Annie Lööf meddelade under fredagen att Centerpartiets ledning är villiga att släppa fram Stefan Löfven i onsdagens statsministeromröstning. Det beslutet ska först förankras under Centerpartiets förtroenderåd under lördagen, men att det skulle komma nya besked efter det ser Tommy Möller, statsvetare vid Stockholms Universitet, som högst osannolikt.

Ledare: Annie Lööfs vägval var det enda möjliga

Liberalerna ingår i den uppgörelse med C, S och MP som presenterats, men de har ännu inte gett något officiellt besked om hur de kommer lägga sina röster på onsdag. Deras partiråd ska hållas på söndag.

Sett till mandatfördelningen är deras besked av något mindre betydelse, då S+C+MP+V skulle ha 175 röster mot övriga partiers 174.

– Däremot är Liberalernas besked i alla fall viktigt på ett sakpolitiskt sätt, då C inte vill göra sig beroende av V, säger Tommy Möller.

Vänsterpartiet skulle ha möjlighet att fälla Stefan Löfven i omröstningen, men det kommer de med största sannolikhet inte göra, menar han.

– Däremot lär de lägga ned sina röster för att markera att de är missnöjda med den här överenskommelsen.

Trots att de i praktiken skulle uteslutas från inflytande menar Tommy Möller att V får ett ”gyllene läge” att växa i opinionen.

– När S blir mer högerorienterade skapar det ett stort utrymmer för Sjöstedt att profilera sig på vänsterkanten, och kan säkert locka över väljare som röstat på S.

Med tanke på att vägvalet mellan Löfven och Kristersson varit föremål för stor intern diskussion inom C och L finns det även en teoretisk möjlighet att vissa riksdagsledamöter skulle bryta partilinjen i statsministeromröstningen.

– Men det är väldigt ovanligt så jag har svårt att se det. Och även om de åtta L-ledamöter som gick ut med stöd för Kristersson skulle göra det har det ingen betydelse för onsdagens omröstning, säger Tommy Möller.

Om det även blir en splittring bland C-ledamöterna då?

– Ja, men de har visat en mycket starkare sammanhållning, exempelvis har det inte läckt ut några interna stridigheter i media. Att det skulle hända ser jag som direkt osannolikt.

Ewa Stenberg: Ett kapitel i svensk historia på väg att ta slut

Om allt går som förväntat och Stefan Löfven väljs till statsminister tror Tommy Möller att den kommande regeringen kan stöta på en hel del svårigheter, trots den mittenorienterade uppgörelsen.

– Det finns fortfarande misstro och uppenbara spänningar mellan de fyra partierna i uppgörelsen, och det är många osäkerhetsfaktorer i det här som kan påverka regeringens handlingskraftighet. Av allt att döma är vi dessutom på väg mot en lågkonjunktur, och sämre ekonomi med medföljande impopulära beslut kan också vara påfrestande för ett samarbete, säger han.

En S+MP-regering med stöd av C och L skulle inte ha egen majoritet i riksdagen, men för att fälla beslut krävs det att V röstar med M, KD och SD.

– Och det är ju inte ett scenario vi kan tänka oss. Så på det sättet kan det ju tala för en viss stabilitet, säger Tommy Möller.

Om C och L väljer att stödja S tror han att det kan komma att leda till försämrade opinionssiffror för de båda partierna, vilket åtminstone varit fallet i liknande situationer historiskt sett.

– Jag gissar att det kan bli tufft för dem. Samtidigt är Socialdemokraterna inte lika stora och dominerande som förr, vi är i ett annat läge nu och har haft en långt utdragen process. Det ska bli spännande att se hur väljarna reagerar, säger han.

Talmannen Andreas Norlén (M) kommer att tala med partierna och lägga fram förslaget på statsministerkandidat på måndag.