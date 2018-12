– Vår forskning visar att sälar visserligen äter mycket fisk men om man jämför deras påverkan med den effekt som yrkesfisket eller klimatpåverkan har så är den inte närmelsevis lika stor, säger Monika Winder, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik på Stockholms universitet och medförfattare till studien.

Studien, som under lördagen publiceras i den vetenskapliga tidsskriften AMBIO: A Journal of the Human Environment, utgår från det område som kallas den egentliga Östersjön, som avgränsas norr om Åland och av Bornholm i söder och inriktar sig på fiskbestånden i öppet vatten.

Just nu finns det omkring 30.000 gråsälar i området och de blir cirka 8 procent fler varje år.

Genom att beräkna det växande gråsälsbeståndets genomsnittskonsumtion av torsk, strömming och skarpsill och jämföra den med människans påverkan genom yrkesfiske och klimatförändringar har forskarna tagit fram datorsimuleringar som sträcker sig fram till år 2098.

– Vi har ungefär 30.000 gråsälar i området i dag. Vår forskning visar att vi skulle kunna ha 100.000 sälar i samma område utan att det skulle påverka bestånden av torsk, sill och skarpsill i samma utsträckning som fiskeindustrin, klimatförändringar och övergödning gör, säger Monika Winder.

Enligt Winder var syftet med studien att förstå konflikten mellan fiskare och sälen ur ett biologiskt perspektiv.

Monika Winder, Institutionen för ekologi, miljö och botanik Foto: Niklas Björling

– Vi måste börja fokusera på de största problemen Östersjön står inför vad gäller fiskpopulationerna, som klimatförändringar och övergödning. Vi måste hitta sätt att både säkra fiskarnas intäkter och att garantera bevarandet av fiskbestånden och en bra status för sälbestånden, säger David Costalago, doktor i marinekologi vid kanadensiska University of British Columbia, som också deltog i den svenska studien.

Djurarters inverkan på fiskbestånden i Östersjön har debatterats de senaste åren, dels mellan forskare och fiskare, men även inom forskarkollegiet.

Enligt en studie från 2017 om konkurrensförhållandet mellan människa och djur i Östersjön är skarv och säl konkurrenter till människan om de kustnära fiskbestånden av exempelvis abborre, gös, sik och havsöring. Enligt studiens huvudförfattare Sture Hansson, professor i systemekologi vid Stockholms universitet, kan sälen på sikt komma att konkurrera med människan även om de kommersiella fiskbestånden på öppet hav.

Eftersom den nya studien inriktar sig på fiskbestånden i öppet vatten kan man inte dra några slutsatser om hur sälbeståndet påverkar fiskarter som lax, ål eller abborre som lever närmre kusten. Det är där de flesta interaktioner mellan fiskare och sälar sker.

Sven-Gunnar Lunneryd, sälforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, har specialiserat sig på kustnära fiskenäring och hur den påverkas av sälar. Lunneryd tror inte att den nuvarande ökningen av sälbeståndet är hållbar i längden.

– Jag tror att beståndet komma växa sig över huvudet och det blir svårare och svårare att rätta till problemen som finns, säger han.

Enligt Lunneryd kommer problemen som fiskarna upplever med sälen att växa framöver.

– Det finns två saker som måste till. Det ena är att hitta nya redskap för kustfisket, de måste anpassa sig som laxfiskarna har fått göra och det gäller allt fiske. Sedan måste man ställa frågan: hur stort ska sälbeståndet vara?

Monika Winder säger att hon förstår att det finns en ovilja mot sälen bland dem som fiskar.

– Problemen finns definitivt där eftersom sälarna förstör fiskeutrustning och stjäl fisk, det finns naturligtvis en konflikt i sådana fall, säger hon.

Hon hoppas att den nya studien ska ge perspektiv på problematiken runt växande sälbestånd och minskande fiskbestånd.

– Den här konflikten finns inte bara i Östersjön utan är global eftersom både däggdjur och fiskätande fåglar har ökat i antal världen över. Det leder fler konflikter med fiskare och företag eftersom de konkurrerar om samma resurs, alltså fisken.

Monika Winder anser inte att gråsälen orsakar de krympande torskbestånden.

– Vi har beräknat att en säl äter ungefär sju kilogram fisk varje dag, det blir ungefär 2,5 ton per år. Men fiskeindustrin tar upp ungefär fyra gånger så mycket torsk jämfört med vad sälarna äter och det är beräknat på 36.000 gråsälar vilket är fler än vi har.

Torsk, strömming och skarpsill är delar av ett känsligt ekosystem. Enligt Inger Näslund som är expert på havs- och fiskefrågor hos Världsnaturfonden WWF, är torskens tillstånd en tydlig indikation på hur Östersjön mår i stort.

– Torsken mår inte bra och fisket är en stor orsak till det, men det är svårt att säga vad som är vad när ekosystemet mår så dåligt som det gör, säger Inger Näslund.

– Vi har inte hanterat uttaget på ett sätt som vi borde. De senaste åren har inte ens torskkvoterna fiskats upp helt eftersom torsken mår för dåligt och har låg kvalitet, varför ska du ta upp en fisk som inte går att sälja?

När torskbeståndet minskar ökar chanserna för sill och skarpsill att överleva. Men eftersom de främst livnär sig på djurplankton så försvinner konkurrensen för Östersjöns växtplankton.

Det bidrar till övergödning och syrefria bottnar vilket gör det ännu svårare för framför allt torsken att överleva, men leder också en större algblomning längs Östersjöns kuster, enligt Inger Näslund.

Den dåliga livsmiljön som påverkats av miljögifter under åratal gör att Livsmedelsverket rekommenderar lågt eller inget matintag av fet fisk från Östersjön.

Barn, ungdomar, kvinnor i fertil ålder samt gravida och ammande bör enligt dem inte äta fet fisk från Östersjön mer än två till tre gånger om året. För övriga personer är rekommendationen en gång i veckan som mest.

Enligt Inger Näslund får det konsekvenser för hur fisket utövas.

– Eftersom det är så svårt att sälja strömming och skarpsill till matkonsumtion går det mesta till foderproduktion, det finns inga matproducenter som vill märka burken med att fisken kommer från Östersjön, säger hon.

Studien: The necessity of a holistic approach when managing marine mammal-fisheries interactions: environment and fisheries impact are stronger than seal predation, publiceras den 8 december 2018 i den vetenskapliga tidskriften AMBIO: A Journal of the Human Environment, som ges ut av den Kungliga Vetenskapsakademien.