Sveriges klimatmål kan avgöra historisk prövning av Preem

Utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil har blivit en tung symbolfråga i klimatsammanhang. Protesterna mot den stora ökningen av utsläpp som en utbyggnad skulle medföra har varit kraftiga, och kommer från både privatpersoner och miljöorganisationer. Även länsstyrelsen i Västra Götaland och Naturvårdsverket har varit kritiska medan kommunen är positiv.

Preems raffinaderi är det största i Norden och redan i dag Sveriges tredje största enskilda utsläppskälla. Knappt 1,7 miljoner ton koldioxid släpps ut varje år. Det är ungefär 3 procent av Sveriges totala utsläpp inom nationsgränserna.

Enligt de senaste reviderade planerna skulle en utbyggnad öka utsläppen med 1 miljon ton per år, till totalt 2,7 miljoner ton koldioxid. Det skulle göra Preem till Sveriges största enskilda utsläppskälla med cirka 5 procent av Sveriges nationella utsläpp.

Utbyggnaden görs för att omvandla tjockolja, en restprodukt, till bensin och diesel. Tidigare har oljan sålts som fartygsbränsle, men det går inte längre sedan regler för svavelhalten i bränslet har skärpts kraftigt.

Förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen sker i Lysekil, och där väntas också demonstrationer mot utbyggnaden. Men även om det är domstolen som sköter ärendet och förhandlingarna så är det i slutändan regeringen som kommer att besluta i frågan.

Enligt kapitel 17 i Miljöbalken har regeringen möjlighet att ta över beslutsrätten när det gäller verksamheter som kan anses ha betydande omfattning och påverka möjligheten att uppnå miljöbalkens mål, exempelvis målet att nå en hållbar utveckling. Att regeringar tar över beslutsrätten är väldigt ovanligt, det hände till exempel när det gällde Öresundsbron.

Preemfallet är unikt eftersom det är första gången som klimatskäl är grunden till att en regering tar över beslutsrätten i ett ärende.

Enligt regeringen försvårar de kraftigt ökade utsläppen möjligheterna att nå de beslutade klimatmålen. Och enligt den klimatlag som infördes 2017 måste regeringen arbeta för att nå klimatmålen och minska Sveriges utsläpp.

De svenska miljömålen innebär bland annat att Sverige ska vara koldioxidneutralt till år 2045. Det innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990, det vill säga knappt 11 miljoner ton.

I nuläget ligger utsläppen på svenskt territorium på drygt 50 miljoner ton per år. Ska målen nås måste utsläppen minska med 5–8 procent per år. Om Preem bygger ut kommer utsläppen att öka med en miljon ton per år, det motsvarar en ökning av de svenska utsläppen med 2 procent per år.

”Kraftigt minskade utsläpp är en av de främsta prioriteringarna för regeringen … Vi måste vända på varje sten så att vi styr mot de av riksdagen beslutade ambitiösa klimatmålen”, sa klimatminister Isabella Lövin (MP) när hon presenterade regeringens beslut.

Nuvarande lagstiftning har kritiserats för att den inte räcker till när det gäller klimatfrågan. När Mark och miljödomstolen i november 2018 godkände Preems planer på utökad verksamhet ingick inte frågan om utsläpp eftersom klimatutsläpp ligger utanför domstolen befogenhet.

För ganska exakt ett år sedan rekommenderade Klimatpolitiska rådet, som har till uppgift att utvärdera regeringens klimatpolitik, att lagstiftningen måste ses över så att regeringen har möjlighet att stoppa nya industrianläggningar med stor klimatpåverkan. Som exempel använde de Preems planer på att utöka verksamheten.

En översyn av lagstiftningen pågår nu, strax före jul tillsattes en utredning med uppgiften att se över miljöbalken.

Ett annat hinder för att bestämma över klimatpåverkan från Preems verksamhet är att den omfattas av reglerna för EU:s handel med utsläppsrätter. Då kan inte nationella regeringar gå in och ställa krav på utsläppsminskningar. Där har regeringen hittat en annan möjlighet. Enligt klimatminister Isabella Lövin (MP) har regeringen kommit fram till att eftersom den nya anläggningen ännu inte existerar så omfattas den inte heller av reglerna för EU:s utsläppshandel.

Preems raffinaderi i Lysekil. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Över hundra privatpersoner och flera miljöorganisationer överklagade beslutet att godkänna Preems utbyggnad. I juni meddelade Mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd, att de skulle ta upp fallet.

Ett par veckor senare skickade Naturvårdsverket in en så kallad underrättelse till regeringen. Det är en skyldighet som Naturvårdsverket har om en verksamhet medför stora konsekvenser. I slutet på augusti meddelade regeringen att de tar över beslutsrätten.

Några månader senare, i oktober, presenterade Preem reviderade planer för utbyggnaden. Den var då mindre omfattande och utsläppen hade sänkts från 1,7 miljoner ton till 1 miljon ton. Dessutom gjorde man åtaganden om att fasa in förnybara bränslen, att fånga in koldioxid med teknik för CCS, (Carbon Capture and Storage) och ett mål om bli klimatneutrala till 2045. Men i ett yttrande till domstolen i februari skrev Preem att förutsättningarna för klimatlöftena var ”företagsekonomisk lönsamhet”.

Efter de reviderade planerna säger länsstyrelsen i Västra Götaland, en remissinstans, i yttrande till domstolen att de ser positivt på Preems ambitioner att minska klimatpåverkan, men att åtgärderna inte var tillräckliga. Preems beräkningar att utsläppen skulle ligga på 2,7 miljoner ton koldioxid efter år 2030 innebär att verksamheten på egen hand överstiger Västra Götalands utsläppsmål på 2,4 miljoner ton koldioxid år 2030. De vill bland annat se utsläppen från raffinaderiet inte överstiger 1,7 miljoner ton från och med år 2030.

Naturvårdsverket, en annan remissinstans, har i sitt yttrande skrivit att verksamheten kan tillåtas om vissa krav uppfylls. De vill bland annat sätta en tidsbegränsning för tillståndet till 2040. Efter det skulle verksamheten vara tvungen att få nytt tillstånd för att få fortsätta. De vill också se en tydlig tidsplan för hur användningen av fossila råvaror trappas ned. Naturvårdsverket påpekar även att flera av Preems löften är förknippade med osäkerheter. Det gäller bland annat infångning av koldioxid och att löften inte verkar vara utformade för att vara miljörättsligt bindande trots att vissa av dem är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedömas vara tillåtlig.

Miljöorganisationen Naturskyddsföreningen har överklagat det tidigare beslutet och är en av parterna i målet. De anser att en utbyggnad av Preem inte är förenligt med Parisavtalet och gör klimatmålen nästintill omöjliga att nå. De anser också att Sverige med en utbyggnad kommer att binda sig för fossila bränslen under lång tid. Även de pekar på att Preem inte gör några juridiskt bindande åtaganden för att begränsa koldioxidutsläppen och att infångning och lagring av koldioxid är en teknik som ännu inte är i drift.

Preems oljeraffinaderi i Lysekil. Foto: Thomas Johansson/TT

När förhandlingarna i Lysekil är avslutade kommer Mark- och miljödomstolen att meddela när deras yttrande kommer. Deras skriftliga yttrande lämnas till regeringen som kommer att fatta det slutliga beslutet om Preems utbyggnad är tillåtlig eller inte. Regeringen är inte bunden av vad domstolen skriver.

Fakta. Förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen om Preems utbyggnad Förhandlingarna sker i Lysekil från tisdagen den 10 mars till och med fredagen den 13 mars, där fredagen är en extradag. Domstolen på plats består av fyra domare. Det är tre utbildade jurister, hovrättsråd, och ett tekniskt råd som bidrar med kunskap i de naturvetenskapliga delarna och är domare vid Mark- och miljööverdomstolen. Dessutom ingår en protokollförare som också är föredragande. Första dagen har fokus på de överklaganden om beslut om utbyggnaden som finns. I nuläget handlar om drygt 50 privatpersoner varav bara några stycken har anmält att de kommer att uttala sig. Dessutom kommer fyra organisationer att höras, det är Naturskyddsföreningen lokalt och nationellt, Jordens vänner och föreningen Klimataktion. Preem kommer att redovisa för sin syn på överklagandena. Andra dagen kommer Preem att informera om planerna för utbyggnaden. Då kommer även myndigheter som har yttrat sig att redovisa sina inställningar. Det är bland annat länsstyrelsen i Västra Götaland och Naturvårdsverket. Tredje dagen, som enligt planerna ska vara den sista förhandlingsdagen, blir det syn på plats på Preemraff. Då åker rätten till raffinaderiet för att på plats få en bild av planerna. Alla i domstolen är med, parterna har rätt att komma med om de vill. Efter det blir det slutanföranden och besked om när domstolen kommer med sitt yttrande som lämnas till regeringen. Därefter är det upp till regeringen att besluta om en utbyggnad ska tillåtas eller ej. Om inte allt hinns med under de tre första dagarna finns fredagen som extradag. Visa mer

Detta har hänt: Den 9 november 2018 gav Mark- och miljödomstolen Preem AB tillstånd till befintlig och utökad drift av Preemraff i Lysekil. Företaget vill bygga ut raffinaderiet med en ny anläggning för att omvandla tjockolja till bensin och diesel, en investering på runt 15 miljarder kronor. Enligt Preem kommer den planerade utbyggnaden att öka deras utsläpp av växthusgaser, från 1,7 miljoner ton till 3,4 ton per år. Det motsvarar ungefär 5 procent av Sveriges totala utsläpp. Preem skulle då bli Sveriges enskilt största utsläppskälla av växthusgaser. Över hundra personer, både närboende och miljöorganisationer, däribland Naturskyddsföreningen, har överklagat domen från i fjol. Den 17 juni 2019, beslutade Mark- och miljööverdomstolen att fallet ska tas upp till prövning. Naturvårdsverket meddelade ett par veckor senare att de vill att regeringen prövar om utbyggnaden ska tillåtas. Den 23 augusti meddelar regeringen att de tar över beslutsrätten angående utbyggnaden. I oktober presenterar Preem en reviderad plan där de minskar den planerade utbyggnaden av raffinaderiet med 20 procent och att utsläppen sänks till 1 miljon ton per år. Målet är nu att bli klimatneutrala 2045. Visa mer