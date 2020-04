Tegnell: En andra våg kan komma ganska snabbt

Samtidigt som antalet bekräftade fall av coronasmittan i världen stiger snabbt och börjar närma sig en miljon förbereder sig flera länder i Asien på en andra våg av viruset. I flera av länderna anklagas västerländska turister för att inte följa de lokala reglerna och på så vis sprida smittan ännu en gång.

– I nästan hela Europa och i USA har viruset inte tagits på allvar förrän nyligen, säger Ben Cowling, professor i epidemiologi vid Hongkongs universitet till Financial Times.

Just resenärer från andra länder pekas ofta ut som orsaken till att en andra våg av smittan nu hotar. I Kina flyttar myndigheterna fram inträdesproven till högskolor en månad till den 7 och 8 juli för att hindra elever från utlandet att flyga in till Kina redan i slutet av maj.

En studie som publicerades av den ansedda brittiska medicinska tidskriften The Lancet Public Health i förra veckan rekommenderade Kina att förlänga stängningen av skolor och arbetsplatser för att skjuta fram den andra vågen av viruset från augusti, vilket först hade förutspåtts.

En kvinna har gjort inköp och cyklar på gatan i Wuhan den 1 april 2020. Foto: NOEL CELIS

I rapporten konstateras att om den sociala distanseringen i Wuhan lättades i mars månad kunde viruset återkomma redan i juni, men om lättnaderna i stället flyttades fram till i april kan viruset återkomma i slutet av augusti för att nå en topp i oktober. En månads extra social distansering och stängningar ger två månaders ytterligare uppskov.

Att viruset återkommer verkar mycket sannolikt. Det säger också statsepidemiolog Anders Tegnell:

– Det här inte ett virus som försvinner och vi har pratat om en möjlig andra våg i Sverige till hösten. Innan vi har fått en immunitet i befolkningen som gör att viruset inte kan cirkulera med någon större hastighet så kommer det nya vågor även på de ställen där man lyckats bli av med det helt.

Jag tror att den andra vågen kommer tidigare om man tänker på hur de tidigare pandemierna uppförde sig

När denna andra våg kan komma vill inte Anders Tegnell spekulera i. Vanliga influensavågor brukar dröja en bit in mot vintern. Det nya coronaviruset kommer sannolikt att återkomma något tidigare, enligt Tegnell. Så gick det när Asiaten drabbade världen 1957, med fem miljoner döda, eller när Hongkonginfluensan skördade en miljon liv 1968. Hongkonginfluensans andra våg var ännu kraftigare än den första.

– Jag tror att den andra vågen kommer tidigare om man tänker på hur de tidigare pandemierna uppförde sig. De återkom ganska tidigt på hösten. Så blir det nog när det handlar om ett virus där inte särskilt många hunnit bli immuna, säger Anders Tegnell.

Anders Tegnell, längst till vänster, under en presskonferens på Folkhälsomyndigheten. Foto: Alexander Mahmoud

Är det för att coronaviruset inte försvinner utan finns kvar i bakgrunden?

– Det gör vanliga influensavirus också, det finns udda ströfall under sommaren och så finns det ju kvar i andra delar av världen hela tiden och kan fyllas på. Det kommer coronaviruset också att göra, även om man lyckas utrota det i något land här och där temporärt.

– Därför är strategin att man ska bli av med det… den har vi skrotat.

Hur viruset slår när det kommer i sin andra våg beror på hur snabbt det går att bygga upp en immunitet i befolkningen, något som ingen säkert vet i dag.

Det verkar helt klarlagt att man får immunitet under åtminstone en tid

Kommer vi att veta något om hur vår gemensamma immunitet ser ut inför den andra vågen?

– Nej, vi vet egentligen inget förrän immuniteten har testats. Att man producerar antikroppar är helt klart och det verkar helt klarlagt att man får immunitet under åtminstone en tid. Men hur länge, det är det diskussionen handlar om.

Frågan är alltså om många nog hinner bli immuna, och får behålla immuniteten innan den andra vågen kommer. Tills dess kan vi se en långsam, nästan osynlig, spridning i Sverige, tänker sig Anders Tegnell. Eftersom nästan alla som får viruset är fria från symtom märker vi den knappt. En liten andel blir sjuka.

I Kanada varnar hälsomyndigheterna för att den andra vågen kan bli värre än den första. Lärdomar från pandemin 2009 visar att den andra vågen kom redan den 30 augusti och resulterade i nästan fem gånger så många smittade som den första. Och toppen nåddes inte förrän i november.

Att hindra resenärer stoppar inte en andra våg, enligt Tegnell. Foto: Alexander Mahmoud

Att förhindra resor till och från Sverige hjälper inte för att stoppa en andra våg, säger Anders Tegnell.

– Det har aldrig fungerat i historien och har inte fungerat den här gången heller. Det är många länder som har försökt stänga gränserna, bland annat USA. Till och med när man har gjort det tidigt under en pandemi så har man misslyckats. Det kan fördröja att smittan kommer någon vecka men inte hålla smittan borta. Det finns alltid folk som måste resa in i ett land, inte minst i dagens värld där vi är beroende av att förflytta oss. Det finns så många vägar som vi måste ha gående för att samhället inte ska kollapsa fullständigt.

Även om USA:s president Donald Trump har sagt att hans mål är att USA ska producera alla sina varor i landet, något han sa vid en presskonferens för några veckor sedan, går det inte att isolera landet från omvärlden. När ett virus sprids över världen hittar det till alla länder.

Man testade inte och man såg inte att viruset var på väg in i sjukvården

I samband med en presskonferens på tisdagen sa delstaten New Yorks guvernör Andrew Cuomo att man hade underskattat sin motståndare. Är det så, har USA inte insett vilka effekter viruset kan få?

– Det var nog till och med så att de inte ens såg motståndaren under en ganska lång period, bedömningen blir nog att de inte ville se den. Man testade inte och man såg inte att viruset var på väg in i sjukvården. Det är det sämsta scenariot man kan få och det man fick i Italien. Och nu ser man ut att få det också i USA. Får man in det i sjukvården då blir det stora problem. Det är där de som kan råka mest illa ut redan finns samtidigt som det sätter stor press på vården.

USA:s högste smittskyddsläkare Anthony Fauci tillsammans med president Donald Trump. Foto: Alex Brandon

I måndags sa USA:s högste smittskyddsläkare Anthony Fauci att han förväntar sig att viruset kommer tillbaka i höst. Just nu ser han hur viruset ta fart på södra halvklotet där vintern börjar närma sig:

– Just nu har de ett stort utbrott där, det är oundvikligt att vi måste förbereda oss för att få tillbaka smittan hit en andra gång, sa Fauci i torsdags, den 26 mars.

På tisdagen upprepade Fauci sina tankar på att coronasmittan kommer att återkomma:

– Jag förväntar mig att det kommer att hända på grund av hur lätt det överförs, sa Fauci enligt Fox News.

– Men den gången blir det en helt annan situation. Mycket kommer att vara annorlunda. Bland annat vår möjlighet att gå ut och göra tester, och möjligheten att spåra och isolera kommer att vara många gånger bättre än vad de var för några månader sedan.





