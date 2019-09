Svensk pilot död i norska helikopterkraschen

Norsk polis bekräftar på söndagsmorgonen att en svensk medborgare omkom i lördagens helikopterkrasch i Alta i Nordnorge.

Svensken var pilot i helikoptern. Norsk polis har underrättat svenska myndigheter, skriver polisen i ett pressmeddelande.

Polisen har också hittat alla som fanns med i helikoptern. Samtliga har omkommit, även den person som vårdades på sjukhus i kritiskt tillstånd på lördagskvällen.

Enligt polisen var passagerarna fem unga personer i 20-årsåldern, samtliga från Alta.

Polisen och den norska haverikommissionen utreder nu olycksorsaken genom en teknisk undersökning på platsen och förhör av vittnen.

Området beskrivs som svårtillgängligt, och polisen får hjälp av militärhelikoptrar att ta sig till platsen.

Det utbröt en kraftig brand i helikoptern i samband med kraschen, vilket försvårar identifieringen av offren.

Det var vid 17.00-tiden på lördagen som helikoptern rapporterades ha kraschat.

Under kvällen uppgavs att fyra personer omkommit, att en var kritiskt skadad och att en saknades.

Enligt vad polisen uppger på söndagsmorgonen påträffades dock den saknade sent på kvällen.

Det var i samband med musikfestivalen Høstsprell, som pågår under helgen, som helikoptern ska ha hyrts in. Olyckan inträffade enligt uppgift någon kilometer från festivalområdet. Festivalen har nu ställts in.

Texten uppdateras.