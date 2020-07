Sverige går emot ökande smittotrend i Europa

Som vanligt inledde Anders Tegnell dagens pressträff med att sammanfatta läget i omvärlden. Globalt fortsätter smittspridningen precis som tidigare att accelerera.

Statsepidemiologen lyfte däremot fram den ökande smittspridningen i Europa som något nytt och oroväckande.

– Flera länder i Europa har börjat se en ökande spridning. Spanien har ni säkert hört talas om, men även Rumänien och Belgien.

– Vi får väl se vart den här utvecklingen bär i väg någonstans. Men det är oroande om det är något som händer nu som vi inte trodde skulle hända förrän under hösten.

Sverige går däremot emot trenden i Europa. Smittspridningen fortsätter att avta i landet, konstaterade Anders Tegnell.

– Smittkurvorna går nedåt och kurvorna över allvarligt sjuka börjar närma sig noll, sade Tegnell.

Tidigare i våras sade Folkhälsomyndigheten att sommarvädret kunde hjälpa till att dra ned smittspridningen. Men nu har Anders Tegnell, delvis, omvärderat sin tidigare bedömning av sommarens påverkan.

– Den har nog inte varit så stor som vi trodde tidigare. Jag trodde nog att vi skulle se en snabbare nedgång än vad vi har sett. Nedgången här i Sverige kom väldigt sent och verkar inte vara så kopplad till väder. Sedan vet vi ju inte hur det hade vart om det inte hade varit sommar, så oron för hösten finns kvar, säger han till DN.

Utvecklingen i Sverige gör att fler svenska regioner kan klara kraven för att få resa till grannländerna Norge och Danmark.

– Norge och Danmark har öppnat för olika regioner och det blir snabbt fler och fler regioner som blir aktuella. Om det fortsätter på det har viset blir även Stockholm aktuellt förmodligen nästa vecka, sade Tegnell.

Trots läget i Europa bedömer Folkhälsomyndigheten att risken för att svenska resenärer för med smitta hem från semestern utomlands är låg.

– Vår bedömning är att det är så pass få som rent teoretiskt skulle kunna komma hem med något med tanke på att smittan i de här länderna ligger på en låg nivå och ofta är regional, sade Tegnell.

I sitt Sommarprogram i Sveriges Radio under tisdagen kritiserade Björn Olsen, överläkare och professor i infektionssjukdomar, Folkhälsomyndighetens strategi för att hantera covid-19. Under pressträffen ville Anders Tegnell inte kommentera kritiken, utan hänvisade till tidigare uttalanden under våren.

– Vi har haft detta uppe tidigare och svarat på det upprepade gånger, sade Tegnell.

– Vi lyssnar alltid på kritik. Det gäller alltid att lära sig och vi lyssnar på alla möjliga. Det finns många forskare i Sverige som håller på med de här frågorna och det finns många lärdomar att ta med sig från andra länder.

Två nya dödsfall i covid-19 rapporterades under tisdagen. Sammanlagt har 5.702 mist livet i Sverige. 79.494 fall av covid-19 har konstaterats i landet.

