Stort internationellt intresse på pressträffen med svenska myndigheter

Ytterligare 74 personer har registrerats som avlidna i covid-19 under det senaste dygnet, meddelade Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell under onsdagens pressträff om covid-19 med svenska myndigheter.

Antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige hade ökat kraftigt jämfört med tisdagens siffror, till totalt 40.803 bekräftade fall. Det är enligt Anders Tegnell på grund av att ett laboratorium i Stockholm inte kunnat registrera sina fall först nu. Alla dessa fall rör vårdpersonal som testats.

På regional nivå befinner sig ingen region i katastrofläge, däremot är fortfarande ingen region tillbaka i normal styrning.

Anders Tegnell kommenterade under pressträffen också den uppmärksamhet han fått sedan han i en intervju med Sveriges Radios Ekot beskrivits som självkritisk till Sveriges strategi.

– Om man tolkar intervjun som att vi säger att vi har gjort fel så har man övertolkat, men man ska alltid vara självkritisk. Sedan behöver det inte alltid landa i att man haft fel, sa Anders Tegnell under presskonferensen.

Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten, under tisdagens dagliga myndighetsgemensamma pressträff om om covid-19. Foto: Anders Wiklund/TT

Uttalandena i Sveriges Radio har fått stor spridning internationellt och har blivit omskrivna i medier som Financial Times, The Guardian och Al-Jazira. Under pressträffen fick Anders Tegnell frågan från DN om internationella medier rapporterat om uttalandena med en antydan till skadeglädje.

– Ja, det är möjligt. Det har funnits lite ambivalens till det svenska sättet att hantera pandemin, det kan jag hålla med om. Ibland har den setts som spännande, ibland som ett hot som indirekt kan underkänna åtgärder man själv tagit, sa Anders Tegnell.

Richard Milne från Financial Times som var med över videolänk frågade Anders Tegnell om han ser det som att Sverige blivit en internationell slagpåse i debatten om hur man bäst ska hantera det nya coronaviruset och covid-19.

– Ibland känner jag mig som en personlig slagpåse. Men jag kan leva med det, sa Anders Tegnell som svar på frågan.

Anders Tegnell fick även en fråga från franska Le Mondes Anne-Françoise Hivert om varför man inte reagerade tidigare när man såg att det nya coronaviruset fått stor spridning på äldreboenden i bland annat Frankrike och Italien.

– Vi tittade på det och pekade på risken för personer över 80 år. Men det har funnits en del kvalitetsproblem i äldreomsorgen. Det finns ett antal olika faktorer och jag tror inte att man kan hävda att vi inte pekade på risken tidigt. Vi hade Italiens ambassadör på besök som berättade om situationen, svarade Anders Tegnell.

Flera av de länder som börjat öppna upp sina samhällen har hittills inte har mötts så kallad andra våg av det nya coronaviruset. David Keyton från nyhetsbyrån AP undrade hur Anders Tegnell tolkade det.

– Vi tror fortfarande i grunden att det vi gör är rätt strategi för Sverige. Vi får se om det vi ser i andra länder, att först stänga för att sedan öppna upp gradvis och sedan stänga igen, kommer att fungera. I Sverige såg vi att det tog minst 3–4 veckor efter att viruset introducerades tills vi såg det stora utbrottet, sa Anders Tegnell.

