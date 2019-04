Socialdemokraternas Twitter kapat – inlägg om Löfvens avgång

– Vi kan bekräfta att det är kapat, att det skedde under natten och att vi jobbar på det. Vi har också polisanmält ärendet, säger Åsa Söderén på Socialdemokraternas pressjour på måndagsmorgonen.

”Under måndag morgon så kommer Stefan Löfven avgå som partiledare och stadsminister, Sebastian kommer istället att ta över rollen som partiledare och stadsminister”, löd det första udda meddelandet på @socialdemokrat klockan 01.50. Därefter följde ett tjugotal uppdateringar fram till klockan 2.41.

”1 like = 1 död muslim”, ”Kannabis är nu lagligt i Sverige. Mvh Steffe” och ”Vi har avskaffat den svenska kronan och ersatt den med Bitcoin, dags att köpa!” hör till de meddelanden som levererades under tiden. Logotypen till just bitcoin fästes också till partiets rossymbol på kontot.

Vid 8-tiden på måndagen låg de falska inläggen fortfarande kvar på S-kontot.