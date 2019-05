Tågtrafik stoppad på grund av bränder

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

– Det är ett tåg som orsakat branden. Elden sprider sig snabbt, säger Anders Svedlund, inre befäl vid Nerikes brandkår, till SVT Örebro.

Detta påverkar sträckorna Mjölby - Hallsberg - Örebro C - Borlänge - Gävle samt Laxå - Hallsberg - Örebro C - Fagersta C - Gävle. I nuläget finns ingen prognos för när tågtrafiken kan återupptas.