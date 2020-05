Stora förändringar för årets studenter

Det är på begäran av Folkhälsomyndigheten som Transportstyrelsen tillfälligt förbjudit studentflak. Det meddelar man i ett pressmeddelande. Förbudet gäller från och med 15 maj till den 31 december 2020. Det är bara en av flera saker som kommer vara annorlunda för årets avgångsstudenter.

Hur studentfirandet kommer att se ut skiljer sig från kommun till kommun och skola till skola. Malmö stad tog till exempel under torsdagen beslutet att de som tar studenten bara kommer att få ha två anhöriga närvarande vid det så kallade utspringet.

Uppsala kommun fattade i stället under tisdagen beslut om att eleverna från avgångsklasserna kommer att få ses och umgås under avslutningsveckan. Utspring och studentflak kommer man dock att skjuta upp till augusti om sådana aktiviteter då är möjliga. I Uddevalla har man valt att dela upp studentavslutningen på flera dagar mellan 1–4 juni medan man i Södertälje i princip ställt in firandet helt.

Det är förstås inte bara studentfirandet som är annorlunda i år. Sveriges gymnasieelever har sedan två månader tillbaka haft sin utbildning på distans med få undantag efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten meddelade emellertid i slutet av april att ett av undantagen var för att ”genomföra betygsutdelning och andra avgränsade klass- eller gruppvisa avslutningsceremonier”.

Varje moment i samband med en studentexamen ska dock omfattas av en en särskild lokal riskbedömning som görs av skolans rektor som också ska vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Redan då var en av rekommendationerna att lastbilsflak eller firanden för skolan som helhet inte bör förekomma.