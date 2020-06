Stor risk för skogsbränder i stora delar av landet

Midsommarhelgen inleddes med strålande solsken och höga temperaturer på många håll och gjorde firandet extra njutbart. Det vackra vädret och den torra våren innebär samtidigt en ökad risk för skogs- och markbränder. SMHI:s karta över brandrisken i Sverige visar att det i nuläget råder mycket stor risk i Götaland samt delar av Svealand och mellersta Norrland.

– Under veckan har vi ryckt ut på flera markbränder, i måndags hade vi till exempel en i Uppsala. Då fick vi använda de nya brandflygen för första gången, säger Christer Wahlström, ledningsbefäl räddningscentral Mitt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har upphandlat två brandflygplan av Saab. De vattenskopande planen har varit redo att tas i bruk vid skogsbränder från och med maj och insatsen i Uppsala var premiärturen.

En helikopter som kan ta 500-1000 liter per tur när man bekämpar skogs- och markbränder. Foto: Erik Simander/TT, Erik Simander/TT

Christer Wahlström berättar att planen tar 3.000 liter vatten som de släpper per tur, vilket kan jämföras med en helikopter som kan ta 500–1000 liter per tur när man bekämpar skogs- och markbränder med vattenbombning.

En orsak till inköpen av flygplanen är klimatförändringarna, som gör att problemet med skogsbränder riskerar att bli ännu större i framtiden, enligt MSB. Men frågan fick även nytt liv efter de omfattande skogsbränderna under den extremt varma och torra sommaren 2018.

På flera platser råder det även eldningsförbud, bland annat i Stockholms, Västra Götalands län, Kalmar, Blekings och Jämtlands län utom Åre. Den som planerar att ge sig ut i naturen och tänker göra upp eld eller samlas med vänner för en grillkväll bör därför kontrollera detta först.

Vid ett eldningsförbud är det endast tillåtet att grilla på iordningsställda grillplatser eller hemma på tomten. Räddningstjänsten avråder från att använda engångsgrillar.

– Har man en engångsgrill bör man ställa den så att den inte står direkt på gräsmattan. Det är även bra att ha med sig vatten att hälla på om det börjar brinna när man grillar, säger Christer Wahlström .

Om man inte ser till att elden är ordentligt släckt kan det ligga kvar härdar och pyra i marken och börja sprida sig med blåsten. Ju torrare det är i naturen, desto större är risken för att det kan fatta eld.

– Man ska vara noga med att se så att man har släckt ordentligt innan man lämnar platsen, säger Christer Wahlström.

Under helgen kan molnigheten tillta och det kan komma regn med inslag av åska i framför allt södra Sverige. Enstaka regnskurar kan även leta sig lite längre norrut.

På söndag kommer en front med regn som drar in från sydväst under eftermiddagen, och rör sig i nordostlig riktning under kvällen och natten mot måndag.