Stort mörkertal bland svenskar som betalar för att se övergrepp på barn

Övergreppen regisseras, beställs och betalas av västerländska män. De utförs av ligor, enskilda personer eller i många fall föräldrar till de utsatta barnen, som ofta är i dagisåldern eller yngre när de placeras framför webbkamerorna för första gången. Övergreppen utgör en miljardindustri, under 2017 utsattes minst 15.000 filippinska barn för dagliga övergrepp beställda av pedofiler i väst.

Motivet för dem som utför och filmar övergreppen på plats är pengar och för ett inspelat barnövergrepp kan en person i Filippinerna få mer än en genomsnittlig veckolön, enligt den internationella barnrättsorganisationen Ecpat.

Enligt Lena Larsson, kriminalinspektör på Nationella operativa avdelningen hos polisen, är det omöjligt att avgöra hur många svenska män som begår de här brotten.

– Det är ett enormt mörkertal. Det man har sett är att det finns hela byar som lever på det här och då måste det finnas väldigt många som betalar, för summorna är inte jättestora. Om man tittar på den forskning som finns så visar den att ungefär en till tre procent av den manliga befolkningen skulle kunna ha det intresset, säger hon.

Den snabba teknologiska utvecklingen har gjort att internetanvändandet utökats enormt i fattigare länder där barn riskerar att utsättas för sexuella övergrepp. En utveckling där fler och fler får tillgång till smarta mobiltelefoner och surfplattor riskerar att förflytta brottsligheten till nya länder och andra världsdelar.

– Man kan se att allt eftersom tekniken utvecklas så flyttar det här sig, först var det gamla Östeuropa, sen blev det Sydostasien. Nu finns risken att det glider över mot Sydamerika och Afrika. Det är jättemånga människor som har smarta mobiler i Afrika nu, det såg man inte för några år sedan. Det finns väldigt många gatubarn som inte har några föräldrar på grund av krig och katastrofer, så risken finns.

– Det finns också en risk att om det skulle bli slut på kriget i Syrien kan det här hamna på den sidan också, säger Lena Larsson.

Barnen som utsätts växer nästan alltid upp i fattigdom och saknar sociala skyddsnät, oftast på landsbygden där lokala polismyndigheter har ont om resurser. Många av barnen är föräldralösa, men det är inte ovanligt att barns föräldrar eller släktingar utför övergrepp mot betalning, enligt Titti Hildebrand, som är pressansvarig på barnrättsorganisationen Ecpat.

Svenska medborgare som begår brott utomlands kan dömas i svensk domstol. Normalt sett krävs att handlingen är kriminaliserad även i det land den begås men det finns undantag, och straffen för de flesta sexualbrott som regleras i svensk lag gäller även om de är lagliga utomlands.

Ecpat har sett problemets omfattning växa i takt med den tekniska utvecklingen. En takt som rättsväsendet hittills haft svårigheter att följa.

– Det är väldigt svåra fall, där man kanske inte har haft expertisen att kartlägga, följa och härröra brotten till en förövare, säger Titti Hildebrand.

På Nationella operativa avdelningen arbetar man ständigt med den här växande formen av övergrepp.

– Oftast är det så att de som håller på med det här också har ett intresse för bilder och filmer, då brukar man åka dit för ett barnpornografibrott och när vi tittar i datorerna så kan vi hitta det här, säger Lena Larsson.

– Det andra alternativet är att något annat land spräcker en pedofilring där man får reda på att en person i till exempel Filippinerna säljer filmade övergrepp. Genom att spåra penningtransaktioner får de då reda på att en person i Sverige har skickat pengar. Såna tips får vi, då startar vi en utredning.

De två största utmaningarna som polisen står inför när de utreder svenska mäns övergrepp på distans är att möjligheten till övervakning av människors aktivitet på nätet är liten, samtidigt som de pedofilgrupper som finns på internet är svåråtkomliga för myndigheterna.

Många av övergreppen sänds i realtid i appar till mobiltelefoner och datorer, det materialet är svårt för polisen att få åtkomst till. De grupper på den gömda och krypterade sidan av internet (Darknet) som förövarna använder till att dela sina övergrepp kräver också att nya användare delar med sig av eget material, vilket polisen inte får göra enligt lagen.

– Det här är mörkt, men det finns hopp för man kan göra något åt det. Polisen jobbar hårt med det här och vi försöker synliggöra problemet. Vi har samarbeten som motverkar det här internationellt, säger Titti Hildebrand.