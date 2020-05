Sverige har högst dödstal senaste veckan – vad betyder det?

På tisdagens myndighetsgemensamma pressträff med anledning av covid-19 var Financial Times med på länk för att ställa en fråga till Folkhälsomyndigheten angående att Sverige enligt deras data vid den här tidpunkten i epidemin har de högsta dödstalen i världen per dag, om man jämför med befolkningsmängd.

På tisdagen rapporterade också Reuters att Sverige de senaste sju dygnen har haft de högsta dödstalen i Europa per dag, räknat per miljon invånare.

Enligt statistikdatabasen Ourworldindata.org, som drivs från universitetet i Oxford, har Sverige de senaste sju dagarna registrerat 6,25 dödsfall per miljon invånare per dag. Enligt sajten är detta den högsta siffran under den perioden i något land i världen. På andra plats kommer Storbritannien, som rapporterat 5,75 dödsfall per miljon invånare.

Men vad betyder dessa siffror egentligen, och vad innebär de för den svenska strategin?

Om man räknar sedan början av epidemin har Sverige fortfarande lägre totala dödsfall än flera andra länder. Och Reuters rapporterar att antalet dödsfall i Sverige har sjunkit under den senaste tiden.

När Financial Times på presskonferensen frågade Folkhälsomyndigheten om huruvida statistiken över de sista sju dagarna skulle kunna leda till en minskning av människors förtroende för den svenska myndighetens strategi svarade Sara Byfors, enhetschef vid myndigheten:

– Vi är förstås oroade över att människor dör av den här sjukdomen. Det är ingenting vi tar lätt på. Jag har inte sett era siffror, men vi jobbar vidare på vår strategi, och vi ser att epidemin saktar ner - vilket också kommer att visa sig på siffrorna.

Anders Tegnell säger att en jämförelse mellan olika länder likt denna är vansklig att göra. Det handlar dels om hur olika länder räknar, och även om problemen med att jämföra siffror från en kortare period.

– Vi ligger på olika delar av epidemikurvan. Sverige ligger ganska långt fram. Andra länder ligger ännu längre fram så att dödstalen har hunnit gå ned ordentligt och vissa länder är på väg upp. Så jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att jämföra en enskild vecka. Riktiga jämförelser går nog inte att göra förrän vi är betydligt längre fram i den här pandemin, säger han till DN på onsdagen.

Men jämförelsen görs ändå. Utländska medier och ledare har länge visat intresse för den svenska strategin, och de restriktioner som uppfattats som mycket mindre långtgående än i många andra länder.

Demonstranter mot restriktioner i USA har använt Sverige som en förebild. Det har även Världshälsoorganisationen gjort. Andra har sett Sveriges dödssiffror, jämfört med de andra nordiska länderna, som ett varnande exempel på vad som händer om man inte stänger ner ett land.

Statsminister Stefan Löfven har till utländska journalister sagt att det finns en felaktig bild av att Sverige gör saker så annorlunda än andra länder:

– Livet pågår inte som vanligt i Sverige, sade han på en pressträff med utländska journalister på fredagen.

Anders Tegnell säger att statistiken kan göra att förtroendet för den svenska strategin minskar.

– Det finns absolut en risk för det och det är därför vi försöker vara väldigt tydliga med att det här vi ser de höga dödstalen som ett problem och att vi arbetar hårt med att rätta till det.

Samtidigt som han säger att det är svårt att dra slutsatser från jämförelserna menar Anders Tegnell att de höga dödstalen i Sverige är ett problem, och att de visat att större fokus måste läggas på äldreboendena.

– Det har påverkat väldigt mycket hur vi ser på just äldreboende och hur man måste stötta dem så att de bli ännu bättre på att hålla smittan borta och begränsa den. Men det påverkar inte vår strategi som helhet utan det är den biten som behöver stärkas upp, säger han.

Är det ett problem att sådana här jämförelser mellan länder görs?

– Nej, det tycker jag inte, det här är uppenbarligen inte bra. Det är fruktansvärt att så många har gått bort och det behöver åtgärdas. Om sådana här inlägg kan stärka ambitionen att komma till rätta med det så är det jättebra.