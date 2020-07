Tegnell: Här är utmaningarna Sverige står inför i höst

Statsepidemiolog Anders Tegnell säger att nedgången av antalet coronafall är snabbare och kraftigare än vad han och hans kollegor vågat hoppats på. Färre människor avlider och antalet nya coronapatienter på intensivvårdsavdelningarna har under julis sista dagar närmat sig nollstrecket. Under de värsta dygnen i april registrerades över 100 döda och närmare 50 nya iva-patienter dagligen.

Men det återstår att se om sommarens utveckling håller i sig, eller bara blir ett tillfälligt avbrott med stigande antal fall i höst.

– Det är ingen naturlag som säger att det behöver dra i gång ordentligt igen. Men vi behöver ha en beredskap för att det kan hända, säger Anders Tegnell.

Vad tror du händer till hösten när svenskarna går tillbaka till jobbet och skolan?

– Det är svårt att veta. Det finns förstås en viss risk som vi pekat på, att man börjar få en spridning igen eftersom det är väldigt mycket arbetsplatser och sådant som verkar stå för en stor del av spridningen i många länder, bland annat i Sverige. Samtidigt så har vi varit väldigt bra på att hålla nere de kontakterna, det är många som jobbat hemifrån och man verkar ha varit bra på att stanna hemma när man är sjuk.

Många svenskar som efterlevt restriktioner under våren har kanske mentalt ställt in sig på att hålla ut till sommaren, men hoppats på att med hösten kommer en återgång till ett mer normalt liv. Vad är förutsättningarna för det?

– Jag vet inte. De undersökningar som görs av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, red. anm.) visar att när man frågar personer om de följer de råd och rekommendationer som finns så är det en väldigt hög andel som säger att de gör det. Hur det ser ut i praktiken vet vi inte för det är väldigt svårt att mäta. Men jag förstår vad du säger, någon slags förväntan om att det ska bli lite lättare till hösten finns säkert hos många. Samtidigt så har vi ju dragit tillbaka reserestriktioner och släppt på en del saker.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram tre scenarier för det kommande året där det som lyfts fram som mest troligt är en relativt kraftig ökning tidigt på hösten följt av en ojämn spridning och olika lokala toppar. Anders Tegnell betonar att scenarierna inte är prognoser.

– Med tanke på vad vi sett hittills och tror oss veta om hur många som är immuna i samhället så får man nog säga att det är väldigt otroligt att vi skulle komma tillbaka till den situation som vi hade under våren. Det vore väldigt förvånande. Det man ser är i stället de här lokala utbrotten på arbetsplatser och i regioner som tidigare inte haft så stor spridning. Det är mer den utveckling man kan förvänta sig än den klassiska andra vågen man sett med influensapandemier, som även de varit ganska varierade ska man komma ihåg.

Foto: Jessica Gow/TT

Under våren ställde många arbetsgivare om till att de anställda arbetade hemifrån. Anders Tegnell beskriver det som en väldigt viktig insats för att begränsa spridningen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande dem som kan att jobba hemifrån, och statsepidemiologen tror att det kan bli långvarigt alldeles oavsett myndighetens rekommendationer.

– Det finns en del som talar för att vi aldrig riktigt kommer tillbaka till där vi var, utan att det här är en slags kickoff till ett mer digitalt arbetssätt. Jag tycker att jag kan se en del sådana tendenser hos oss på myndigheten, att det allra mesta går bra att sköta på distans. Det tror jag att man kommer ta med sig, och jag tycker att jag hör det på rätt många håll.

Han tycker att frågan om de äldres situation är betydligt allvarligare än den om distansarbete. Under våren och sommaren har många avstått från att träffa och umgås med anhöriga som är i riskgrupper eller över 70 år.

– Den har uppenbarligen väldigt negativa konsekvenser för äldre och anhöriga. Det pågår rätt mycket arbete på olika sätt för att göra det lättare att träffas igen. Vi tittar på om immunitet kan påverka att man får undantag för besök på äldreboenden, och många äldreboenden har hittat innovativa sätt att ändå träffas. Det är något vi tycker är bra, för den gruppen kommer fortfarande vara en risk och jag tror att vi måste komma ned i en väldigt låg spridning för att det ska återgå till det normala, säger Anders Tegnell.

– Vi ligger fortfarande inte alls på de nivåerna att det känns rimligt, och vi har också den erfarenhet vi har med stor spridning på äldreboenden och väldigt höga dödstal bland de äldre. Det gör att det känns svårt att lätta på det.

Hur långsiktig tror du lärdomen om äldreomsorgen är, om samma situation uppstår igen i höst eller senare?

– Jag hoppas verkligen att om den här pandemin medfört något bra så är det att vi tar ett ordentligt tag om den här frågan och landar i något som är lite mer hållbart och bättre än vad vi uppenbarligen har just nu. Även om vi ska komma ihåg att många äldreboenden har skött det här på ett fantastiskt sätt.

Om vi behöver fortsätta leva så som vi gjort under våren, vad kan det få för konsekvenser för den svenska folkhälsan på ett större plan?

– Vi funderar på det men har inte hunnit landa i några stora slutsatser ännu. Det uppenbara är den psykiska ohälsan. Framförallt bland de äldre, men även bland andra. Det finns tendenser till ökad oro bland ungdomar och det är helt uppenbart att en del personer som jobbat väldigt mycket hemma och varit isolerade på det viset också mår dåligt. Även regeringen har uppmärksammat det och det har kommit ett antal olika initiativ för att se till att det finns en större kapacitet att ta hand om det.

Under våren väcktes kritik mot att det tog lång tid innan Sverige hade en tillräcklig testkapacitet på plats. Sedan dess har både Folkhälsomyndigheten och landets regioner fortsatt att utöka testerna, och Anders Tegnell säger att kapaciteten i dag är på en god nivå. Själv har han inte testat sig för vare sig infektion eller antikroppar eftersom han inte haft några symtom.

– Jag inser fullständigt att det inte alls är otroligt att jag har haft det utan att märka det, en vacker dag när det är lite lugnare kanske jag hinner med det.

I ditt Sommar i P1 berättar du om nyårsfirandet i Spanien med din familj, och säger att du efteråt funderar på om det kommer gå till historien som det sista nyåret som firas på det sättet. Hur firar vi nyår i år?

– Vi får se. Den nuvarande utvecklingen ser inte så positiv ut globalt, eller ens europeiskt sett. I Sverige har vi en väldigt positiv utveckling just nu men vi måste komma ihåg att det inte alls är så det ser ut i de flesta andra länder. Utan i många länder har man väldigt negativ utveckling just nu. Hur det kommer utveckla sig under hösten är svårt att veta, säger Anders Tegnell.

– Vi får nog räkna med att vi får en period i höst med ganska mycket uppflammande utbrott lite varstans i Europa och kanske också i världen i övrigt. Vilket gör att resande och allmänt firande och sånt kommer nog även fortsättningsvis behöva göras med rätt stor försiktighet.

