur socialtjänsten lättvindigt tvångsomhändertar barn – då försöker hon boka in ett djupare samtal. Ibland lyckas hon sy några stygn i den reva i tilltron till samhället som rivits upp av dåliga erfarenheter. Foto: Anders Hansson

Lana har många invändningar mot hur Sverige och svenska myndigheter fungerar. Hon säger att ”blattar” diskrimineras, och berättar om fall där socialtjänsten tvångsomhändertagit barnen lättvindigt. Många kvinnor runt henne nickar, det här har de också hört.

– Då känner jag: Jag inte kan lita på någon från socialtjänsten.

Lana tycker också att IS särbehandlas negativt av svenska myndigheter. Även kurdiska och andra styrkor som bekämpar IS i Syrien borde terrorstämplas, enligt henne.

– De torterar människor och bombar oskyldiga. Att man enbart terrorstämplar IS handlar om att man vill smutskasta muslimer, tror jag. Jag stödjer inte IS, men de kan väl få ha sin stat och leva där, säger Lana.

Efter föreläsningen, när åhörarna börjar ta på sig kapporna, går Bettan Byvald fram till Lana. Hon säger att hon inser att Lana har dåliga erfarenheter av socialtjänsten, och att hon gärna vill höra mer.

– Jag skulle vilja ta lite tid och träffa dig. I lugn och ro.

– Visst, svarar Lana.

De byter telefonnummer och kommer överens om att ses inom ett par veckor.

Bettan Byvalds arbetsdagar blir ofta långa. Hon kör sin röda Volvo mellan möten i Angered och funderar på stadsdelens utveckling. Här saknas en gemensam demokratisk grund, anser hon. "Vi måste bygga den". Foto: Anders Hansson

I bilen på väg från Lövgärdet mot socialkontoret i Hjällbo förklarar Bettan Byvald att hon blev bekymrad av Lanas tal. Lana uttryckte hederstänkande och viss förståelse för terrorgruppen IS. Dessutom spred hon berättelser som kan urholka människors tilltro till socialtjänsten och till det svenska samhället.

– Hon pratar bra svenska och skulle kunna bli lite av en talesperson för den här gruppen. Jag vill stävja att hon radikaliserar folk. En sådan person kan ha stor negativ påverkan på lokalsamhället.

När hon parkerar den röda Volvon utanför socialkontoret i Hjällbo plingar det åter i mobilen. Bettan Byvald läser sms:et med rynkad panna. Det är från en av hennes IS-återvändare.

Hon stoppar ner mobilen i väskan igen. Börjar gå över den isiga parkeringen i sina röda kängor. Det återstår flera timmar av arbetsdagen.