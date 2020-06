Tegnell: Det finns saker vi hade kunnat göra bättre

Under onsdagen publicerade Sveriges Radio en intervju med statsepidemiolog Anders Tegnell där han sa att Sveriges hantering av pandemin, sett i efterhand, har förbättringspotential.

Flera internationella medier har uppmärksammat intervjun. Brittiska The Guardian skriver att ”arkitekten bakom Sveriges lättsamma inställning till coronaviruset nu säger att de haft för många döda i covid-19”. Även The New York Times i USA, tyska Die Zeit, italienska La Stampa och norska Aftenposten har refererat till intervjun med Tegnell.

– Jag tycker att det spetsades till rätt hårt, säger Anders Tegnell till DN.

Läs mer: Tegnell: Det finns förbättringspotential i det vi gjort

Anders Tegnell är tydlig med att det finns insatser som borde ha gjorts annorlunda om Folkhälsomyndigheten hade vetat mer om det nya coronaviruset och hur det sprids när man tog sina första beslut. Samtidigt säger han att ingen egentligen visste särskilt mycket och att han inte tror att en stängning av hela samhället hade varit en bättre lösning än den väg Sverige nu valt:

– Visst ska vi göra det bättre nästa gång, det är något som vi alla måste tänka på. Allting annat vore jättekonstigt. Men då måste vi också veta allt som vi då inte visste för den här gången visste vi inte något alls, alla trevade. Jag är övertygad om att det finns saker som vi kunde göra bättre om vi hamnade i precis samma läge igen och visste betydligt mer.

Vad var det vi inte visste som vi vet nu?

– Ganska mycket. Vi visste inte att det skulle finnas en så stor potential för spridning på äldreboenden, med så många dödsfall. Vi visste att gruppen var väldigt utsatt och att vi skulle få höga dödstal om de blev smittade men inte att smittan skulle komma in så lätt och bli så omfattande.

Anders Tegnell under en av Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferens i måndags. Foto: Jessica Gow/TT

Anders Tegnell säger också att man dessutom visste väldigt lite om hur själva viruset kunde spridas i samhället:

– Från början var det också ganska oklart i vilka sammanhang som viruset smittade mest men nu vet vi i alla fall lite mer. Vi visste inte så mycket om superspridare och hur viktiga de verkar ha varit för smittspridningen. Det finns rätt mycket som vi vet i dag men som vi inte visste då och som i viss utsträckning skulle påverka spridningen.

Så vad tycker du har fungerat?

– Där vi har gått rätt är att vi redan från början hade väldigt mycket fokus på social distansering och att inte ha så mycket fysisk kontakt. Det kommer bland annat fram i en studie i Lancet som visar att detta är det viktigaste för att stoppa spridningen. Att man håller sig ifrån varandra så mycket som möjligt.

Sverige valde en annorlunda väg än våra grannländer och många länder i världen, bland annat att inte stänga stora delar av landet. Skulle man ha tänkt annorlunda där, tycker du?

– Jag tror att många av de länder som stängde allt på en gång rimligtvis skulle fundera på om det verkligen var adekvat att stänga så mycket som man gjorde. Skulle man inte ha kunnat vara mer fokuserad och ändå få samma effekter? Man stänger ju inte hela samhällen om man inte måste, säger Anders Tegnell som inte tror att detta hade varit rätt väg för Sverige.

Finns det delar som vi kanske ändå borde ha stängt?

– Inte så där uppenbart efter vad vi vet hittills. Det tycker jag inte. Det finns inga verksamheter som vi kan peka på i dag som varit så extremt utsatta. Det är det inte.

Stänger man ner samhällen totalt och inte låter folk gå ut på sex, åtta, tio veckor då får man en mer uttalad social distansering än annars.

Det är tydligt att allt inte har gått så bra som det kunde. Hur hade det kunnat bli bättre?

– Det är helt uppenbart att det hade kunnat. Och det har ju med den sociala distanseringen att göra i botten. Stänger man ner samhällen totalt och inte låter folk gå ut på sex, åtta, tio veckor då får man en mer uttalad social distansering än annars.

– Men grundstrategin tycker jag fortfarande har fungerat bra. Jag kan inte se att vi skulle ha gjort på något helt annorlunda sätt. Det finns givetvis olika detaljer man kan fundera på och det gör vi kontinuerligt, vi har också gjort små förändringar hela tiden och kommer säkert att fortsätta med det.

Det du säger nu, kommer det att påverka strategin framöver?

– Nej, vi har fortfarande en väldigt god grund för att de sociala distanseringsåtgärder vi har vidtagit har haft effekt och har fungerat. Vi har hela tiden hållit oss på en nivå som har gjort att vi har kunnat fortsätta ha en bra sjukvård och så vidare. Nu jobbar vi och andra på att förbättra situationen i äldrevården.

Så det beslut som togs av dig och Folkhälsomyndigheten i början av pandemin, det står du fortfarande fast vid?

– Baserat på den kunskap vi hade då är vi fortfarande överens om att det var adekvata beslut som vi tog vid de tillfällena, grundat på den kunskap vi hade.

Är det något du är självkritisk till när du ser tillbaka på de här gångna månaderna?

– Ja, det handlar mycket om äldreboendena. Där är ju inte bara vi på myndigheten inblandade utan många andra. Där borde vi ha varit bättre på många olika sätt, det är helt klart. Vi borde ha kunnat få i gång testningsverksamheten mycket snabbare än vi har fått.

När kan vi börja se någon förändring i de höga dödsfallsiffrorna som fortfarande ligger på 50 per dag i genomsnitt?

– Vi har haft en nedåtgående trend under fyra, fem veckor som har gått från nästan 100 om dagen till 50 om dagen. Vi får verkligen hoppas att den trenden fortsätter.

– Men antalet avlidna är fortfarande väldigt högt.

Läs mer: Anders Tegnell: I höst kan vi få se vilka som lyckats