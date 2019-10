Svenska Shirin fast i Syrien: Det enda jag kan göra är att krama barnen

Det är varmt och trångt. De har vatten men Shirin berättar att de försöker ransonera – barn och äldre är prioriterade. Nätuppkopplingen går upp och ner men till slut får vi kontakt.

Då säger hon att det precis har smällt utanför huset och att en släkting har skadats.

– Jag är rädd och chockad. Det finns ingen läkare här som kan hjälpa honom, säger Shirin som först berättade om sin situation för Rättvisepartiet socialisternas veckotidning Offensiv.

Hon berättar att de är uppemot hundra personer i källaren. Hon är ursprungligen från Syrien men har bott i Sverige i 20 år. Hon berättar att hon reste till Qamishli för att vara med på sin lillebrors begravning.

– Jag kunde inte föreställa mig att detta skulle hända när jag åkte ner. Det är helt overkligt.

Shirin Mahdi från Göteborg fast i nordöstra Syrien. Foto: Privat

Just nu är läget i staden ovisst. Turkiet har genomfört flera flygattacker men inga marktrupper ska enligt henne ha tagit sig in i Qamishli.

Carl Drott, doktorand vid Oxfords universitet, med insyn i kurdiska motståndsrörelsen, tror att det som sker kan bli en upprepning av förra årets offensiv mot staden Afrin i nordvästra Syrien.

– Då gick Turkiet in tillsammans med syriska rebeller och ockuperade staden. Kurderna drevs på flykt. De få som stannade kvar trakasserades. Det kom arabiska bosättare från andra delar av Syrien, interna flyktingar, och nästan hela befolkningen har bytts ut.

I nordöstra Syrien bor enligt honom många som tidigare flytt från IS och som nu riskerar att drivas på flykt igen.

– Det har hittills varit en begränsad omfattning av det direkta våldet men den stora offensiven har inte riktigt kommit igång än. Turkiet har bombarderat på många ställen längs med gränsen men inte gått in i de större städerna som Qamishli.

I källaren där Shirin Mahdi sitter är man inställd på att Turkiet kommer att invadera det kurdisktdominerade området. En del hoppas att USA ska ingripa, berättar hon. Andra oroar sig för att misstänkta IS-anhängare som hålls fängslade i al Hol-lägret ska släppas fria.

Som svensk medborgare hade hon möjlighet att lämna nordöstra Syrien, berättar hon, men skulle då tvingas lämna sin mamma och sin bror.

– Hur gör man det? Tänk om något skulle hända dem? Hur skulle jag kunna leva med mig själv?

– Alla i den här källaren tittar på mig och önskar att de kunde byta plats med mig. Bara för att jag har ett svenskt pass. Men det gör så ont i mig. Varför skulle jag ha rätt att lämna när de inte kan? Vi är alla lika mycket värda.

Hon har tre barn hemma i Göteborg som just nu är med sin pappa.

– Jag pratar med dem. Jag har bett en kompis besöka dem och försöka inge dem trygghet. Min dotter ringde mig igår och var så glad. Hon sa: ”Mamma, FN kommer rädda er, vi har pratat om det i skolan”. Hur svarar man på det?

För att klara situationen fokuserar hon på att hjälpa andra i källaren.

– Jag försöker bara krama alla barn och äldre här. Det är det enda jag kan göra. Och så gråter jag en del.

Att Turkiet väljer att gå in i sydöstra Syrien just nu var väntat, enligt Carl Drott. Den kurdiskledda SDF-milisen har varit USA:s allierade i kampen mot terrorgruppen IS och amerikanerna fungerade som buffert mellan de kurdiska och turkiska styrkorna i gränsområdet. I söndags meddelade dock Vita huset att man drar tillbaka sina trupper i norra Syrien.

– Turkiet har länge hotat med att gå in men det kom väldigt hastigt. Frågan är hur långt man vill gå. Om de turkiska styrkorna ockuperar ett stort kurdiskt område kommer de att få svårt att kontrollera territoriet. Det kommer befolkningen inte att acceptera, säger Carl Drott.

