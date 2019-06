Stå upp för Sverige-grundaren döms i Eskilstuna tingsrätt

Just nu: spara 50%

Frågan rörde om mannen brutit mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor, den så kallade BBS-lagen, när han lät rasistiska kommentarer stå kvar i gruppen. Domen skulle från början ha meddelats den 22 maj, men har skjutits upp två gånger på grund av tingsrättens höga arbetsbelastning. Totalt åtalades mannen för åtta fall av hets mot folkgrupp.

Mannen hävdade under huvudförhandlingen att det skrivits över 250.000 kommentarer i gruppen varje månad, och att tusentals kommentarer raderats, men att han omöjligen kunnat läsa och granska alla kommentarer som publiceras i gruppen. I maj påstod mannen att han skulle lägga ned Facebookgruppen. Detta har dock inte skett, och så sent som under tisdagsmorgonen publicerade mannen själv ett inlägg i gruppen med en bild på en tröja med texten ”Allt är sossarnas fel”.

Åtalet har varit uppmärksammat och beskrivits som mycket ovanligt. Den så kallade BBS-lagen har visserligen funnits sedan 1998, men bara tillämpats en gång tidigare, 2007. Då friades den misstänkte till slut av Högsta domstolen. Och även i det här fallet är det Högsta domstolen som kan komma att avgöra.

BBS-lagen reglerar ansvaret för så kallade elektroniska anslagstavlor. Enligt lagen ska den som tillhandahåller en sådan anslagstavla ansvara för att förhindra att uppenbart brottsligt innehåll, som barnpornografibrott eller hets mot folkgrupp, förekommer på anslagstavlan. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

”Stå upp för Sverige” var under en lång period Sveriges största politiska Facebookgrupp. Gruppen bildades ursprungligen som en stödgrupp till Örebropolisen Peter Springare i februari 2017 under namnet ”Stå upp för Peter Springare” och fick på mindre än en månad över 200.000 medlemmar. Efter en serie namnändringar som följde av att Springare tagit avstånd från gruppen fick gruppen några månader senare sitt nuvarande namn.

I Facebookgruppen ber nu den dömde mannen gruppmedlemmarna att skicka honom pengar via betaltjänsten Swish.

DN har sökt mannens advokat.