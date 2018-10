Svensk var med och fann världens äldsta skeppsvrak

I september förra året gjordes en historisk upptäckt på botten av Svarta havet. Under tre år har forskare arbetat med projektet Black Sea Maritime Archaeological Project, vars mål har varit att förstå hur Svarta havet har utvecklats. Under veckan redovisades nu resultatet under en två dagars konferens i London.

Det var när ett researchteam av britter och bulgarer skannade Svarta havets botten utanför den bulgariska kusten som upptäckten gjordes. Skanningen visade att något fanns på botten, de skickade då ner undervattensrobotar med kameror som filmade havsbotten.

Ombord på expeditionsfartyget fanns även svenske marinarkeologen Johan Rönnby.

– När man står där och upptäcker skeppet så tänker man att det liknar det man sett på grekisk keramik. Sedan inser vi att det var ett sådant skepp på riktigt. Då blev man ganska häpen, säger Johan Rönnby, och fortsätter:

– Det blev en spontan applåd i kontrollrummet.

Skeppet är från 400-talet före Kristus. Enligt Johan Rönnby är det ett typiskt handelsskepp som seglade på Svarta havet vid den tiden. Skepp av det här slaget har tidigare bara setts på målningar och keramik från antikens Grekland, menar Johan Rönnby. Det är så intakt och välbevarat att upptäckten är unik.

– Om man tänker att på den här tiden levde Sokrates och Platon, då förstår man hur gammalt det är, säger Johan Rönnby.

I Svarta havet finns ett inflöde av saltare vatten från Medelhavet som lägger sig på botten och sötvattenlager närmare ytan. Det gör att det inte blir något utbyte mellan vattnet vid ytan och vattnet på botten. Vattnet vid botten är syrefattigt och bara svavelbakterier finns kvar – det skapar en giftig miljö bestående av vätesulfid och det finns inget som bryter ner skeppen och därför är de så välbevarade, berättar Johan Rönnby.

– Det har inte hänt någonting sedan Sokrates tid, det är som att tiden har stått stilla där nere. Vilket är ganska häftigt.

Genom undervattenskamerorna såg teamet lasten som fanns ombord på båten. Krukor fullastade med vin och olja, rep som hängde längs med sidorna på båten.

– När man ser det tror man inte att det är sant. Det är så välbevarat, och det är helt unikt, säger Johan Rönnby.

Projektet i Svarta havet leds av brittiska University of Southampton och har pågått i tre år. Under arbetet har det gjorts flera fynd, teamet har under åren hittat ett 60-tal skeppsvrak – från antikens Grekland till 1700-talets ottomaner.

– Alla lager av kultur nere i Svarta havet tycker jag är fascinerande. Man känner verkligen att man är på en plats som varit en medelpunkt. Det har varit en väg för människor i årtusenden, och det ser vi på botten, säger Johan Rönnby.

Även andra skeppsvrak har varit välbevarade.

– På ett av de romerska står masten fortfarande upp. Det ser ut som att den seglar fortfarande, säger Johan Rönnby.

Teamet hoppas kunna återvända till det rekordgamla skeppsvraket, men det är varken billigt eller enkelt att dyka två kilometer ner i Svarta havet, berättar Johan Rönnby.

– Det är roligt att ha varit med, tillsammans med kollegor jag har arbetat med i många år. Det är ett spännande äventyr att ha varit en del av, avslutar han.

