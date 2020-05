Studio DN Special 2 maj: Peter Wolodarski: Kritiska frågor är nödvändiga i coronakrisen

Just nu domineras Dagens Nyheters rapportering av coronakrisen, på alla avdelningar i tidningen och på sajten. I dagens extraavsnitt av Studio DN intervjuas chefredaktören Peter Wolodarski om hur krisen påverkat DN och hur han ser på tidningens bevakning.

DN hamnade tidigt och mycket konkret mitt i virusutbrottet, genom den tågresa genom Alperna som tidningen arrangerade i slutet av februari. För flertalet passagerare var Österrike målet för resan, men ett sextiotal resenärer skulle vidare till Venedig. När tåget avgick var allt lugnt:

– Men det blev allt tydligare att Italien gick in i en svår situation, och när resenärerna kom fram var det tydligt att det var ett utbrott i norra Italien och man stängde ned vissa samhällen. Vi insåg att vi behövde få ut våra resenärer så snart som möjligt.

Erfarenheten var viktig, säger Peter Wolodarski:

– Den gjorde att Dagens Nyheter tidigt vidtog åtgärder internt för att skydda medarbetare. Vi började jobba hemifrån som ett av de första medieföretagen, och det var delvis präglat av erfarenheten av Italien.

I en rad krönikor på ledarplats, framför allt i början av krisen, har Peter Wolodarski själv framfört en kritisk hållning till Sveriges strategi för att hantera smittspridningen. För detta fick han viss kritik, bland annat av professorn i global katastrofmedicin Johan von Schreeb, som i en debattartikel i SvD kallade den svepande och i onödigt orosframkallande.

Hur ser du på din roll som opinionsbildare?

– Det jag gjorde var att jag tidigt ställde frågor om varför Sverige inte agerade mer kraftfullt och tog frågan på större allvar, säger Peter Wolodarski.

I mitten av mars, menar han, spelades riskerna ned av myndigheterna, och Melodifestivalen tilläts äga rum inför en fullsatt arena.

– Frågorna där och då ställdes för att Sverige avvek från övriga världen, och det har blivit tydligt nu. Om vi jämför med våra nordiska grannländer har Sverige en annan strategi. Jag minns att en del skrev att det var populistiskt och ”mot vetenskap” att ifrågasätta den svenska linjen - men det här är inte en fråga om populism eller antivetenskaplighet. Det är relevanta frågor.

Medierna ska i allvarliga situationer förmedla myndigheternas information men får heller inte släppa ett kritiskt förhållningssätt, säger DN:s chefredaktör.

– Exakt var man ska dra gränsen är svårt att säga, men ibland står de här två sakerna i motsatsställning till varandra.

Peter Wolodarski framhåller att DN ska innehålla många olika typer av rapportering, både i form av opartisk nyhetsrapportering och av opinionsbildande material.

– Som chefredaktör tycker jag att det är viktigt att DN rymmer en mångfald av åsikter. Det har varit extra viktigt under den här krisen: DN ska vara det breda torget där i princip alla stora åsiktsriktningar finns representerade. Det har under de senaste åren funnits en diskussion om att debatten i Sverige har smalnat. Jag har inte alltid hållit med om det, men jag tycker att vi under krisen har lyckats vidga den lite grand. Det är jag stolt över.

För Dagens Nyheter som för många andra medier har krisen fått stora konsekvenser. I stort sett hela redaktionen arbetar hemifrån. På annonssidan har DN drabbats av ett kraftigt tapp, till följd av näringslivets nedgång. Samtidigt är efterfrågan på journalistik mycket hög, och DN passerade häromdagen en milstolpe med 200 000 helt digitala prenumeranter.

– Långsiktigt kommer DN att klara sig ur det här. Vi lever framför allt på våra prenumeranter, och det är ju kopplat till vår journalistik. Den här krisen visar att journalistiken är viktigare än någonsin.

