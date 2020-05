Svensk riktlinje för smittorisk av covid-19 ifrågasätts

Tolv dagars skillnad i rekommendationerna

Då anses en person vara frisk och smittfri:

Folkhälsomyndigheten: 48 timmar efter det senaste symtomet.

Världshälsoorganisationen WHO: 14 dagar efter symtom – eller två negativa covid-19-tester med ett dygns mellanrum.

WHO understryker att covid-19 huvudsakligen sprids genom droppar från näsa och mun, av någon som hostar eller har andra symtom som feber eller trötthet, särskilt i början av sjukdomen. Vissa rapporter, anger WHO, indikerar att människor utan symtom kan smitta – men att det fortfarande är okänt hur vanligt det är.



Källor: Folkhälsomyndigheten, WHO.