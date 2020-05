Tegnell: För fullt friska är ålder en riskfaktor i sig

Folkhälsomyndighetens mantra under coronapandemin har varit att alla i samhället måste arbeta för att skydda de äldre och särskilt de äldre, äldre från att drabbas av smittan. Nu rekommenderas de som är 70 år eller äldre att begränsa sina nära kontakter och att stanna hemma så mycket som möjligt.

Statsepidemiolog Anders Tegnell säger att gränsen har satts sedan Folkhälsomyndigheten gått igenom i stort sett alla fall av covid-19 som hittills bekräftats i Sverige och tittat på hur risken varierar med ålder:

– Vi har tittat på de som var friska och inte hade några andra riskfaktorer än ålder och då kan vi se att det finns en klar korrelation mellan ålder och risk. Den ökar successivt med åldern hela tiden, från 50-årsåldern och uppåt och redan vid 70–75 börjar den gå brantare uppåt för att vika av ordentligt i 80-årsåldern, säger Anders Tegnell.

– Detta gjorde att vi kom fram till att det inte finns någon grund för att ändra den 70-årsgräns vi har lagt. 70 ligger nästan mitt i det område där risken börjar öka rätt ordentligt. Med lite marginal så att vi inte ska riskera något. Hela rapporten kommer att publiceras under onsdagen.

Många kanske känner sig besvikna nu när gränsen inte höjdes?

– Ja, det förstår vi också. Vi hade hoppats att det skulle gå att sätta en liten högre åldersgräns men vi tycker inte att vi har grund för att göra det.

En som är besviken är professor Ingmar Skoog, äldreforskare vid Göteborgs universitet:

– Jag hade nog väntat att man skulle höja åldersgränsen. Att man skulle ha gett dem samma rekommendationer som för övriga samhället. Att man minimerar sin egen risk så mycket man kan, säger Ingmar Skoog.

Skoog säger att man bör skilja en sjuk person på ett äldreboende från en 75-årig pigg person som springer maraton.

– 75 procent av alla som har avlidit bor på äldreboenden eller har hemtjänst. Nu pekas de ut i samma riskgrupp som en frisk 70-plussare. Det har inte med boendena att göra utan det är på äldreboendena vi hittar dem som är skörast, säger Skoog.

Ingmar Skoog anser att riskbedömningen borde ha gjorts olika för olika grupper inom 70-plussarna eftersom restriktionerna påverkar livskvaliteten och risken för att man kan få psykiska problem:

– Den här gruppen kommer ändå inte att springa ut på restauranger och trängas. Helt friska, vanliga, äldre borde få möjlighet att ta samma beslut som andra i samhället, säger han.

Thomas Lindén som är chef för avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården på Socialstyrelsen menar även han att man kanske inte enbart ska se till ålder utan även till hur frisk en person är i övrigt. Lindén säger han inte hade blivit förvånad över en lättnad i restriktionerna för åldersgruppen 70 till 74 år:

– Jag gissar att ett besked om lättnader hade varit efterlängtat. Den här gruppen har fått veta att den tillhör en riskgrupp och att man ska vara försiktig med olika saker. Följer man rekommendationerna blir man begränsad, men det är väldigt lite de är förbjudna att göra.

– Tittar vi på vår egen statistik ser vi egentligen ingen ökad dödlighet i gruppen 70–74 år mot tidigare influensaår, säger Thomas Lindén.

Enligt statistik som finns på Socialstyrelsens webbplats är siffrorna när det gäller antalet avlidna mellan 70 och 74 år hittills i år jämförbara med 2018 men högre än 2019. Under veckan 4–10 maj i år avled 34,3 personer per 100.000 invånare jämfört med 35,3 personer 2015, 34,5 år 2018 och 29,5 förra året.

Thomas Lindén menar också att de särskilda boendena drabbats av överdrivet hård kritik när det gäller hur smittan spridits och vänder sig mot den bild som målats upp av dem:

– Det har varit en gravt överdriven retorik. Ja, det har drabbat de äldre och ja, det är fler som dör än förra året. Men det är ändå i samma storleksordning som tidigare år. Och ser man till hur många i den här gruppen som dör så är det två procent. Det är många, men det är inte tio gånger fler som dör i år mot tidigare, säger Thomas Lindén.

Antalet döda på Sveriges särskilda boenden varierar från år till år, bland annat beroende på hur svår influensan är just det året. I genomsnitt avled 10.608 personer, 70 år eller äldre, under perioden januari till och med april under åren 2015 till 2020.

Antalet döda under årets coronapandemi, 11.480, är alltså 872 fler än ett normalt år under samma period.

– Siffrorna är något högre i år och det kommer att bli fler innan det här är förbi, men 2018 var det nästan lika många som avled, då var det ett svårt influensaår, säger Thomas Lindén.

Antal döda senaste åren, januari–april I genomsnitt avled 10.608 personer, 70 år eller äldre, på Sveriges särskilda boenden under perioden januari till och med april under åren 2015 till 2020. 2015: 10.411 döda 2016: 10.062 döda 2017: 10.894 döda 2018: 11.087 döda 2019: 9.718 döda 2020: 11.480 döda Källa: Socialstyrelsen

Vad säger då detta om hur vi kan skydda våra äldre mot influensa och liknande virussjukdomar?

– Jag tycker att man kan se det på två sätt. Det ena är att vi kan göra mer för att skydda dem som är på särskilt boende mot influensa, bland annat genom utbildning av personalen och att en vårdtagare träffar färre personer ur personalen. Här tycker vi att kommunerna hade kunnat göra mer.

– Tyvärr brukar de som bor där avsluta sitt liv när det tillstöter till exempel en urinvägsinfektion eller att man faller och bryter höften och inte överlever den påfrestning som vården innebär. I år är det dessutom covid-19 som drabbar dem. Vi talar om en skör grupp.

– Det andra perspektivet är att vi i en internationell jämförelse har en fin och väldigt väl fungerande äldrevård som människor kommer från hela världen för att se.

Thomas Lindén säger att de flesta äldreboenden inte har någon covidsmittad över huvud taget. Andra har större problem.

– Man kan säga att av 100 personer över 70 år, som bor på ett särskilt boende, är det två som har dött av covid-19.

