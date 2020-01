Socialdemokraterna berett att diskutera asylmål

Under onsdagen möttes migrationskommittén för fjärde gången, syftet är att enas om Sveriges framtida asylpolitik efter att den tillfälliga lagen slutat gälla sommaren 2021.

På dagordningen stod bland annat permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd samt en ny eventuell skyddsgrund. I nuläget ser det ut att finnas en riksdagsmajoritet för att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel och inte permanenta.

– Vår ståndpunkt är att vi vill ha tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta. Att i stort sett ligga kvar på mycket av det som är den tillfälliga lagens tidsgränser, säger en av Socialdemokraternas representanter i kommittén, Rikard Larsson, efter mötet.

En av de frågor som diskuteras i kommittén är Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om ett så kallat volymmål, hur många asylsökande Sverige ska ta emot. Moderaterna föreslog i höstas att Sverige ska minska antalet asylsökande med 70 procent, det skulle innebära ett mottagande på mellan 5.000 och 7.000 personer per år.

Både M och SD har upprepade gånger krävt att Socialdemokraterna förtydligar sina ingångar i samtalen, så även denna gång, enligt Maria Malmer Stenergard, (M).

– S är ett under av otydlighet fortfarande. Vi efterfrågar ett tydligt ställningstagande i en rad frågor. Om de står bakom det som Stefan Löfven säger om kraftigt minskad asylinvandring så har vi goda förutsättningar att hitta en stram och hållbar politik, säger hon och räknar upp flera frågor där M vill veta vad S står utöver volymdiskussionen:

– Hur ser de på möjligheten till anhöriginvandring, vilken typ av humanitär skyddsgrund vill de ha och hur ser de på återvändandefrågor, säger hon.

Socialdemokraternas Rikard Larsson svarade inför mötet på DN:s fråga om hur S ställer sig till ett volymmål.

– Eftersom vi har en politik som bygger på ett ansvarstagande kopplat till EU:s ansvar är vi beredda att diskutera mål för politiken i den riktningen. Däremot ser vi större svårigheter med att sätta upp årliga exakta volymmål.

Efter mötet säger Rikard Larsson att S är redo att diskutera om Sverige ”ska ha någon form av målsättning att hänga upp migrationspolitiken på”.

– Det är ju rimligt att Sverige tar ansvar i förhållande till sin del av EU:s mottagande. Kan man formulera det i en målsättning? Det vet jag inte ännu. Men jag har svårt att se hur man skulle kunna formulera det i fastställda tal om si och så många tusen. Men vi är beredda att fortsätta diskussionen om man kan formulera målen på något annat sätt. Det är vikigt att det ska ske inom ramen för att vi värnar asylrätten, säger han.

Liberalerna, Miljöpartiet, Vänsterparitet och Centerpartiet är skeptiska till ett volymmål.

Sverigedemokraternas Paula Bieler anser att S tagit ”några steg” men vill inte berätta i vilka frågor.

– Det går framåt även om det inte alltid är i den riktning som vi hade önskat, säger hon.

Kommittén ska ta ställning till om en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska införas, det är något som ska diskuterades under onsdagens möte. En ny skyddsgrund är inskriven i januariavtalet mellan S, MP, C och L. Miljöpartiet vill att en sådan grund ska utformas så att bland andra traumatiserade barn och sjuka ges möjlighet att stanna i Sverige. Centerpartiet uppger att de ska fortsätta ”driva på för en ny humanitär grund, för familjeåterförening och kvalificering in i välfärden”. Också Kristdemokraterna vill ha vad de kallar för en ventil.

– Men vi vill att den ska vara så snäv som möjligt, säger Hans Eklind, KD.

Både M och SD säger dock nej.

Migrationskommittén påbörjade sitt arbete i höstas på uppdrag av regeringen och ska vara färdiga i slutet av sommaren.

