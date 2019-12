Svenske experten: Fönstret börjar stänga för oss

– Jag, och forskare runtom i världen, känner oro för att vi har så otroligt mycket vetenskapliga belägg för att vi står inför en global klimatkris. Vi har så otroligt lite tid på oss att vi kan tala om ett nödläge, säger Johan Rockström, chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning.

På klimatmötet i Madrid har han hållit anförande om de vetenskapliga bevisen för att klimatförändringen går snabbt, snabbare än väntat. Han har delat scenen med bland andra Greta Thunberg och andra som är påtagligt frustrerade över att de upplever att förhandlingsarbetet går trögt. Och Johan Rockström skulle också vilja se ett snabbare tempo.

– Nödläget består av att tiden håller på att rinna ut. Att fönstret börjar stänga för oss. Vi har bara tio år på oss att halvera de globala utsläppen. Ska vi ha en chans att fixa det här – som ger en bra ekonomisk utveckling, en bra rättvisa i världen – så måste vi förstå att det är ett nödläge. Förhandlingsspelet här förstår inte det, säger han.

– Förhandlarna vill väl. De kämpar med otroligt komplexa frågor och jag har stor respekt för det. Men samtidigt måste de kliva ur sitt tekniska arbete och förstå att nästa år måste de globala utsläppen börja minska och vi måste ha ett moratorium på kol i världen. Vi måste få stora systemförändrande beslut på plats och det är det vi saknar.

Johan Rockström samtalar med Greta Thunberg, Spaniens miljöminister Teresa Ribera och Jennifer Morgan, vd för Greenpeace, på COP25 i Madrid. Foto: Roger Turesson

Vad betyder ungdomsrörelsen?

– Den betyder jättemycket. Jag har undrat varför det är så tyst runtom i världen, jag menar varför hände inte det här för tio år sedan? Vi har ju vetat det här så länge, bevisen har funnits där för den som vill se dem. Nu äntligen sker det. Jag tycker snarare att bättre sent än aldrig.

Under intervjun som sker i klimatmötets stora plenisal har en grupp ungdomar ockuperat podiet som talarna nyss har lämnat. Det är unga från Fridays for future och representanter för olika grupper av urbefolkningar. Med lyfta nävar skanderar de slagord som ”We want climate justice”, ”You can't drink oil – keep it in the soil”, direktöversatt ungefär ”Vi vill ha klimaträttvisa” och ”Du kan inte dricka olja – låt den stanna i marken”.

– Jag säger än en gång: det här är bara början. Vi vet statistiskt att 70 procent av medborgare i världen är djupt oroade av klimatförändringar. De litar på forskningen, de vill se förändringar. Allra högst är procenttalen bland ungdomar och bland dem är det allra högst bland tjejer. Vi har så mycket belägg för att det här bara är början, så här kommer det att se ut, säger Johan Rockström och pekar mot ungdomarna.

Han förutsägelse kommer redan samma dag att bekräftas ytterligare en gång. Några timmar senare blir det en infekterad konflikt mellan frivilligorganisationer och FN-systemet efter en otillåten demonstration.

Unga och frivilligorganisationer verkar allt oftare lyfta frågan om rättvisa i klimatarbetet. Har du noterat det?

– Ja, absolut. Det kanske är mera tydligt eller mer på agendan, men rättvisefrågorna har alltid funnits på bordet. Det har varit enorma bataljer om det och när jag var chef på Stockholm environment institute tog vi fram en hel metodik för hur man skulle ha en mer rättvis fördelning när det gäller fattiga länder och rika länder. Så det där har vi hållit på med jättelänge, men nu kommer det mer till ytan.

Det finns en frustration över att COP-processen är så långsam, vissa börjar ifrågasätta den. Kan du förstå det?

– Jag skulle inte vilja ifrågasätta processen, det finns viktiga knutar som måste tas upp. Men jag sa redan i Paris att nu har vi förhandlat klart, nu kan COP-möten fokusera mer på vilka som är de stora lösningarna.

– Men det har gått fem år och fortfarande tuggas detaljer i avtalet. Det är viktigt, avtalet måste i hamn. Vi kan inte ha en situation där man dubbelrapporterar utsläpp exempelvis, det är jätteviktigt. Men vi måste lyfta oss i håret, resa oss upp och säga nu är det dags att peka ut vägen ordentligt och det är det vi inte ser ännu, säger Johan Rockström.

