Spelklubbens pengar gick till notor på Operakällaren

Utskrifterna från mannens bankkonto vittnar inte bara om ett extremt spelande för mycket stora summor. De avslöjar också hur mycket pengar som 32-åringen lagt ut på lyxkonsumtion. Några av posterna:

Operakällaren, sex besök: 306.193 kronor

Berns Hotel, sju besök: 281.539 kronor.

Klockaffär, två inköp: 192.400 kronor.

Guldsmedsaffär: 35.995 kronor.

Sängbutik: 61.489 kronor.

Elektronikfirma: 20.039 kronor.

Herrekipering, 13.500 kronor.

Skobutik, två inköp: 10.292, kronor.

Juvelerare i Grekland: 42.593 kronor.

Totalt gjorde 32-åringen av med minst 1,7 miljoner kronor under sex månader åren 2015–2016. Han misstänks under samma period ha spelat bort minst tre miljoner kronor. Pengarna kom från privatpersoner i Sverige och Norge, som har satt in stora belopp på 32-åringens privata bankkonto för att han skulle få dem att växa genom en spelklubb.

Under sex besök på Operakällaren i Stockholm spenderade den åtalade 32-åringen drygt 300.000 kronor. Foto: Lars Epstein

När mannen på måndagen ställs inför rätta i Borås, åtalad för grovt bedrägeri, finns det 81 målsägare.

– Min klient medger vissa omständigheter, men nekar till brott, säger mannens försvarare advokat Bertil Westlund.

I torsdags inkom Westlund med en inlaga till tingsrätten där han motsätter sig polisens sätt att beräkna vinster och förluster av spelandet. Han hävdar också att 32-åringen genom ett muntligt avtal med sin kompanjon hade rätt till en viss procent av de vinster som gjordes i bolaget och att denna summa i stort sett motsvarar den han gjort av med på lyxen.

Det har varit en lång polisutredning. Det är en anledning till att det dröjt över fyra år från det att medlemmarna i spelklubben började ana oråd tills att mannen ställs inför rätta. Den andra är att 32-åringen de senaste två åren har befunnit sig i Spanien.

Historien tar sin början hösten 2015, när 32-åringen bildar spelklubben tillsammans med en 44-årig norrman och en annan svensk.

32-åringen hade övertygat norrmannen om att han är en sällsynt skicklig spelare som kan vinna pengar hos spelbolagen. Norrmannen hade kontakt med personer som var beredda att satsa pengar i klubben. Den tredje personen, som senare kom att lämna bolaget, skulle arbeta med de tekniska delarna. Av skatteskäl bestämdes att verksamheten skulle bedrivas från Sverige och att spelarna skulle sätta in pengarna på 32-åringens privata bankkonto.

Minst ett 80-tal personer i vitt skilda åldrar nappade på förslaget, många av dem pensionärer. En andel kostade 50.000 kronor, men många har satsat mer än så. En 73-årig kvinna från Nacka, som även uppger sig ha stått för sin dotters andelar, kräver nu 400.000 kronor i skadestånd. En 66-årig man från Gävle gör anspråk på 300.000 kronor. En 77-årig kvinna från Uppsala anser sig ha förlorat 200.000 och säger i sin polisanmälan att detta är alla hennes besparingar.

Spelarna utlovades utbetalningar enligt en speciell mall när det blev vinst på spelen. Alla medlemmar ombads att skriva under ett tystnadslöfte där man bland annat förband sig att inte avslöja vem det var som spelade för pengarna.

Under punkt 5 i medlemsavtalet står:

”Jag blir medlem i XX klubben på egen risk och vet att all form av sportbetting innehåller stor risk. I värsta fall kan jag förlora alla mina pengar.”

32-åringen hävdar i polisförhör att man betalat ut 1,5 miljoner kronor i vinster till medlemmarna de första månaderna och några uppger att de fått pengar. Men enligt polisens utredning handlar det i själva verket om ett klassiskt pyramidspelsupplägg. Utbetalningarna har möjliggjorts tack vare nya medlemmars insättningar.

Miljonerna som kommit in på 32-åringens konto har gått till lyxkonsumtion och spel. Utskrifter från hans spelkonto hos Bet365 visar hur han gjort stora insatser till exempel på hur många hörnor det ska bli under de första tio minuterna av en match. Det har varit låga odds men höga belopp.

I polisens utredning syns hur mannen har spelat stora summor på en mängd spel med låga odds. Foto: Polisen

På kvällen den 28 november satsar han 75.000 kronor på att det ska bli minst ett mål i den franska ligamatchen mellan Bastia och Nantes, men den slutar mållös. Det blir en hel del vinster också, men totalt sett går spelet med brakförlust.

På spelklubbens hemsida redovisades däremot stora vinster, vilket fick fler medlemmar att hoppa på tåget. I skypechattar med sin norske kollega håller 32-åringen skenet uppe. Han berättar om en del förluster, men säger att han balanserat dessa genom stora vinster.

Några dagar före julafton meddelar han i en chatt med norrmannen:

32-åringen: ”Vill du ha goda nyheter?”

Norrmannen: ”Jag vill höra att du har det bra och känner dig mycket väl behandlad.”

32-åringen: ”Jag är på bättringsvägen min vän, tack så mycket. 157.500 vinst i kväll.”

Norrmannen: ”Mycket bra, då ger du dig för ikväll.”

I mars 2016 skickar 32-åringen meddelande om att han gjort en förlust på över miljonen med texten:

”Ja, det var hörnorna vi rök på. Tyvärr.”

Samma månad försvann uppgifter om klubbens vinstsaldo från nätsidan. Många medlemmar blev oroliga och misstänksamma. I mitten av maj sammanträffade några av dem med 32-åringen på ett hotell i centrala Stockholm. Enligt en av de kvinnliga målsägarna ska 32-åringen förklarat att allt var under kontroll och att en ny bettingklubb skulle startas i Sverige.

På spelklubbens chattforum skriver 32-åringen:

”Ingen behöver oroa sig för att jag har rymt med pengarna och har lurat någon! Jag är här och är starkare än någonsin”.

Två veckor senare gjorde skickade den norske ledaren för spelklubben ett brev till medlemmarna där han förklarade att 32-åringen inte fullgjort sina åtaganden och att han uppmanade medlemmarna att delta i en polisanmälan.

Enligt åtalet ska 32-åringen fått in cirka åtta miljoner till sitt konto, varav 5,7 kommer från målsägarna. Andra medlemmar i klubben har valt att inte polisanmäla.

De i särklass största förlusterna har 32-åringen gjort hos Bet365. Bara under februari 2016 spelade han för 2,7 miljoner i 53 spel och gjorde en förlust på 1,2 miljoner. Till slut hade 32-åringen bara 800 kronor kvar på sitt bankkonto.

Kontoutdrag visar hur 3-åringen har slösat stora summor på lyxkonsumtion.

Enligt utredningen kan 32-åringen använt ytterligare en miljon av medlemmarnas pengar till att betala av tidigare skulder. Ett vittne från en annan utredning beskriver 32-åringen som spelberoende.

Bertil Westlund säger att det stämmer.

– Ja, han har tidigare haft dessa problem, men enligt egen utsago har han dem inte längre, säger advokaten.

Han menar att den norske kompanjonen, som inte är brottsmisstänkt men som ska vittna, har ett minst lika stort ansvar för det som hänt och att denne inte ska ses som ett offer. Han poängterar att norrmannen skulle sköta administrationen och marknadsföringen och att 32-åringen bara skulle ägna sig åt att spela.

Westlund håller med om att det ser konstigt ut att pengarna skickade till 32-åringens privata bankkonto och inte till ett separat konto för företaget.

– Det finns egentligen ingen förklaring till det, säger han, men menar att målsägarna uppträtt oförsiktigt.

– Skulle du själv sätta in 100.000 kronor på en persons privata konto, som du inte känner, för att han ska spela för pengarna? undrar han.

Sommaren 2017 greps 32-åringen, men han släpptes efter förhör. Polisutredningen på gick till 2019, då vice chefsåklagare Ove Jäverfelt väckte åtal. Mannen hade nu flyttat till Spanien och det var först i juli han kunde gripas på nytt med hjälp av spansk polis och utlämnas till Sverige.

32-åringen är även åtalad för anstiftan till misshandel efter en händelse i Borås våren 2016.

