Tegnell: Fortsätt jobba hemma i höst

Under torsdagen rapporterades det in nio nya dödsfall i covid-19 i Sverige. På myndigheternas pressträff om coronaläget konstaterade Anders Tegnell att den positiva trenden i landet fortsätter, antalet nya IVA-vårdade sjunker, även talet för avlidna per dag, liksom nya konstaterade fall.

– Det gör att hälso- och sjukvården får en välbehövlig andningspaus under sommaren, säger Anders Tegnell.

Men dagens stora besked kom tidigare under torsdagen. Tillsammans med socialminister Lena Hallengren (S) meddelade Folkhälsomyndigheten att rekommendationen om att arbeta hemifrån för dem som har möjlighet kommer fortsätta att gälla även under hösten.

– Alla variabler vi mäter sjunker snabbt, mer än vad någon av oss hade kunnat hoppas på. Men det troliga scenariot är att vi kommer ha en fortsatt smittspridning i höst. Den kommer antagligen att vara på en låg nivå, men det finns en risk att det flammar upp igen, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Därför väljer Folkhälsomyndigheten att fortsätta med samma rekommendation som legat under våren; De arbetsgivare som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån kan överväga att rekommendera detta. Tegnell påpekade att det måste fungera för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren.

– Arbetet måste kunna fungera på ett rimligt sätt. Men som arbetsgivare ska man tänka på att det kan få negativa konsekvenser om man stannar hemma under långa perioder. Där får man hitta sätt att kompensera för det, säger han.

Genom fortsatta rekommendationer hoppas Folkhälsomyndigheten att kollektivtrafiken ska hållas fri från folksamlingar och att de som behöver åka till sitt arbete kan göra det utan trängsel. Strömningarna väntas ändå öka när landets gymnasier och universitet öppnar i höst.

– Det finns ett individuellt ansvar att ta sig till jobbet. Om man inte måste ta kollektivtrafiken ska man försöka undvika den. De som driver trafiken måste fortsätta anpassa sig för trycket som kan uppstå, säger Tegnell.

Under nästa vecka väntas branschorganisationerna för landets kollektivtrafik att komma ut med ett detaljerat dokument för vilken inriktning man ska ta inför hösten. Folkhälsomyndigheten kommer efter det att uppdatera de allmänna råden, något som kan hittas via myndighetens hemsida. Att riktlinjerna sedan följs är upp till företagen själva.

– Får vi tecken på ökad trängsel och smitta får vi ta nya diskussioner om hur vi kan hålla smittan nere på låga nivåer. En smittspridning sker vad vi vet i hemmet i första hand, arbetet i andra hand. Procentuellt sett är det inte jättestor risk för en samhällsspridning i kollektivtrafiken, säger Tegnell.

Just riktlinjerna inom kollektivtrafiken är något det ska tryckas på mer under hösten. Regeringen har gett länsstyrelsen i uppdrag att sprida information om hur viktigt det är att myndigheternas riktlinjer och råd fortsätter att följas.

– De ska samla goda exempel som kommuner och aktörer kan följa för att minska smittspridning. Utredningen från länsstyrelserna visar att det finnas en variation mellan länen hur väl riktlinjer följs. Generellt sett är efterlevanden god. Men det har rapporterats om trängsel på stränder och kollektivtrafiken och på restauranger, säger Lena Hallengren.

Rekommendationen om fortsatt arbete hemma gäller enligt Folkhälsomyndigheten i nuläget till och med den 31 december 2020. Men när folk kan väntas få återvända till sina arbeten återstår att se. Anders Tegnell tror inte att det kommer krävas att ett vaccin finns på plats.

– Jag tror det kommer ske en successiv övergång. Det finns en del signaler om att ett antal arbetsplatser kommer jobba mer på distans även i framtiden. Det är en spännande fråga, kommer vi någonsin gå tillbaka till ett samhälle som det såg ut innan covid-19? Vi får se hur det utvecklas, säger Tegnell.

Medan Sveriges kurvor pekar nedåt ser det annat ut på många andra håll i världen. I Nordamerika, Sydamerika och Mellanöstern finns det flera länder som noterar nya rekord av såväl fall och avlidna. På torsdagsmorgonen passerade världen 17 miljoner fall av covid-19.

– Det finns stor anledning att tro att kurvan kommer att gå upp ännu mer, säger Anders Tegnell.