Sverige tar hjälp av Israel för att bekämpa judehatet i skolorna

MALMÖ

Peter Vig reser sig från sin stol vid köksbordet. Han går fram till sin hustru och håller om henne. Låter henne gråta.

– Fan också, mumlar Monica.

Hon skakar.

– Varför kan de inte låta oss vara ifred? Vad har vi gjort som är tokigt? Jag är född och uppvuxen i den här stan, har varit lärare i 43 år, jobbat och betalat skatt. Man ska inte behöva säga så egentligen. Men jag har bidragit! Varför kan jag inte få leva ett normalt liv som alla andra? Varför ska det vara så här år 2019?

De är båda lärare, Monica och Peter. Deras föräldrar var judar som överlevde Förintelsen och som fick en fristad i Sverige och i Malmö under och efter kriget. Här skulle de starta ett nytt, tryggt liv. Förföljelsen skulle vara slut nu, för dem och för deras barn.

Ändå har det inte riktigt blivit så. Både Monica och Peter har arbetat på Malmöskolor där antisemitismen flödat. År efter år har de mött nya elever som fått judehatet med sig hemifrån.

– Man hörde det hela tiden. Jävla jude. I kartböckerna rev de ut Israel. De skilde inte på judar och Israel. Vi skulle bara bort, berättar Monica om den gymnasieskola i Malmö där hon arbetade i flera år.

Malmöläraren Peter Vig har mött antisemitism i många former under sin karriär. Han har också ljusa minnen av aggressiva elever som mjuknat och ändrat sig. I måndags började Peter en tjänst som lärarassisten på ett gymnasium i Malmö, där hans judiskhet är en viktig del av kompetensen. ”Vandrande jude i korridoren”, kallar han sig själv. Foto: Paul Hansen

Skolan hade praktiska utbildningar. Eleverna var nästan uteslutande pojkar och unga män. Flera var inblandade i kriminalitet.

– Vi talar om aggressiva, okunniga elever som känner utanförskap. Och som ibland inte vill komma in i samhället.

I korridoren hörde Monica elever skrika om att döda judar. Hon beskriver det som att antisemitismen ständigt var närvarande, som ett brus. ”Din jävla jude”, kunde en elev säga till en annan som inte vill bjuda på godis.

Om de fick reda på att jag var jude så tror jag att de skulle sluta lyssna

Atmosfären var så giftig att Monica inte tordes vara öppen med sin judiska identitet på skolan – inte ens för sina kolleger. Hon slutade bära sitt halssmycke med det hebreiska tecknet för liv – chai.

– Som lärare är jag ju där för att vägleda ungdomar och stå för de demokratiska värderingarna. Om de fick reda på att jag var jude så tror jag att de skulle sluta lyssna. Jag skulle inte ses som neutral, utan som en fiende.

Monica heter något annat egentligen. Jag har talat med henne förr, medan hon fortfarande jobbade på skolan. Nu, när hon slutat, trodde jag att hon kanske skulle våga berätta med namn och bild i tidningen. Men oron finns kvar. Monica berättar om två tidigare elever på skolan som misstänkts för terroristbrott.

På det Malmögymnasium där Monica undervisade hörde hon elever skrika om att döda judar. Hon tog av sig sitt hebreiska halssmycke på jobbet för att ingen skulle förstå att hon var judinna. Hennes bror har valt att lämna Malmö och emigrera till Israel, men Monica vill stanna. ”Malmö är mitt hem.” Foto: Paul Hansen

En av dem är den i dag 27-årige Osama Krayem, som efter sin tid på Monicas gymnasium reste till Syrien och anslöt sig till terrorsekten IS. Han for sedan tillbaka till Europa och tros ha varit inblandad i utförandet av de stora terrordåden i Paris och Bryssel 2015 och 2016.

Osama Krayem greps den 8 april 2016 av belgisk polis och har suttit häktad sedan dess. Sommaren 2018 överlämnades han till Frankrike för att utredas om sin roll i IS terrordåd i Paris november, där 130 människor dödades. Ett av IS mål var den judiska matbutiken Hyper Cacher, där fyra människor mördades.

Hatet mot judar är en hörnsten i IS ideologi. ”1. Judisk synagoga”, skrev Drottninggatanterroristen Rakhmat Akilov högst upp på en lista över tänkbara mål, när han planerade sitt dåd.

För Monica och Peter Vig kom de antisemitiska terrordåden riktigt nära den 14 februari 2015. Då mördades Dan Uzan, 37-årig medlem i judiska församlingen på andra sidan Öresund. Dan Uzan stod vakt utanför församlingshuset vid Köpenhamns stora synagoga när den palestinsk-danske IS-terroristen Omar El-Hussein gick fram och sköt ihjäl honom.

Jag önskar verkligen att jag kunde vara öppen med vem jag är, men jag orkar inte

Monicas kusin var en nära vän till den mördade Dan Uzan, berättar hon.

– Jag önskar verkligen att jag kunde vara öppen med vem jag är, men jag orkar inte. Förutom terrorsympatisörerna så finns andra elever från min gamla skola som är inblandade i gängkriminalitet, säger Monica.

Hennes man Peter Vig, som jobbat på grundskolor i Malmö med yngre elever än Monicas, har valt en annan strategi. Han visar sin judiska identitet öppet. Det har genom åren gjort honom till måltavla.

– En del elever har svårt att hantera att jag är jude. Om man kommer i korridoren så kan de ropa ”Jude!” och sånt. Och det har kommit äldre ungdomar till skolan och ryckt upp dörren till klassrummet och skrikit ”Var är juden?” och ”Är det du som är jude?”

Vad har du sagt då?

– ”Ja, det är det. Men gå härifrån.” Och så har de oftast lommat iväg.

Vad är poängen med att säga så till dig tror du?

– Det är ju hotfullt. Att komma dit och säga: ”Vi vet om att du är jude, och vi vet om att du jobbar här.”

”Jag vill inte gömma mig”, säger Peter Vig. I en stad där medlemsantalet i judiska församlingen halverats under 2000-talet så blir det extra viktigt för honom att ta plats som judisk medborgare i Malmö. Foto: Paul Hansen

För femton år sedan fälldes en före detta elev till Peter Vig i tingsrätten efter att han vandaliserat sin gamla skola.

– Han hade slagit sönder alla fönster i mitt klassrum och skrivit ”Peter Vig ska dö”.

Var det antisemitiskt motiverat?

– Det fanns med i bilden alla fall. Han var väldigt öppen med sin antisemitism, sa ”jävla jude” och så.

Flera andra judiska lärare i Malmö har vittnat om svårigheten i att som jude undervisa elever vars familjer kommer från länder där antisemitism är mainstream, och där tv och tidningar publicerar nidbilder av judar. Länder där de politiska och religiösa ledarna ofta angriper judar – i propaganda som även når Sverige.

Som den inflytelserike egyptiske tv-shejken Yusuf al-Qaradawi, vars tv-program ”Sharia och livet” varit populärt bland sunnimuslimer i Malmö.

Möllevångstorget, det är ju ens förlängda vardagsrum. Där vill man kunna röra sig fritt

I sitt tv-program har al-Qaradawi beskrivit Förintelsen som ett gudomligt straff mot judar: ”Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler”, sa al-Qaradawi.

I Malmö har det länge varit tydligt hur antisemitismen ofta är sammanvävd med ilska över Israels och USA:s politik i Mellanöstern. I december 2017, efter att Donald Trump beslutat att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, hölls en propalestinsk aktion på Möllevångstorget.

P4 Malmöhus rapporterade om en grupp demonstranter som skrek i kör på arabiska:

”Vi har utlyst intifada från Malmö. Vi vill ha vår frihet tillbaka, och vi ska skjuta judarna!”

Peter Vig skakar på huvudet.

– Möllevångstorget, det är ju ens förlängda vardagsrum. Där vill man kunna röra sig fritt. Vi ska inte behöva känna oss otrygga där.

Flera terrordåd mot judiska mål har ägt rum i Europa de senaste åren, och säkerhetsarrangemangen kring Malmös synagoga har stärkts. Terrorn kom nära Malmös judar 2015, när IS-terroristen Omar El-Hussein sköt ihjäl en vakt utanför Köpenhamns synagoga, på andra sidan Öresund. Foto: Johan Nilsson/TT

Monica och Peter märker en aningslöshet inför judars utsatthet i Malmö. Många vet inte att barnen på Malmös judiska förskola ibland tvingas ha vakter med sig vid utflykter. Eller att polis och kommunen vid judiska högtider ser sig nödgade att sätta upp stora betongblock för att skydda mot terrordåd.

– Vi får inte stanna kvar utanför synagogan efter gudstjänsten och prata med våra vänner, för att det finns risk att någon kan komma förbi och göra något. Skingra er, ta av er kippan, säger vakterna. Folk fattar inte hur illa det är, säger Monica.

Med sin make diskuterar hon strategier inför hatet. Som beslutet att vara öppen med sin judiska identitet på jobbet – eller dölja den.

– Du är tuffare än jag på det sättet, Peter. Jag kan inte hantera det. Jag blir rädd och förtvivlad.

Jag brukar säga att jag ska bli vandrande jude i korridoren

Hennes make invänder att han inte är särskilt tuff. Samhällsutvecklingen gör ont i honom, säger han.

– När man ser nazister som marscherar i svenska städer, och folksamlingar här i Malmö som skriker död åt judar. Men jag vill inte gömma mig.

I mötet med elever ser Peter Vig fördelar med att berätta att han är jude. Barn som fått med sig groteska nidbilder om judar får svårt att behålla dem när de möter honom.

Det är också därför som han, vid 65 års ålder, just har börjat på ett nytt jobb på en av Malmös gymnasieskolor. En specialtjänst som lärarassistent, där Peter Vigs judiskhet är viktig del av hans kompetens.

– Jag brukar säga att jag ska bli vandrande jude i korridoren.

● ● ●

JERUSALEM, YAD VASHEM.

Sveriges utbildningsminister ber en medhjälpare om att få sin handväska. Hon fiskar upp en pappersnäsduk och torkar ögonen snabbt, med huvudet nerböjt, utom synhåll för några kameror.

Det är första gången Anna Ekström besöker Yad Vashem, det israeliska minnescentrum som ägnar sig åt att försöka förstå och begripliggöra det svartaste kapitlet i europeisk 1900-talshistoria: Förintelsen.

Bland det första som besökarna på Yad Vashem möter är trädet som planterats till minne av Raoul Wallenberg, den svenske diplomat som räddade tusentals ungerska judar från att bli mördade. Utbildningsminister Anna Ekström och Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet, stannar till en stund. Foto: Paul Hansen

Den senaste timmen har den svenska ministern studerat och begrundat vittnesmål från några av de nästan sex miljoner judar som nazisterna mördade i Förintelsen.

Som den 16-åriga gymnasieeleven Dawid Sierakowiak från polska Lodz, som hösten 1939 skrev med ursinne i sin dagbok.

”En elev från ett tyskt gymnasium sprang mot mig med en stor påk i sin hand och skrek: ’Kom och arbeta!’ Han tog mig till ett torg där över ett dussin judar redan arbetade med att plocka upp löv… Jag har aldrig känt mig så förnedrad i hela mitt liv som när jag tittade ut på torget och såg de glada, leende ansiktena på förbipasserande som skrattade åt vår olycka.”

Anna Ekström läser. Hon hör guiden Noa Mkayton säga att Yad Vashem är en plats med ambitionen att ge tillbaka människor som mördades deras mänsklighet och värdighet. Därför finns det få bilder på namnlösa högar av lik utställda här, men desto fler brev, konstverk och personliga attiraljer.

Ambitionen att mänskliggöra gäller även förövarna, poängterar Noa Mkayton. Inte för att det är synd om dem som var delaktiga i Förintelsen – utan för att det inte går att förstå historien om man betraktar nazisterna som någon sorts omänskliga monster.

Jag skulle vilja möta den person som kan gå igenom här utan att vid något tillfälle ha tårar i ögonen

Därför finns även personliga anteckningar från nazister på Yad Vashem. Guiden Noa Mkayton läser obersturmführer Karl Kretschmers brev till sin fru och sina barn för den svenska ministern.

”Kära mamma, Kära barn,

Det är en svaghet att inte kunna stå ut med att se döda människor. Det bästa sättet att stå ut med det är att göra det oftare. Då blir det en vana. Vi har en djup tro på vår Führer och det ger oss styrkan att utföra svåra och otacksamma uppgifter.

Ni förtjänar mina allra bästa hälsningar och all min kärlek

Er pappa”

Uziel Spiegel var två och ett halvt år när han mördades i Auschwitz. Han var en av de 1,5 miljoner judiska barn som mördades i Förintelsen. I ett underjordiskt rum läses namn och ålder på de mördade barnen upp, samt var de en gång levde. I mörkret, upplyst av levande ljus, skapar speglar en illusion att man är omsluten av en stjärnhimmel . Foto: Paul Hansen

Karl Kretschmer var medskyldig till massakern i ukrainska Babij Jar den 29 och 30 september 1941, då 33 771 ukrainska judar sköts ihjäl på två dagar.

Efter rundvandringen är Anna Ekström tydligt tagen. Samtidigt är hon medveten om Paul Hansens kamera. Därför passar hon på att torka sig runt ögonen när DN:s fotograf är utom synhåll. Hon vill inte gråta på bild, är orolig att det ska framstå som exploaterande.

– Men jag skulle vilja möta den person som kan gå igenom här utan att vid något tillfälle ha tårar i ögonen.

Mest drabbande för Anna Ekström var de bilder och vittnesmål där man såg olika former av förnedrande handlingar.

– Och där förövarna skrattade.

Undervisningen måste ha sin utgångspunkt i alla människors kapacitet att göra ont

När man undervisar om Förintelsen får man inte glömma stegen som föregick utrotningslägren och gaskamrarna, säger Anna Ekström.

– Undervisningen måste ha sin utgångspunkt i alla människors kapacitet att göra ont, och alla människors kapacitet att göra gott.

Det brutala brott i det judiska folkets fyratusenåriga historia som Förintelsen innebar är inbyggt i själva arkitekturen på Yad Vashem. Istället för att använda den varmt beigegula kalksten som kallas Jerusalemsten och som används överallt i Jerusalem, så är Förintelsemuseets byggnader konstruerade av grå, rå betong.

Utbildningsminister Anna Ekström tillsammans med några av de svenska lärare som utbildas om Förintelsen och pedagogik vid Yad Vashem. ”Här finns en kompetens som saknas i Sverige”, säger Christer Mattsson, som syns längst till höger i bild. Foto: Paul Hansen

Vackert beläget på en hög kulle är Yad Vashem ett enormt, ständigt växande arkiv som samlar fotografier, filmer och vittnesmål. I samlingarna finns 210 miljoner dokument, bland dem 131.000 vittnesmål från överlevande från Förintelsen. Här finns också en lista 4,8 miljoner namn på judar som mördades (det saknas fortfarande drygt en miljon namn).

Utbildning om Förintelsen är ett av Yad Vashems viktigaste uppdrag. Forskare och pedagoger försöker här utveckla bättre undervisningsmetoder för att begripliggöra nazisternas industriella massmord och försök att utrota Europas judar.

Guiden Noa Mkayton är biträdande chef på Yad Vashems europeiska avdelning. Genom åren har hon blivit en smula cynisk vad gäller politiker som besöker hennes institution.

– Man känner redan efter tio minuter var det är för sorts politiker.

Jag förstår att hon är en person som begriper utbildningsfrågor på djupet

En del, säger Noa Mkayton, kliver ur sina svarta limousiner och är mest oroliga att de ska göra något misstag som kan skada deras karriärer. Andra vill inte lyssna, utan är bara intresserade av att prata själva.

– Säga ”aldrig mer” och bla bla bla och sedan åka igen. De är inte nyfikna på de människoöden vi berättar om här.

Sveriges utbildningsminister är enligt Noa Mkayton en lyssnande sort.

– Och av de saker hon säger, så förstår jag att hon är en person som begriper utbildningsfrågor på djupet.

Guiden Noa Mkayton är biträdande chef på Yad Vashems europeiska avdelning. Hon växte upp i München och utvandrade till Israel för tjugo år sedan. Nu utbildar hon lärare från Europa som möter antisemitism på sina skolor. Foto: Paul Hansen

Mellan 2011 och 2016 var Anna Ekström generaldirektör för Skolverket. 2016 frågade statsministern om hon ville bli statsråd med ansvar för gymnasieskolan. Sedan i januari i år är Anna Ekström Sveriges utbildningsminister.

Det är i den egenskapen som hon har flugit till Israel. I regeringsförklaringen i tisdags valde Stefan Löfven att lyfta fram antisemitismen som ett särskilt samhällsproblem:

– Hatet mot judar finns i vår historia, i högerextrema grupper, i delar av vänstern och i islamistiska miljöer. Vi ser antisemitism hos vuxna och barn som flytt till Sverige från länder där judehat präglar skolundervisning och statlig propaganda, sa statsministern.

Konferensen hålls också i Malmö eftersom vi har sett uttryck av antisemitism där som vi inte vill sopa under mattan

I regeringsförklaringen nämnde Löfven den internationella konferens för hågkomst av Förintelsen som ska hållas i Malmö 27-28 oktober 2020. På Anna Ekströms departement har ett kansli just bildats för att förbereda Malmökonferensen.

– Det är ingen slump att konferensen hålls i Malmö, säger utbildningsministern.

Malmö stads ledning har bett regeringen om att få värdskapet för konferensen. Malmös och Skåne har en historisk roll som fristad för förföljda judar. 1943 genomfördes en räddningsaktion över Öresund, då 7.000 danska judar fördes i båtar över till Sverige från det naziockuperade Danmark. Vid krigsslutet 1945 kom många judar som överlevt koncentrationslägren till Malmö, med Folke Bernadottes vita bussar.

– Men konferensen hålls också i Malmö eftersom vi har sett uttryck av antisemitism där som vi inte vill sopa under mattan, utan tvärtom ta tag i, säger Anna Ekström.

”Det var antingen fotboll, hockey eller skinnskallegänget”. Anna Ekström hälsar på Kimmie Åhlén, som kände att hans vägval i värmländska Vålberg var begränsade. Han drogs in i nazistiska kretsar i tidiga tonåren och blev en av ledarna för Nationalsocialistisk front. Sedan flera år jobbar han aktivt mot rasism och föreläser om sin livsresa. Foto: Paul Hansen

Malmökonferensen hålls tjugo år efter att dåvarande statsminister Göran Persson (S) ordnade en Förintelsekonferens i Stockholm. Den utmynnade i den så kallade Stockholmsdeklarationen, där en rad länder bland annat kom överens om att Förintelsen aldrig får glömmas. Tanken är att Malmökonferensen ska återbekräfta Stockholmsdeklarationen, och även sätta fokus på nätet och sociala medier där dagens judehat ofta sprids.

Det andra skälet till utbildningsministerns Israelresa är att grupper av svenska lärare som möter antisemitism och intolerans i sin vardag sedan en tid tillbaka utbildas vid Yad Vashem.

Utbildningsdagarna vid Yad Vashem ingår i en kurs som Segerstedtinstitutet och Göteborgs universitet ger: ”Tolerans, identitet och extremism”. Förutom lärare är kursen öppen för andra som tvingas hantera intolerans, som socialarbetare, fritidspedagoger och präster.

Du vet inte om elektrikern som kommer hem till dig är en NMR-medlem eller inte

I måndags avslutade 25 svenskar en intensiv niodagarskurs vid Yad Vashem. Att tala med lärarna på kursen om deras svenska vardag ger glimtar av intolerans och extremism från olika delar av Sverige.

Här finns lärare från de exklusiva privatskolorna Campus Manilla och systerskolan Fredrikshov i Stockholm, där några niondeklassare häromåret under en skolresa till Auschwitz spelade in en film där de heilar och imiterar Hitler. En av lärarna vittnar om ett snävt och intolerant skolklimat med en norm som det kan vara svårt att avvika från.

– Man ska till exempel vara höger politiskt på vår skola, säger läraren.

Platåberget Masada reser sig fyrahundra meter upp i Negevöknen, några kilometer från Döda Havets stränder. ”Masada” betyder ”fäste” eller ”bergsslott på hebreiska och fästningen är en symbol för judiskt motstånd. På botten av en tvåtusenårig underjordisk vattencistern föreläser Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet, för en grupp svenska lärare. Foto: Paul Hansen

Här finns socialarbetare och lärare från ett par mellansvenska kommuner som har gigantiska problem med de våldsbejakande nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen (NMR), som riktar in sig på att rekrytera högstadieelever.

I somras avslöjade tidningen Expo att några av NMR:s mest våldsamma ledare bildat en ny organisation, Nordisk styrka. Ledaren Klas Lund dömdes redan som 18-åring till fängelse för dråp, efter en rasistiskt motiverad dödsmisshandel i Nynäshamn.

– Nazisterna är ständigt närvarande hos oss. Flera har flyttat till kommunen och det skrämmer många. Du vet inte om elektrikern som kommer hem till dig är en NMR-medlem eller inte, berättar en kvinna som jobbar på ett högstadium.

Vi möter alla de klassiska idéerna. Att Förintelsen är en myt, eller tvärtom: att den var något bra som bör hyllas

Av rädsla för NMR och Nordisk styrka vill hon inte att DN skriver hennes namn, eller kommunen där hon arbetar. På hennes skola har hon och lärarna mött nazistiskt influerade tonåringar som förnekar Förintelsen.

– Vi hade elever som sa: Ni ljuger!

Bland de svenska lärarna på Yad Vashem finns även Darko Maric, lärare på Hjo folkhögskola. Han undervisar nyanlända vuxenelever från Syrien, Palestina, Afghanistan och Somalia. De senaste åren har han och en kollega tvingats bemöta grova antisemitiska föreställningar.

– Vi möter alla de klassiska idéerna. Att Förintelsen är en myt, eller tvärtom: att den var något bra som bör hyllas. Att man ska hata judar. Att judar ligger bakom allt ont. Att judar inte har rätt att existera.

Fångar i de nazistiska koncentrationslägren fråntogs sina kläder och tvingades klä sig i lägeruniform, som ofta var randig. 93-årige Yehuda Bauer, nestor bland Förintelseforskare, har med skärpa sammanfattat nazismens politik: ”Alla personer med tre eller fyra judiska far- och morföräldrar var dömda till döden för brottet att ha blivit födda.” Foto: Paul Hansen

Darko Marics elever är vuxna kvinnor och män. Flera berättar öppet att antisemitismen varit en del av samhället och kulturen där de växt upp.

– Det händer att våra elever ändrar sin inställning till judar. Vi har två jättetydliga exempel, en palestinsk kvinna och en man som först uttryckte grov antisemitism. Efter en tid började de istället bemöta antisemitiska föreställningar. ”Vi förstår att vi lärde oss fel”, sa de.

Och de som inte ändrar sig?

– De lär sig åtminstone att antisemitism inte är något som accepteras av det svenska samhället, säger Darko Maric.

Pedagogiken vid Yad Vashem handlar om att bygga relationer till eleverna, inte minst till dem som har extrema åsikter. Att kasta ut en elev som förnekar Förintelsen ur klassrummet gör ofta mer skada än nytta, anser Yad Vashems experter.

Hatet mot judar kan komma från individer, grupper av elever och även från föräldrar

Vid ministerns besök går några av lärarna från Sverige upp i en talarstol och berättar på engelska om sin svenska skolverklighet.

– My name is Björn Westerström and I teach history at a secondary school in Malmö, börjar en av dem.

Han blickar ut över salen, där israeliska och svenska experter på Förintelsen sitter intill ministern och hennes medhjälpare. I publiken finns även Sveriges Israelambassadör Magnus Hellgren.

– Jag har mött många antisemitiska uttryck och föreställningar genom åren. Hatet mot judar kan komma från individer, grupper av elever och även från föräldrar, säger Björn Westerström.

Under många år, fortsätter Malmöläraren från talarstolen, bagatelliserades problemet med antisemitism från samhällets sida.

– Det är en skam och en sorg.

Björn Westerström är Malmöläraren som trodde att hård konfrontation och strikt disciplin var sättet att möta den aggressiva antisemitism och sexism som han mötte bland killar i sin klass. I dag har han tänkt om. Foto: Paul Hansen

Från en Malmöskola minns Björn Westerström Förintelseförnekarna som spottade på skolans väggar för att det fanns symboler som såg ut som Davidsstjärnor där. Och pappan som först grälade argt på sin son för att sonen misskött sig och blev inkallad till rektorn – en pappa som plötsligt vände helt och visade ömhet mot sonen. Förklaringen till helomvändningen: sonen sa till sin pappa att rektorn var jude. Far och son kunde enas i sitt hat mot judar.

Björn Westerström är generös med att dela med sig av det som han kallar ”mina misstag” och ”mina idiotiska grejer”. Misstagen: att strunta i att få en verklig kontakt med de antisemitiska och stökiga eleverna och istället prioritera konfrontation.

– Jag skulle styra skeppet rätt genom strikt ordning och disciplin. Det slutade med att jag körde ut en elev från klassrummet.

Eleven, som visat upp en rik provkarta på antisemitism, homofobi och sexism, försökte komma in – men Björn Westerström vägrade släppa honom över tröskeln.

– Då gav han mig en liten smäll, och sa att han skulle döda mig och leta upp mina barn. Jag fortsatte med den konfrontativa linjen, och var säker på att jag gjorde helt rätt.

För det har jag ju märkt nu: När du väl har etablerat en relation till en elev så kan det ske så oerhört mycket

En tid senare uttryckte skolans rektor missnöje. ”Förstod du inte att han tyckte jättemycket om dig, Björn?” sa rektorn. ”Han satt hos mig och grät för att han inte fick gå på dina lektioner.”

Björn Westerström insåg att rektorn hade rätt. Ju mer kompromisslös han blev i sin lärarroll, desto mer konfrontativ blev eleven. Om han haft samma elev i sin klass i dag, skulle han försökt närma sig honom på tu man hand. Inte markera hårt inför alla pojkens kompisar där han måste hålla uppe sin tuffa fasad. Björn skulle ha frågat saker som ”hur har du det hemma?” och ”vad tycker du om att göra?”.

– För det har jag ju märkt nu: När du väl har etablerat en relation till en elev så kan det ske så oerhört mycket. Då kan du förändra det andra, det som ligger som en yta ovanpå, en yta som allt bara studsar bort från.

Kimmie Åhlén (i svart väst) drogs in i högerextrema kretsar redan i de tidiga tonåren, när han växte upp i värmländska Vålberg, och blev sedan en av ledarna i Nationalsocialistisk front. Sedan flera år hjälper han lärare att möta extremism. Hans råd: Ta diskussionen, tysta inte ner, stäng inte ute elever. Foto: Paul Hansen

Särskilt svårt är det att argumentera bort konspirationsteorier, säger Björn Westerström.

– De är omöjliga att tränga igenom med fakta, för allt du säger blir en del av själva konspirationen, i elevens ögon. Det är själva relationen med eleven som kan hjälpa dig att komma framåt.

När Björn Westerström på allvar började odla relationer till sina elever så fick han ”de lugnaste klassrummen på hela skolan”, säger han. Några kolleger blev provocerade.

– De tyckte att jag var för snäll och slapp och trodde att jag inte följde ordningsreglerna. Men det gjorde jag! Mina elever bröt bara inte mot dem längre, säger Björn Westerström.

Att ta värderingsdiskussionerna är jättetufft. Men det är just det som vi vet faktiskt kan fungera

Sveriges utbildningsminister Anna Ekström påminner om att det här är ett arbetssätt som kräver mycket av lärarna.

– Det enklaste man kan göra som lärare som möter antisemitism är att låtsas att man inte hörde. Det näst enklaste är att köra ut den elev som säger det antisemitiska. Det absolut svåraste är att i undervisningen hantera det här, säger hon.

När jag skriver om antisemitism i skolor får jag ofta reaktioner som ”markera hårdare, stäng av eleverna som hatar judar!” Det som du och Yad Vashem förespråkar är något annat.

– Det ska finnas en tydlighet från skolan. Om vad som är lagligt och vad som är olagligt, vad som är bevisat, och vad som inte stämmer om man går till källorna. Men det allra kraftfullaste budskapet till en ung man eller ung kvinna som söker sig till främlingsfientliga grupper, det är ju att säga: Du kommer att vara välkommen i vårt svenska samhälle. Det finns en plats för dig. Att ta värderingsdiskussionerna är jättetufft. Men det är just det som vi vet faktiskt kan fungera, säger ministern.

Några av de svenska kursdeltagarna måste sätta sig ner och hålla om varandra efter att ha gått igenom minnesmonumentet för de 1,5 miljoner barn som mördades i Förintelsen. Maria Ulvenhag från Nyköping lägger armarna om Jennie Sivenbring från Göteborg och Emilia Sandberg från Nyköping. Foto: Paul Hansen

I Malmö finns ett judiskt lärarpar, som i decennier drabbats av antisemitism i skolorna. Hustrun tog av sig sitt halssmycke för att ingen skulle lista ut att hon var judinna. Hur ska man hantera den situationen?

– Otroligt svårt. Lärare som talar öppet om problemen är värda ett stort tack från samhället. Den läraren måste få ett jättestarkt stöd av sin rektor. Men också huvudmannen för skolan har ett mycket stort ansvar för att stödja läraren.

Många lärare får inte det här stödet som du talar om. De känner sig vilsna och övergivna. Du var generaldirektör för Skolverket i fem år. Tycker du att du har ett delansvar för att det ser ut så här på svenska skolor?

– Jag tycker att jag själv har ett mycket stort ansvar för det som sker i svenska skolor. Och ett av skälen till att jag tackade ja när Stefan Löfven ringde och frågade om jag ville vara statsråd är att jag vill göra mer för att stärka svensk skola. Det här är ett av många områden där vi måste ge lärarna bättre verktyg och tydligare stöd.

Jag hoppas att lärare och rektorer över hela Sverige ska förstå att här finns det kunskap att hämta

Därför, säger ministern, är utbildningssamarbetet mellan Sverige och Israel om Förintelsen viktigt. Samverkansavtalet skrivs mellan Yad Vashem, som är en israelisk statlig myndighet, och de svenska statliga myndigheterna Forum för levande historia samt Göteborgs universitet.

– Jag hoppas att lärare och rektorer över hela Sverige ska förstå att här finns det kunskap att hämta. Här finns en verktygslåda som vi kan bygga upp i just vår kommun och i vår skola.

När avtalet ska skrivas under på Yad Vashem placerar sig Anna Ekström och Sveriges ambassadör Magnus Hellgren bakom de tre undertecknarna från Forum för levande historia, Segerstedtinstitutet och Yad Vashem.

Utbildningsminister Anna Ekström och ambassadör Magnus Hellgren applåderar när Segerstedtinstitutets föreståndare Christer Mattsson och Eyal Kaminka från Yad Vashem skriver under ett avtal om att utbilda fler svenska lärare i Jerusalem. Foto: Paul Hansen

En israelisk och en svensk flagga ställs intill varandra på podiet. Men både Israels och Sveriges flaggor envisas med att glida ner längs sina små metallstänger.

– We have a flag problem, ropar en assistent, och försöker hissa upp flaggorna igen.

Till slut lyckas det. Applåderna är varma, alla ler. Men leendena kan inte skyla över det faktum att relationerna mellan Sverige och Israel är spektakulärt usla.

– Det råder inte en normal politisk relation mellan Sverige och Israel, säger Magnus Hellgren, som de senaste två åren har varit Sveriges ambassadör i Israel.

Så har det varit sedan 2014, när Sverige erkände Palestina som självständig stat. Från israeliskt håll har kritiken fokuserat hårt på Sveriges nyss avgångna utrikesminister Margot Wallström, som varit portad från att besöka Israel.

Antisemitism används generellt som ett slagträ i politiska sammanhang

Genom att vara hårda mot Sverige har Israel velat avskräcka andra europeiska länder från att erkänna Palestina, enligt ambassadör Magnus Hellgren.

– Antisemitism används generellt som ett slagträ i politiska sammanhang. Och ibland väljer man att blanda samman riktig antisemitism med legitim kritik mot staten Israel och den nuvarande regeringens politik.

Antisemitistiska incidenter i Sverige kan bli politiska redskap för israeliska politiker. Det behöver inte ens vara bekräftade antisemitiska incidenter, säger Magnus Hellgren.

Den 14 maj i år knivhöggs en kvinna i 60-årsåldern i Helsingborg, aktiv i judiska församlingen, på gatan. Angriparen var en psykiskt sjuk man. Polisen såg inga hatbrottsmotiv.

– Men den israeliska presidenten twittrade väldigt hastigt om en upprörande antisemitisk attack i Sverige, säger Magnus Hellgren.

”Vi vill ta ut människorna som ur massmordets avhumaniserande kontext, och återge dem deras värdighet”, säger guiden Noa Mkayton till Sveriges utbildningsminister Anna Ekström och ambassadör Magnus Hellgren. Foto: Paul Hansen

Delvis har sådana snabba tvärsäkra utsagor att göra med den nya Twitterpolitikens tid, tror ambassadören. Den israeliska presidenten vill plocka politiska poäng innan någon annan hinner före.

– Men jag upplever också att det har funnits en vilja från Israel att markera mot Sverige – en vilja som har gått utöver en förväntad och normal kritisk relation, säger Magnus Hellgren.

I tisdags fick Sverige en ny utrikesminister, Ann Linde. Hon utsågs 2011 till ”Årets Palestinavän” av Palestinska föreningen i Sverige. Som utrikeshandelsminister har Ann Linde även försökt bygga goda relationer med Israel, och 2017 var hon i Israel och träffade landets forsknings- och teknikminister för att tala om innovationer.

På tisdag, den 17 september, är det val i Israel. På sin första dag på jobbet som svensk utrikesminister får Ann Linde i direktsänd tv kommentera Israels premiärminister Benjamin Netanyahus vallöfte om att annektera stora palestinska områden. Netanyahu lovar att införa israelisk suveränitet i Jordandalen på den ockuperade Västbanken och över Döda havets norra del.

Jag är övertygad om att det är bra för alla våra internationella samarbeten om vår undervisning om Förintelsen och vårt arbete mot antisemitism stärks

Sveriges nya utrikesminister är relativt återhållsam i sin kritik. I SVT:s Aktuellt använder hon ordet ”olyckligt” för att beskriva Netanyahus annekteringsplaner.

– Som både EU och det internationella samfundet säger så är det emot folkrätten, säger Ann Linde.

Israels ambassadör i Stockholm, Ilan Ben-Dov, säger till DN att han glad över det svensk-israeliska Yad Vashem-avtalet, och över antisemitismkonferensen i Malmö nästa höst.

Men åtgärder mot antisemitism räcker inte för att normalisera relationerna, säger Ilan Ben-Dov. För att det ska ske krävs ”ett svenskt initiativ för en mer balanserad Israelpolitik”. Det behöver inte innebära att Sverige måste kyla ner sina relationer med palestinierna. Däremot måste Sverige rösta mer Israelvänligt i FN, anser Israels ambassadör. I Ilan Ben-Dovs ögon var det ”förödande” när Sverige som enda EU-land röstade för en Unesco-resolution som underkänner Israels rätt till suveränitet över Jerusalem.

”Bilderna där man såg olika former av förnedrande handlingar och där förövarna skrattade – det var det som grep mig allra allra mest”, säger Anna Ekström efter besöket på Yad Vashem, minnescentret för Förintelsens offer. Foto: Paul Hansen

Utbildningsminister Anna Ekström säger sig inte ha funderat över vad samarbetsavtalet med Yad Vashem kan betyda för de svensk-israeliska relationerna i stort.

– Men jag är övertygad om att det är bra för alla våra internationella samarbeten om vår undervisning om Förintelsen och vårt arbete mot antisemitism stärks. Samma sak gäller förstås vårt arbete mot all främlingsfientlighet, även islamofobi.

Antisemitism i Sverige och Malmö används ibland av den antimuslimska rörelsen som ett slagträ mot muslimer, såväl i Israel som i Sverige.

– Det är att göra det alldeles för enkelt för sig. Jag är 60 år gammal och har bott i Sverige hela mitt liv. Den antisemitism som finns i Sverige kan säkert sägas ha fått nya uttryckssätt när den kopplas ihop med starka islamistiska rörelser till exempel. Men antisemitismen fanns i Sverige långt tidigare.

Vad minns du av antisemitism från din egen uppväxt?

– I min högstadieskola fanns en liten men ganska röststark högerextrem gruppering. Det var klotter och skrik i korridoren som var tydligt antisemitiska. Så det minns jag absolut. Jag gick i Äppelviksskolan i Bromma. Ett välbärgat område.

I Sverige finns även hat mot andra minoritetsgrupper, som muslimer och romer. Varför är det just bekämpandet av antisemitism som regeringen satsar på nu?

– Förintelsen var en unik händelse. Samtidigt finns det väldigt många lärdomar att dra av Förintelsen – precis de lärdomar som man behöver för att bekämpa till exempel islamofobi, säger Anna Ekström.

Ökar antisemitismen i Sverige? Anna Ekström säger att hon inte vet.

När sabbaten inleds på fredagskvällen promenerar de svenska lärarna i Jerusalem till Klagomuren, där många troende samlas för högljudd och extatisk bön. På bilden Richard Millings från Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet tillsammans med svenska kursdeltagare. Foto: Paul Hansen

EU:s byrå för grundläggande rättigheter publicerade i december förra året en omfattande studie där 16 000 europeiska judar deltog. 89 procent av dem upplever att antisemitismen ökat de senaste fem åren. Över en tredjedel undviker att delta i judiska evenemang eller besöka judiska platser på grund av rädsla.

Bland de över tusen svenska judar som besvarat enkäten anser 82 procent att antisemitism är ett ganska eller väldigt stort problem, jämfört med 60 procent 2013.

Drygt en tredjedel av de svenska judarna i enkäten har de senaste fem åren funderat på att lämna landet på grund av att de inte känner sig säkra som judar i Sverige. I Tyskland, Frankrike, Belgien och Ungern är andelen judar som funderat på att utvandra över 40 procent. I Danmark är andelen lägre: 25 procent.

30 procent av svenskarna i enkäten uppger att de personligen har drabbats av antisemitiska trakasserier under senaste året (Europasnittet är 28 procent).

Morgonen efter besöket på Yad Vashem checkar en grupp långa, välbyggda israeler med tennisväskor in på samma Stockholmsflyg som utbildningsministerns stab. Det visar sig vara Israels tennislandslag, som ska spela Davis Cup-match mot Sverige i Kungliga tennishallen.

Vid samtal med lagkaptenen, Harel Levy, hamnar vi snabbt i Malmö igen, och stadens problem med antisemitism. Harel Levy var en av de israeliska spelarna som spelade Davis Cup mot Sverige i mars 2009 – i just Malmö. Malmö stads dåvarande ledning beslutade att matchen av säkerhetsskäl skulle spelas inför tomma läktare och stoppade biljettförsäljningen.

– Enda gången jag varit med om det under min karriär. Det kändes väldigt konstigt, säger Harel Levy.

För tio år sedan blev tennisspelaren Harel Levy hjälte i Malmö när Israel besegrade Sverige i Davis Cup med 3-2 i matcher. Matchen spelades inför tomma läktare av säkerhetsskäl, och utanför blev det kravaller när tusentals protesterade mot att matchen spelades. Foto: Drago Prvulovic/TT

Bojkottrörelsen mot Israel i Sverige var stark och samlades under parollen ”Stoppa matchen!”. Malmös dåvarande kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) stödde den. Till Sydsvenskan sa Reepalu att han inte tyckte att matchen mot Israel borde spelas alls, på grund av Israels bombningar i Gaza.

Protesterna mot matchen i Malmö samlade tusentals och urartade till kravaller och stenkastning och angrepp mot polisen. Flera demonstranter dömdes senare för våldsamt upplopp.

Judehatet visade sig i proteströrelsen när den antisemitiska Khaybar-ramsan skanderades av några demonstranter:

”Khaybar, Khaybar, o judar, Muhammeds armé ska återvända!”

Ramsan refererar till berättelsen om hur islams profet Muhammeds styrkor dödade judar i staden Khaybar på den arabiska halvön på 600-talet.

– Vi märkte inte så mycket av protesterna mer än att det var extremt stort säkerhetspådrag. Vi var inne i hallen och fokuserade på matchen. Jag tror att protesterna störde svenskarna mer än oss, säger Harel Levy vars lag besegrade Sverige med 3-2 i matcher.

Vi har inget emot svenskar. Det är de politiska ledarna som bråkar med varandra

Bland de israeliska tennisspelarna på planet till Stockholm finns även Noam Okun, som även han var med i Malmö 2009. Både Harel Levy och Noam Okun minns att Malmös politiska ledning valde ”den palestinska sidan”, som de uttrycker det.

– Men vi har inget emot svenskar. Det är de politiska ledarna som bråkar med varandra. Israeler i allmänhet gillar svenskar, säger Noam Okun.

Harel Levy och Noam Okun är båda glada över att helgens Davis Cup-match spelas i Stockholm, och inte i Malmö.

● ● ●

MALMÖ, BORGARSKOLAN

I måndags började Peter Vig sitt nya jobb på Borgarskolan. Den tjänst som han, halvt på skämt och halvt på allvar, beskriver som ”vandrande jude i korridoren”.

Lärarassistent är den formella titeln. Tanken är att Peter Vig ska besöka olika klasser och röra sig runt på skolan vid lunchtid, när det är mycket folk i korridorerna. Han ska prata och luncha med elever.

– Min erfarenhet är att de flesta elever är positivt nyfikna. De har uppfattningar om judar och judendom. ”Gör du verkligen si och så?” Det finns exempelvis föreställningar om att alla judar är rika. Så den frågan kommer säkert från elever: ”Vad gör du här, du har väl pengar?”

På Borgarskolan möter vi rektor Martin Roth, som nappade när Peter hörde av sig och erbjöd sina tjänster. Det är inget volontärarbete, poängterar rektorn, utan ”en deltidstjänst med bra lön”.

– Peter har en specialistkompetens. Han känner till den judiska traditionen och kan frågorna kring antisemitism och Israel-Palestinakonflikten.

”Jag är säker på att det kan finnas strömningar under ytan”, säger Borgarskolans rektor Martin Roth (till höger). Borgarskolan hör till de lugnare skolorna i Malmö – men judiska elever har trakasserats även här. Till vänster Peter Vig, som utsatts för judehat och som i måndags började en ny tjänst på skolan. Foto: Paul Hansen

Borgarskolan är en av de gymnasieskolor i Malmö som anses lugnast – men även här har antisemitiska angrepp mot judiska elever inträffat. Martin Roth och Peter Vig tror båda att den nya tjänsten kan bli en temperaturmätare på hur stort problemet med antisemitism är på skolan. Skulle det bli problem är rektorn ”beredd att ta fajten”, säger han.

– Våra elever är skötsamma. Men jag är säker på att det kan finnas strömningar under ytan, säger Martin Roth.

Peter Vig vill inte låta de mörka erfarenheterna tynga ner honom. Visst har han varit en måltavla – men han bär också på många ljusa berättelser om elever som tagit sig igenom svårigheter.

– Även elever som varit väldigt konfrontativa kommer ibland fram till mig efteråt, när de har mognat, och vill ge stöd. ”Hur orkade du?” kan de fråga.

Idén om Malmö som en stad där olika människor ska kunna leva tillsammans är viktig för Peter Vig. Han ser positiva tecken, som samarbeten mellan muslimer och judar samt att stadens högsta politiker numera tar kampen mot antisemitismen på större allvar.

Det nya jobbet på Borgarskolan är ett sätt att ta plats som judisk medborgare i Malmö. I en stad där medlemsantalet i judiska församlingen har halverats under 2000-talet, från 1.000 till drygt 500, känns det extra viktigt.

Vi finns här, påminner Peter Vig, innan han trampar iväg på sin elcykel.

– Vi är få. Men vi finns.

