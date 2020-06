Tegnell: Norge har satt en lägre nivå än andra länder

Bakom Norges beslut om att välja just Gotland som den enda region i Sverige dit norrmän ska kunna resa ligger data som den svenska Folkhälsomyndigheten levererat. Data om läget i de svenska regionerna till Norge.

Utifrån dess uppgifter har de norska myndigheterna gjort en riskbedömning och kommit fram till att Gotland är den enda region i Sverige som uppfyller de kriterier man satt upp.

– Just nu är Gotland den region i Sverige som har minst fall av coronasmittade, säger Anders Tegnell.

Anders Tegnell säger att han och Folkhälsomyndigheten har diskuterat med Norge vilka kriterier man kan sätta upp och vilka regioner som alltså kan utgöra en risk.

– Sedan har Norge lagt sig på en nivå som vi inte varit inblandad i. Det är deras bedömning. De har satt en lägre nivå än andra länder som vi hört talas om. De har lagt sig på en mycket låg nivå när det gäller hur många smittade det får finnas i en region, säger Tegnell.

Gotland har hittills 106 bekräftade fall av covid-19 och sex avlidna i sjukdomen. Detta ger 177,6 sjukdomsfall per 100.000 invånare. Närmast kommer Kalmar med 186,2 fall per 100.000 invånare. Stockholm har 659,3 fall per 100.000 invånare.

De norska resenärerna får alltså inte resa till Kalmar men väl till Gotland.

Smittskydd Gotland om norska beskedet: Förstår inte riktigt hur tankarna har gått

Enligt Anders Tegnell väntar man nu på att EU ska ta ett mer övergripande beslut när det gäller hur EU-länderna ska sätta sina gränser för hur resor kan göras. Ett beslut som flera källor säger bör komma inom en till två veckor. Enligt en källa är EU-kommissionens grundinställning att resandet ska öppnas helt:

– Det blir väldigt komplicerat om alla länder har sina egna nivåer. Och då tycker jag att man ska gå ned på regionnivå eftersom många länder har regioner som är drabbade medan andra regioner är betydligt mindre utsatta. Tar man hela länder så kan det bli väldigt konstigt, säger Tegnell.

Tror du att det kommer många norska besökare till Gotland i sommar?

– Det är nog inte så stor risk att det kommer så många, det är lite svårt att ta sig till Gotland utan att ta sig genom resten av Sverige.

Norska regeringens nya resedirektiv, presenterade på fredagen, får inrikesminister Mikael Damberg att påminna om den strävan i Norden han beskriver som ”en lång tradition av att arbeta tillsammans för nordiska lösningar”. Så sent som på fredagen satt Damberg i digitalt möte med sina nordiska ministerkollegor.

”Vi arbetar hårt för en nordisk lösning för gränsfrågor och resande. Vi vill se en öppen region och det fortsätter vi att arbeta för”, säger Damberg i ett pressmeddelande, där han inte nämner den acceptans för norrmäns resor till Gotland som statsminister Erna Solberg gick ut med på en presskonferens.

Den dialog om nordiska lösningar som pågått en tid fortsätter – målet är, enligt Mikael Damberg, att komma fram till hur de nordiska länderna ”steg för steg kan lätta upp restriktionerna ytterligare”.

Han konstaterar att fredagens norska besked inte innebär några större förändringar av hittills rådande läge.

”Det är positivt att Norge löpande kommer att ompröva sitt beslut framöver. Vi vill öppna upp hela Norden och fortsätter att arbeta för det”, säger inrikesministern, och understryker att Sverige är inne i det han betecknar som ”en period av kraftigt ökad testning och smittspårning, vår strategi är att testa och smittspåra så många som möjligt med symptom”.