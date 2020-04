Stort antal tågresor inställda i påsk

Coronakrisen slår hårt mot resandet i påsk. SJ har ställt in hälften av all trafik och Snälltåget räknar med 80 procent färre resor under veckan.

– Vi har inga avgångar alls måndag och tisdag. Det var för få bokningar, säger Marco Andersson, marknadschef för Snälltåget.

Även bussföretagen drabbas av den vikande efterfrågan.