Svenskar misstänks ingå i omfattande narkotikaliga

I ett av fjolårets största narkotikabeslag i Sverige hittade polisen i november 60 kilo amfetamin i södra Stockholm – det motsvarar cirka tio procent av allt beslagtaget amfetamin under hela 2019.

Nu kan Dagens Nyheter avslöja att två av de misstänkta i knarkhärvan är en del av det nätverk av bolag som används för att bedriva omfattande bedrägerier på nätet.

En 27-årig kvinna och en 44-årig man som båda är häktade sedan november är också ägare och direktörer till varsitt bolag i Tallinn. Bolagen ingår i det upplägg med bolag som används för att driva falska investeringssajter på nätet - som DN och journalistorganisationen OCCRP och estniska tidningen Eesti Päevaleht avslöjade i söndags.

Det var i början på mars som Dagens Nyheter med hjälp av en visselblåsare inne i den kriminella organisationen lyckades avslöja en hel bedrägerifabrik i Ukrainas huvudstad Kiev. Tusentals offer världen över har blivit lurade att satsa pengar i investeringar som inte existerar och hela satsade kapitalet har försvunnit.

På gatan Roosikrantsi i Estlands huvudstad Tallinn finns 61 bolag som alla har gemensamt att de ägs av offshore bolag registrerade på en och samma adress i staden Kingstown, i den lilla önationen Saint Vincent och Grenadinerna.

Occrp och DN:s granskning visar att merparten av dessa bolag används för att driva sajter som erbjuder investeringar i kryptovalutor och andra värdepapper.

Och i 26 av fallen är ägaren och direktören till bolaget en svensk.

Merparten av svenskarna är skuldsatta, utan inkomst och med en lång historia av småbrott och narkotikamissbruk. På så vis sticker den nu häktade 44-åringen ut - mannen har en mer omfattande och grov brottslighet i registret. Han kommer från från Eskilstuna i Sörmland men har sedan flera år varit folkbokförd på en adress i Tallinn.

Under våren åtalades han i ett parallellt fall för att ha smugglat narkotika 2018 då han greps när han klev av färjan från Tallinn.

I bagaget fann polisen förutom droger också ett kreditkort som var utfärdat åt ett estniskt bolag men med en annan svensk mans namn på kortet. Företaget uppges syssla med projektledning och affärskonsult verksamhet.

I förhör har 44-åringen berättat att han lärde känna mannen i fängelset och han hade tagit med sig kreditkortet åt honom.

Mannen, en 47-åring från Stockholm, är även han häktad misstänkt för inblandning i hanteringen av de 60 kilo amfetaminen. Enligt DN:s uppgifter misstänker polisen att han har en central roll i brottet.

I Tallin har han sex olika bolag. Flera av bolagen har andra svenska kriminella som direktörer eller styrelsemedlemmar. I ett av bolagen sitter en man med ett mycket långt brottsregister som så sent som i april dömdes för att ha kidnappat en man som han hotat med pilbåge. Mannen hölls fången under under flera timmar och misshandlades och hotades med en machete. Den kidnappade mannen ska också ha förts in i ett badrum som var täckt i plast och där de sagt att de skulle stycka mannen och fräta upp hans kroppsdelar. Bolaget som svensken är styrelsemedlem för uppges syssla med affärskonsultverksamhet.

När DN och granskar de misstänkta i härvan visar det sig att totalt fem av de misstänkta i det omfattande narkotikamålet också har bolag i Tallinn - I några fall tillsammans. Som den häktade 27-åriga kvinnan som är direktör för ett bolag som driver en investering sajt på nätet - hon är också vd i ett bolag som uppges syssla med sport management.

Även den 27-åriga kvinnan åtalades nyligen i ett annat parallellt fall för narkotikabrott och för att ha förfalskade id-kort. Hon greps på Arlanda med narkotika och vid en husrannsakan i kvinnans hem hittades en större mängd kanyler, småpåsar och flera digitala vågar.

Sprutor som hittades hemma hos den misstänkta 27-åringen. Foto: Polisen

En av de misstänkta i narkotikahärvan har suttit med i 36 olika bolag i Estland. Mannen har ett brottsregister i Sverige som sträcker sig över elva sidor.

Misshandel, olaga hot, upprepade bedrägerier, narkotikabrott och grov kvinnofridskräkning. Han är även dömd flera gånger i Finland för narkotikahandel och narkotikabrott.

Förundersökningen leds av kammaråklagare Sara Friedman, hon säger att de känner till att de misstänkta har bolag i Estland men att de inte undersökt dem närmare.

– Vi har kontrollerat vissa av de här bolagen men det är ingenting som har varit avgörande för den brottsmisstanke som vi utreder här i Sverige, säger hon.

Hon bekräftar också att det rör sig om drygt 60 kilo amfetamin.

– Det är ett väldigt stort beslag som har gjorts från polisens sida. Jag jag tror inte att det är det största man gjort det är nog en av de av de större beslagen som har gjorts när det kommer till amfetamin.

Enligt uppgifter från Nationellt Forensiskt center som analyserar alla drogbeslag i Sverige togs totalt i hela Sverige 665 kilo i beslag under 2019 - det innebär att de dryga 60 kilo som togs i det aktuella fallet utgör cirka 10 procent av all beslagtagen amfetamin under året.

Sara Friedman vill inte kommentera var narkotikan kommer ifrån men säger att de i utredningen samarbetar med myndigheter i andra länder.

– Vi har samarbetat med andra länders myndigheter gällande vissa utredningsåtgärder.

Hon bekräftar att 44-åringen och den 27-åriga kvinnan greps tillsammans.

– Vi påstår att de tillsammans med flera andra personer har tagit befattning och innehaft en stor mängd narkotika men narkotikan har påträffats på olika platser och endast en liten mängd på den platsen där de två personerna greps. Men de olika brottsplatserna knyts ihop på olika sätt så det är därför vi påstår att de tillsammans med andra personer har gjort det här tillsammans och i samförstånd.

Och med avsikt att sälja det?

–Ja det är underförstått när man pratar om de här mängderna att syftet är att sälja narkotikan..

Enligt Sara Friedman kommer åtal att väckas under sommaren.