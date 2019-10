Statsministern blåser till strid mot antisemitismen – ”Det är osvenskt”

I ett mörkt rum på Historiska museet i Stockholm lyssnar Sveriges statsminister på en man som överlevt Förintelsen. Pinchas Gutter, i prydlig skjorta och väst, berättar från en skärm om koncentrationsläger, dödsmarscher och massmord.

– De borde brinna i helvetet för evigt, säger han på engelska om nazisterna som mördade hans mamma, pappa, syster och miljoner andra europeiska judar.

Det går att prata med Pinchas Gutter. Med hjälp av många timmars intervjumaterial har museipedagoger programmerat den virtuella versionen av honom att förstå och svara på frågor.

Statsministern, född 1957, öppnar munnen.

– Vilket är ditt viktigaste budskap till vår generation, för att förhindra att något liknande ska hända igen?

Pinchas Gutter har genast ett svar:

– Något väldigt enkelt: Tolerera varandra. Acceptera olika kulturer, olika religioner och olika livsstilar. Lev tillsammans.

Stefan Löfven nickar.

– Yes.

Det låter så självklart där i museets mörka vrår, med en Förintelseöverlevandes livsvisdom. Men hur gör en ledare för ett land vars judiska befolkning tvingas fira sina högtider bakom säkerhetsslussar, väktare och skottsäkra glas?

Statsministern reser sig och går ut i förmiddagsljuset.

Under Stefan Löfvens fem år som statsminister har synagogan i Göteborg angripits med brandbomber. På ett torg i Helsingborg har en imam skrikit om judar som ”apornas och svinens avkomma”. I Malmö har demonstranter skanderat ”vi ska skjuta judarna”.

Nazistiska NMR hetsar ständigt mot namngivna svenska judar. Terrorgrupperna IS och al-Qaida har lockat 300 unga svenska kvinnor och män till Syrien. Från svenska skolor kommer vittnesmål om judehat och förintelseförnekande.

I valrörelsen 2014 blev Stefan Löfvens egen Facebooksida en kanal för ett naket och grovt hat mot judar. Israel bombade Gaza, och palestinska terrorgruppen Hamas skickade raketer mot israeliska städer. S-ledaren skrev: ”Israel måste respektera internationell rätt, men har självfallet rätt att försvara sig”.

Löfvens ord utlöste en tsunami av aggressiva kommentarer i kommentarsfältet. Alla var inte antisemitiska – men många.

”Utrota alla judar, de äckligaste människorna som finns.”

”Hitler borde ha haft 6 månader till för att rensa dom jävla judarna.”

Så fortsatte det, i hundratals inlägg. Med urgamla konspirationsteorier anklagades Stefan Löfven för att vara en marionett, styrd av mäktiga judiska intressen. Judar beskrevs som ondskefulla bank- och medieägande maktspelare och Kristusmördare. S-ledarens kommentarsfält blev en provkarta på svensk samtida antisemitism.

Det var inga ryska troll som skrev, utan verkliga kvinnor och män med namn som Elisabeth, Mohammed, Kent, Sakis och Sara. Svenskar av olika ursprung, förenade mot en gemensam fiende.

Stefan Löfven minns.

– Jag blev bedrövad över kraften, ilskan och hatet. Det fick mig att bli ännu mer förvissad om betydelsen av att bekämpa detta. Antisemitismen är ett gift i hela vårt samhälle.

”Man måste kunna rikta kritik mot Israels politik, men att därifrån säga att något är fel för att du är jude... Den gränsen måste vara knivskarp”, säger Stefan Löfven. Foto: Lotta Härdelin

DN intervjuar statsministern på utställningen ”Speaking memories – Förintelsens sista vittnen”, som samproduceras med stiftelsen Judisk kultur i Sverige. Här finns även vittnesmål från svenska judar. Stefan Löfven har personligen lärt känna flera av dem, som Max Safir, Livia Fränkel, Hédi Fried och Emerich Roth.

– De säger att nu, här, i Sverige, så ser vi tecken på det vi såg då. Hur det var i början. Det är ett av de starkaste budskapen som jag har tagit emot. Därför säger jag till alla överlevande: Jag ska göra allt som statsminister för att det inte ska ske igen.

I år har Stefan Löfven känt sig tvungen att ryta ifrån mot sina egna partikamrater. I årets förstamajtåg i Malmö sjöng en grupp från ungdomsförbundet SSU ”krossa sionismen”. Budskapet ”krossa sionismen” uppfattas som att man vill att staten Israel ska utplånas, säger statsministern, och det är antisemitiskt.

– Ingen person som har den uppfattningen hör över huvudtaget hemma i socialdemokratin. Då ska man inte vara en del av vårt parti. Alla människors lika värde, där börjar hela den socialdemokratiska berättelsen. Och då finns det inget utrymme – noll! ingen millimeter! – för den typen av uppfattningar.

Slagorden i förstamajtåget kom från Göteborgsgruppen Kofias 70-talssång ”Leve Palestina, krossa sionismen”. I sången finns även följande rader (de sjöngs inte i Malmö):

”Och vi har kastat stenar på soldater och poliser

Och vi har skjutit raketer mot våra fiender”

SSU Skåne försvarade först sången, och sa att den ”sjungits mycket länge inom arbetarrörelsen”, men backade sen. I sitt tal på SSU:s kongress i augusti kritiserade Stefan Löfven särskilt ”krossa sionismen”-sången, och sa:

”Rasism kan leta sig in i rum också där rasismen ska bekämpas. I det ingår antisemitism, hatet mot judar. Det finns i högern. Det finns i vänstern”.

Judiska platser är måltavlor för terrorgrupper som IS. Svenska synagogor och församlingshus liknar numera befästa fort. Ska det behöva vara så?

– Nej. Naturligtvis inte. Men när det nu är på det här sättet, så kan vi från samhällets sida inte säga ”det borde inte vara så här, så vi gör ingenting”. Det är klart att du som jude i Sverige ska känna dig trygg. Och därför är det förebyggande arbetet så viktigt. Men så länge som otryggheten finns där, då är det vår skyldighet som samhälle att säga: Ni ska också känna er säkra.

Hur länge ska det vara så här?

– Jag kan inte säga det. Men så länge jag är statsminister tänker jag göra allt för att vårt samhälle ska präglas av solidaritet och medmänsklighet och budskapet som vi fick där av Pinchas Gutter: Lev tillsammans!

”Tolerera varandra. Acceptera olika kulturer, olika religioner och olika livsstilar. Lev tillsammans.” Med hjälp av många timmars intervjumaterial har museipedagoger programmerat en virtuell version av Pinchas Gutter, som överlevt Förintelsen. Foto: Lotta Härdelin

Sverige kännetecknas, i Löfvens ögon, av samarbete och samförstånd.

– Därför är de så osvenska, de här uttrycken.

IS är en grovt antisemitisk terrorgrupp. Har du någon förklaring till varför 300 unga kvinnor och män reste från Sverige till Syrien och anslöt sig till terrorgrupper?

– Uppenbarligen drogs man till ett samfund som man av någon för mig outgrundlig anledning trodde på. Jag kan inte svara på deras vägnar, men vi från övriga samhället måste fördöma det. Och de som åkte dit, de får stå sitt kast nu. Några av dem säger att nu vill vi gärna hem. Nej. Ni blev avrådda redan 2011 att åka dit, men åkte ändå, och nu får ni stå ert kast. Jag kan bara känna avsky, på riktigt. Det som IS gjorde där… man tror inte att det är sant när man hör en del av de berättelser som kommer från dem som har överlevt. Sverige ska präglas av något helt annat.

Sverige och Belgien var de länder i Europa där flest per capita anslöt sig till jihadistgrupper. Du måste ha tänkt kring det?

– Vi har ju ungdomar – vuxna också – som kommit från länder där man kopplar ihop Israels politik med judendomen. Och precis där går det fel. Man måste kunna rikta kritik mot Israels politik, men att därifrån säga att något är fel för att du är jude... Den gränsen måste vara knivskarp.

Våld och hot mot judar kommer även från radikalnationalistiska rörelser, och Säpo varnar för högerextrema våldsdåd. Nyligen gick en vit makt-terrorist till attack mot synagogan i tyska Halle. När attentatsmannen inte kunde forcera säkerhetsdörrarna gick han in på ett turkiskt kebabställe och sköt människor där.

Attentatet i Halle var en påminnelse om att antisemiter ofta även hatar andra minoriteter. Har du någon reflektion om det?

– Antisemitismen har sin speciella historik, och den vill vi framhålla nu. Men det är klart: Det finns ju en rasism som är bredare än så. Att någon tar sig rätten att avgöra vem som har ett mindre värde och som inte har ett existensberättigande – det är det farliga i det här.

En stor andel av Europas judar funderar på att emigrera, visar en omfattande EU-undersökning. I Sverige lever runt 18.000 judar, och mer än tusen av dem deltog i enkäten.

Över en tredjedel av studiens svenska judar har funderat på att lämna landet för att de inte känner sig säkra. Hur har det blivit så här?

– Det kanske är så här att vi ibland slappnar av och tror att ”det här kan inte hända igen”. Livet flyter på. Men så ser vi: de här krafterna tycks alltid finnas där. Det är också skälet till att vi nu, tjugo år efter den konferens om Förintelsen som Göran Persson bjöd in till, bjuder in länder till en liknande konferens i Malmö. Vi vill sätta detta högt på dagordningen, bjuda in länder från hela världen och göra konkreta åtaganden.

Malmös internationella forum om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism äger rum om ett år, den 26–27 oktober 2020. Konferensen ska samla stats- och regeringschefer från ett femtiotal länder samt forskare.

Nyligen träffade du 19-åriga Salomea Gosenius från Malmö, vars instagramkonto @for.b.juden publicerar vittnesmål om judehat i Sverige. Vilket ansvar har du för otryggheten som hon och andra svenska judar känner?

– Som statsminister har du alltid ett ansvar, det yttersta ansvaret. Och jag tar det ansvaret genom att engagera mig 100 procent för deras trygghet här och nu. Men också för att Sverige ska utvecklas med solidaritet, förståelse och respekt för varandra.

Statsministern listar åtgärder. Han har lovat Livia Fränkel och andra Förintelseöverlevande att Sverige ska inrätta ett svenskt museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. Regeringen har gett extra pengar till hågkomstresor till Auschwitz och andra av Förintelsens minnesplatser. Stefan Löfven och andra ministrar har tät kontakt med svenska judiska företrädare.

DN berättade nyligen om svenska statens nya avtal med Förintelseforskningscentret Yad Vashem i Jerusalem, för att få hjälp mot antisemitism i skolor.

En klassisk socialdemokratisk tanke om vad som kan göda hat mot minoriteter, inklusive antisemitism, går ut på att det är farligt med stora ekonomiska klyftor. Delar du den synen?

– Det starkaste samhället, det är det jämlika samhället. Det är en bra grund. Men det är ju inte hela lösningen på de problem som vi har med rasism och antisemitism. Det krävs mer. Och då är vi tillbaka i det här, att se till att de överlevandes berättelser förs vidare i all evinnerlig tid.

Klyftorna i Sverige är ”alldeles för stora”, medger Löfven. Mellan välbärgade och mindre välbärgade, mellan stad och land. När statsministern lägger ut texten om välfärd, arbetsmarknad, budgetar och siffror finns en säkerhet i hans röst. Det är inte lika lätt att resonera om omskärelse av pojkar, som är centralt för många judars och muslimers identitet men som många i majoritetsbefolkningen rynkar på näsan åt.

C-stämman röstade nyligen för att förbjuda omskärelse av barn. SD och V vill också se ett förbud, och frågan kommer upp i fler partier. Varför aktualiseras detta nu?

– Jag vet inte. Jag tror inte heller att man ska dra samma slutsatser för alla partier, över partigränserna. Inom vårt parti är vi tydliga med att vi inte ställer oss bakom kraven på att förbjuda det. Det krav vi har är att det ska vara medicinskt säkert.

Det finns även personer i ditt parti som vill förbjuda omskärelse. Vad säger du till den som ryggar för det här, som tänker ”usch, skära i små barn?”.

– Att det är en del av religionen, och av respekt för religionen så ska det vara tillåtet. Det är förklaringen. Religionsfrihet i Sverige är viktigt, och omskärelse är en del i judendomen.

Efter intervjun går statsministern för att samtala med Historiska museets personal. Museichefen Katherine Hauptmans egen morfar Michael överlevde Förintelsen. Gömd på en vind i byn Urycz i det som i dag är Ukraina såg han 1941 sina systrar, sina syskonbarn och sina vänner föras bort tillsammans med andra judar för att skjutas.

På plats är också S-veteranen Jan Nygren, som får en varm kram av Stefan Löfven. Jan Nygren var SSU-ordförande 1978-1984 och har sedan haft mängder av tunga uppdrag inom rörelsen, inklusive flera statsrådsposter. 1996 var han aktuell för att ersätta Ingvar Carlsson som S-ledare, men avstod från att kandidera. Sedan gick han till näringslivet och blev bland annat vice vd för Saab.

Också Jan Nygren, född 1950, har minnet av Förintelsen i sin egen familj. Hans mamma, en judinna från Lodz, överlevde Auschwitz.

– Det har blivit värre med antisemitismen i Sverige. Vi ser organiserade strukturer som är ute med hakkorsliknande flaggor. Det är faktiskt rätt så unikt, säger Jan Nygren.

Han har störts av hur somliga partikamrater inom S ibland har svajat när de uttalat sig om judar och antisemitism.

– Okunnigt, är väl det snällaste jag kan säga om det. Vi är absolut inte fria från de här problemen inom vår rörelse.

Stefan Löfven har ett starkt engagemang mot antisemitism. Det hade även Fredrik Reinfeldt och Göran Persson. Ändå anser du och många andra att antisemitismen växer. Då undrar man: Vad kan politiken egentligen göra åt detta?

– Det är en bra fråga. Vad politiken kan göra är att hänga i. Att inte släppa greppet. Slappna inte av. Satsa på skolor, utbildning – hela paketet.

Jan Nygren suckar.

– Jag önskar att jag hade någon universallösning, med det finns inte. Det här handlar om envist fajtande.

Foto: Lotta Härdelin