Studie: Svår pollensäsong i Stockholm kan förvärra luftvägsinfektioner

Luftvägsinfektioner förvärras under svåra pollensäsonger, visar en internationell studie publicerad i European Journal of Allergy and Clinical Immunology. Det beror på att ämnen från pollenkornen hämmar frisättningen av interferon, ett protein som är kroppens första försvar mot luftvägsvirus, och som triggar igång immunförsvaret.

– Studierna är gjorda på människor, möss och även på cellnivå och gäller vanliga luftvägsvirus, men inte specifikt det nya coronaviruset, eftersom det inte var känt, säger Åslög Dahl, forskare på Institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet, som bidragit med pollendata till studien.

Studiens slutsats är att personer i riskgrupper bör undvika att utsätta sig för pollen när luftburna virus och pollen förekommer samtidigt.

Frågan är om infektionerna av det nya coronaviruset skulle kunna påverkas på liknande sätt, och att även dessa förvärras av pollen. Det är särskilt aktuellt i Stockholmsområdet, där björken väntas blomma kraftigt i veckan. Men det avfärdar statsepidemiolog Anders Tegnell:

– Det finns ingen verklighetsbakgrund till att pollen skulle försvaga immunförsvaret mot virus, vi har ingen ökad frekvens av förkylningar eller influensavirus under en vanlig pollensäsong. Det finns ingenting som skulle tyda på att just pollensäsongen är en tid på året då det är mycket influensor eller förkylningar, säger Anders Tegnell.

– Utan att säga att det är helt omöjligt så finns det inga epidemiologiska data som stöder att det skulle vara så. Det skulle kunna vara så att pollen hämmar frisättningen av interferon, men det verkar inte ha någon klinisk relevans.

Åslög Dahl själv varnar för att tro att studien enbart skulle handla om allergiker:

– Det har uppstått ett missförstånd här om att detta skulle gälla allergiker, men så är det inte. Det gäller generellt för alla att luftvägsinfektioner kan förvärras av pollen, säger Åslög Dahl.

När det gäller just allergiker och de som insjuknat i covid-19 finns i dag heller inga uppgifter som visar att dessa skulle vara särskilt utsatta, säger Anders Tegnell:

– Så här långt finns inte några data från andra länder, exempelvis Italien där man haft en pollensäsong under delar av coronapandemin, som skulle visa att exempelvis allergiker skulle ha en överrepresentation bland dem som insjuknat i covid-19.

– Socialstyrelsen har nyligen gjort en genomgång av alla de studier som finns kring corona och inte hittat någon koppling till allergi.

Björkpollensäsongen har just skjutit fart i södra delen av landet, och i synnerhet på östkusten upp till Stockholm. I kombination med de höga temperaturer som väntas från tisdag och framåt är risken för höga pollenhalter överhängande, enligt Naturhistoriska riksmuseet, som mäter och analyserar pollennivåer.

Förra året var det en mild säsong i Stockholm, vilket borgar för en svårare i år. Björkarna i Stockholm har också mycket hanhängen, enligt intendenten Agneta Ekeborn.

Pollenkornen är dock i sammanhanget ganska stora, och man kan ganska enkelt skydda sig mot dem.

– Tipset är att man ska göra som allergiker och undvika att komma i kontakt med för mycket pollen, inte vara ute och sporta när det är som värst. Man ska tänka på att de fastnar i hår och kläder, säger Åslög Dahl.

Munskydd stoppar också pollenkornen, men det är onödigt att använda skydd som kanske behövs bättre i vården.

– Det går bra att till exempel ha en scarf över mun och näsa.

På västkusten har inte pollensäsongen kommit i gång i samma utsträckning, och eftersom det var en kraftig blomning förra året så väntas det bli mindre där i år.