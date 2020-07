Svårt ALS-sjuka Per avslutade sitt liv i tisdags – med hjälp av läkare

I tisdags, strax efter lunchtid, dog Per Maritz i sin säng i sin lägenhet i Täby. När ambulansen kom försökte sjukvårdspersonalen återuppliva honom.

Men hans närmaste visste att Per Maritz hade sett fram emot att få somna in.

Per Maritz skulle egentligen ha dött den 7 juli. Den 5 juli skulle han, tillsammans med sina barn och sin exfru, ha rest till Schweiz och checkat in på organisationen Dignitas klinik. Där skulle han ha fått läkarhjälp att avsluta sitt eget liv.

Processen att bli godkänd och få en tid hos Dignitas hade varit lång, dyr och komplicerad. Per Maritz hade fått skicka läkarintyg från sin svenska läkare, och tandavtryck så att Dignitas ska kunna verifiera hans identitet. I flera månader utredde Dignitas hans ärende innan organisationen först gav ett preliminärt grönt ljus, och sedan ett definitivt godkännande. Per Maritz bedömde att avgifterna och resan för honom och anhöriga totalt hade kostat 200.000 kronor.

Den 3 juli, två dagar före den tänkta avresan, ringde en representant för Dignitas till Per. Han fick inte längre komma. Orsaken: karantänsregler relaterade till den pågående coronapandemin.

– Det var som att ha fått en kortlek där 51 av korten hade varit Svarte Petter. Och så visade det sig att även det 52:a kortet var Svarte Petter, när jag hoppats att det var en kung, sa Per Maritz när DN träffade honom i måndags.

Han förklarade att sjukdomen trasat sönder hans liv, att hans existens var ovärdig och att det bara skulle bli värre.

– Varje morgon tänker jag: tänk om jag inte hade vaknat i dag, då hade det varit bra.

Per Maritz levde ett aktivt liv, som cyklist och gitarrälskare. När han drabbades av den dödliga sjukdomen ALS blev han övertygad om att han själv ville välja att avsluta sitt liv. Foto: Paul Hansen

För bara ett par år sedan levde Per Maritz ett fritt och gott liv. Han var reklamman, gitarrspelare, tokig i cykling. Idrott var en viktig del av hans liv. Han var aktiv i Vallentuna cykelklubb, en topptränad man med starka och seniga muskler som cyklade uppåt 2.500 mil per år.

Hösten 2018 planerade han att ge sig ut på cykelresa jorden runt, i husbil, när han fick beskedet att han led av den dödliga sjukdomen ALS.

– Två minuter efter att jag fick diagnosen tänkte jag: Jag vill ha kontroll över hela mitt liv. Inklusive döden.

Sedan dess har hans övertygelse bara växt, i takt med att allt fler delar av hans kropp har släckts ned och slutat fungera. ALS är en neurologisk sjukdom som förstör motoriska celler i hjärnan och ryggmärgen. Kroppens muskler förlamas och förtvinar.

Eller som Per Maritz själv uttryckte det:

– Den kallas djävulens sjukdom eftersom ingen förutom djävulen hade kunnat tänka ut den.

När DN i måndags träffade Per Maritz satt han i sin tv-soffa i lägenheten i Täby och tittade på Tour de France. Framför munnen och näsan hade han en mask med en plastslang, kopplad till en surrande maskin som pressade ner luft i hans lungor och hjälpte honom att andas.

Per Maritz hade då ett dygn kvar att leva.

”Jag vill ha kontroll över hela mitt liv. Inklusive döden”, sa Per Maritz till DN i måndags. Foto: Paul Hansen

Efter beskedet om den inställda resan till Schweiz dök en ny möjlighet upp. Det var efter att Per Maritz skrivit argt och förtvivlat på Facebook om beskedet han just fått, och om sin ilska mot Sverige som inte tillåter läkare att hjälpa honom och andra i hans situation att avsluta sina liv.

”Jag plågas på. Min dag består av att överleva, genom att försöka andas. Att inte kunna sköta sin hygien. Vara inkontinent. Få kramper, inflammationer och känna panikångest när jag inte kan andas”, skrev Per Maritz.

Staffan Bergström, 77-årig läkare och professor emeritus i Internationell hälsa vid Karolinska institutet, läste Pers ord. Han bestämde sig för att hjälpa Per Maritz att få det slut han önskar.

– Jag vet att jag riskerar min läkarlegitimation genom detta. Men för mig skulle det vara mer oetiskt att inte bistå Per Maritz än att göra det, säger Staffan Bergström.

Per Maritz trodde först inte att det var sant, när han förstod vad Staffan Bergström erbjöd.

– Sedan tänkte jag: Det kanske finns ett högre väsen ändå.

Staffan Bergström är, som ordförande i föreningen Rätten till en värdig död, en erfaren dödshjälpsdebattör. I måndags reste han till Täby från sitt hem på Gotland med det dödliga sömnmedlet pentobarbital i sin väska.

Läkaren Staffan Bergström vet att hans läkarlegitimation kan dras in sedan han hjälpt Per Maritz att dö. ”Jag vill få det prövat, det jag har gjort”, säger han. Foto: Paul Hansen

Per Maritz hade på sitt håll förberett ett dokument:

”INTYG

Härmed intygar jag, Per Maritz, att jag samtycker till att professor Staffan Bergström, legitimerad läkare, kommer att vara mig behjälplig att avsluta mitt liv genom att han förser mig med läkemedel, som jag intar själv utan hans medverkan.”

Intyget var påskrivet av Per Maritz själv, och bevittnat av hans dotter samt hans exhustru.

Under en och en halv timme i måndags intervjuade DN Per Maritz, ett dygn före hans planerade död. Han berättade om planen för följande dag.

Först skulle han dricka ett glas med antikräkmedel. Efter att det fått verka under två timmar, så skulle Staffan Bergström servera honom en dödlig dos av sömnmedlet pentobarbital, utblandat i outspädd juice eller smoothie för att neutralisera den bittra smaken. Slutligen skulle Per Maritz inta ett snabbverkande sömnmedel, för att få sova när döden inträder.

– Det är så det skulle ha gått till på Dignitas i Schweiz. Nu får jag chansen att göra det hemma hos mig i stället.

Per Maritz talade om de mentala stegen som många ALS-patienter upplever: Chock, ilska och acceptans.

– Det är många som lever med den här sjukdomen som faktiskt accepterar det. Men jag har aldrig varit i acceptansstadiet.

Per Maritz hade en tid bokad på en schweizisk klinik för att avsluta sitt liv. Men coronapandemin kom emellan. Foto: Paul Hansen

Det betyder absolut inte, underströk Per Maritz, att han anser att andra ALS-patienter inte kan ha ett värdigt liv, eller att de lika gärna kan dö.

– Jag kan bara tala för hur jag upplever det. För mig är det inte ett värdigt liv. Särskilt inte när jag vet att det bara kommer att bli värre.

Per Maritz var förbannad, sa han. Arg på sjukdomen – och på svenska politiker som inte tillät honom att avsluta sitt liv på ett sätt som han anser är värdigt, med hjälp av en läkare.

– Varför kan jag inte bara få åka till Karolinska eller något annat sjukhus och få hjälp till en värdig död? Varför ska jag behöva åka till Schweiz? Jag kan inte förstå det.

I desperation har Per Maritz googlat olika sätt att ta livet av sig. Hur man blandar gifter, hur man kan få tag i en pistol.

– Jag önskar att jag hade kunnat ta en överdos knark – men jag har aldrig knarkat så jag vet inte hur man får tag i knarket. Jag har önskat att jag hade en pistol, och kraft nog i händerna att skjuta mig i huvudet. Kan jag hoppa från balkongen? Ja, men då måste jag ju komma över räcket.

Rädslan att misslyckas avhöll honom från egna självmordsförsök.

– För om jag misslyckas kan vad som helst hända. Jag kan förlora kontrollen över min egen död.

Foto: Paul Hansen

Om det gått som du hade tänkt hade du dött i förra veckan. Och om ett dygn från nu är du faktiskt död, om allt går enligt din plan. Nu sitter du här i soffan och tittar på Tour de France. Får du någon njutning och glädje av det?

– Ja, det kanske jag får. Men det blir hela tiden också en jämförelse och en påminnelse av det jag inte kan göra.

Per Maritz gjorde en gest mot tv-skärmen, där cyklister i tajta kläder susade fram.

– Du vet, det där var jag!

Han berättade om sitt andra stora intresse. Per Maritz har spelat gitarr i nästan hela sitt liv, både i band och ensam.

– Och när min tumme försvann... det var obeskrivbart vidrigt. För att gitarrspelandet beredde mig så enormt mycket glädje. För mig har lycka alltid varit att få uttrycka mig.

Per Maritz högerhand var närmast obrukbar på grund av sjukdomen. Han kunde fortfarande använda vänsterhanden lite. Använda mobilen. Och plocka upp en kopp och dricka ur den.

Det sista var viktigt, med tanke på det som skulle ske följande dag. Om läkaren injicerade det dödliga medlet i Per Maritz, eller hällde i honom det, skulle Staffan Bergström riskera fängelse för mord eller dråp.

Nu kunde Per Maritz föra glaset till munnen och dricka det dödliga läkemedlet själv.

– Om en månad kommer vänsterhanden att vara lika oduglig som högerhanden. Så det här projektet, att få kontrollera min död, är en kamp mot klockan också. Snart är jag så dålig att jag inte ens kan dö.

Staffan Bergström, läkaren som möjliggör din död, vill väcka diskussion. Hur känner du inför det, att din bortgång blir ett slagträ i en debatt?

– Det hoppas jag verkligen att den blir. Det är ju därför jag sitter här och berättar om detta. Jag hoppas att våra politiker för en gångs skull inte kan sopa den här frågan under mattan. För mig är det en mänsklig rättighet för en svårt sjuk människa att få välja sin död.

Innan DN lämnade Per Maritz lägenhet i måndags ville han visa ett Youtubeklipp på sin mobil. En av hans gitarrhjältar var Mark Knopfler. Per Maritz berättade att han på sistone lyssnat mycket på Knopflers band The Notting Hillbillies version av Charlie Rich-låten ”Feel like going home”.

Per Maritz klickade igång låten. Sångarens röst fyllde den tysta, kala lägenheten.

”Lord I feel like going home

I tried and I failed and I'm tired and weary”

– Det är exakt så jag känner nu, sa Per Maritz och slöt ögonen.

Per Maritz lyssnar på The Notting Hillbillies version av Charlie Rich-låten ”Feel like going home”. Foto: Paul Hansen

Är du rädd för vad som ska ske?

– Ja. Det är jag. För ovetskapen. Jag ska ta ett glas juice, och jag vet inte riktigt om det kommer att fungera. I 999 fall av 1.000 så gör det säkert det. Men jag har inte gjort detta, och vet alltså inte.

Så rädslan handlar mest om att det inte ska fungera?

– Ja. ”May you die in your sleep”, säger man ju. Jag tycker att jag gjort mig förtjänt av det. Att få dö, lugnt och fint. Att bara få somna in.

På måndagseftermiddagen knackade läkaren Staffan Bergström på i Per Maritz lägenhet. De hade pratat i telefon och skrivit till varandra tidigare, men det här var första gången de sågs. Pers familj var också med, inklusive hans två bröder som kommit för att ta farväl.

Staffan Bergström förklarade för Per Maritz och hans närmaste vad som skulle hända på tisdagen, och att han tänkte tala med polisen när Per Maritz var död och öppet berätta om sitt agerande.

I Sverige är det inte olagligt att begå självmord eller att hjälpa någon att ta sitt liv. Men om en legitimerad läkare eller sjuksköterska assisterar riskerar denne att legitimationen dras in.

– Det finns läkare som gör detta i hemlighet. Men jag vill få det prövat, det jag har gjort. Jurister jag konsulterat säger att det är osannolikt att det blir en brottsutredning. Däremot riskerar jag min läkarlegitimation, sa Staffan Bergström.

Staffan Bergström är pensionerad gynekolog och förlossningsläkare. I den rollen har han tidigare på sjukhus ”hjälpt svårt lidande cancerpatienter att dö genom att ge dem dödliga doser”, säger han.

– Men jag har aldrig gjort det utanför ett sjukhus eller institution. Det är något nytt för mig, säger Staffan Bergström

Per Maritz avled vid lunchtid på tisdagen efter att ha druckit en fruktsmoothie med en dödlig dos sömnmedel. Foto: Paul Hansen

I den hippokratiska läkareden talas det om att bota, lindra och trösta. Inte om att hjälpa människor att dö. Varför är det rätt att göra detta, enligt dig?

– Per Maritz är i en fullständigt orimlig situation, där han är på väg att dö av kvävning på grund av förlamade andningsmuskler. Samtidigt kan han inte resa till Schweiz på grund av corona. Jag är 77 år, och har ett femtioårigt läkarliv bakom mig, och behöver strängt taget inte läkarlegitimationen.

Staffan Bergström vill väcka debatt, säger han.

– Jag hoppas att den allmänna opinionen ska uppleva det som ett otillbörligt straff av mig om jag mister min legitimation. Och att detta blir tillåtet att göra för läkare, så att vi kan hjälpa fler personer som Per Maritz.

I tisdags förmiddag knackade Staffan Bergström åter på i lägenheten i Täby. Två timmar senare avled Per Maritz, efter att ha druckit en fruktsmoothie med pentobarbital.

– Det gick väldigt fort, säger Staffan Bergström på telefon på tisdagskvällen.

Staffan Bergström kontrollerade Per Maritz puls och konstaterade att han inte längre levde. Hans barn och exhustru hade tänt ljus. Läkaren lämnade dem ensamma i en halvtimme för att de skulle få ta farväl.

Sedan ringde de anhöriga 112 och berättade att Per Maritz hade avlidit. Sjukvårdspersonalen som kom inledde återupplivningsförsök och försökte få igång hans hjärta.

– Det blev lite konstigt. Men jag visade intyget och handlingarna från Dignitas i Schweiz, och förklarade öppet och rakt hur det hade gått till. Då insåg de vad det handlade om, säger Staffan Bergström.

Även poliser samt en polisläkare kom till lägenheten, berättar Staffan Bergström. Han stannade kvar och svarade på frågor, och fick sedan gå.

– Jag gissar att de kanske kommer att höra av sig igen. Jag hoppas det. Jag vill pröva detta lagligt, säger Staffan Bergström.

Polisen tog med sig Per Maritz kropp – den ska undersökas av rättsläkare. Till DN sa Per Maritz i måndags att han vill att hans kropp ska kremeras.

– Jag vill spridas på ett ställe som mina efterlevande väljer. Där de känner att de har ett minne. Kanske vid en sjö.

Foto: Paul Hansen

Fakta. Dödshjälp Dödshjälp är en samlingsterm för åtgärder i vården där man efter ett uttryckligt önskemål från en patient ger läkemedel i dödlig dos i avsikt att orsaka patientens död. Om patientens läkare utför den avgörande handling som leder till patientens död kallas det för eutanasi. Om patienten själv utför den avgörande handlingen kallas det för assisterat döende. Källa: Statens medicinsk-etiska råd Visa mer