Frågor och svar om reportaget om IS folkmord på yazidier

Hur fann DN Jamila?

DN har under en tid haft uppgifter om att det i Sverige bor överlevande från terrorgruppen IS försök att i Irak och Syrien utplåna det yazidiska folket. Via en källa fann vi Jamila i en liten svensk stad. Efter viss betänketid, samt en försäkran från DN om att inte publicera namn eller bild där Jamilas ansikte syns, gick hon med på att berätta om vad hon upplevt under sin tid som fånge hos IS. Jamila har ett annat namn i verkligheten.

Hur har DN gjort för att kontrollera faktauppgifterna i reportaget?

För att få hjälp att värdera Jamilas vittnesmål har vi tagit hjälp av Delkhwaz Haciy, jurist och ordförande för Yazda Sweden, en organisation som arbetar med överlevande yazidier. Delkhwaz Haciy har tidigare, i Irak och Tyskland, lyssnat på många vittnesmål från offer för de övergrepp som terrorgruppen IS begått, och hon satt med under hela den fem och en halv timme långa intervju som DN gjorde med Jamila.

– Jamilas berättelse är detaljerad och sammanhängande. Det finns ingen som helst anledning att tvivla på hennes vittnesmål, säger Delkhwaz Haciy.

Vi har även jämfört Jamilas berättelse med andra vittnesmål från yazidiska kvinnor som varit slavar hos IS, och funnit flera kvinnor som berättar om liknande händelser – inklusive de allra värsta detaljerna. En forskningsrapport från University of Oregon – ”Investigating Sexual and Gender-Based Violence as a Weapon of War and a Tool of Genocide against Indigenous Yazidi Women and Girls by ISIS in Iraq” av Suha Hazeem Hassen – har varit värdefull. Vi har även läst rapporter från FN, Amnesty och Human Rights Watch om IS systematiska massmord och övergrepp mot yazidier.

Har DN även källor från IS-led om hur yazidiska kvinnor såldes som slavar?

Ja. I reportaget intervjuar vi IS-avhopparen ”Huda”, en svensk kvinna som levt i det samhälle som terrorgruppen byggde upp. Hon vittnar om att det var vanligt för IS-medlemmar att äga yazidiska kvinnor som slavar, och berättar om en svensk IS-medlem som ägde en slav. Tidigare har journalisten Magnus Sandelin avslöjat Facebook-diskussioner där svenska IS-terrorister diskuterar priser på yazidiska flickor.

Varför är Jamila så rädd här, i Sverige?

300 svenska kvinnor och män reste till Irak och Syrien för att ansluta sig till IS och andra terrorgrupper. 150 av dessa är tillbaka i Sverige. Jamila och hennes man Heydar har i Sverige mött personer som sympatiserar med IS, eller som åtminstone visar förståelse för terrorgruppen som mördade stora delar av Jamilas familj. Det skrämmer dem och får dem att känna sig utsatta.

